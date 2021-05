Näin Leijonien kapteeni Marko Anttila kommentoi MM-katastrofia – ”Ei mua ainakaan hävetä”

Leijonien kapteeni Marko Anttila ei paina paniikkinappia pohjaan shokkitappion jälkeen.

Se oli historiallinen tappio. Se oli myös loogista jatkumoa käynnissä olevalle MM-turnaukselle.

Piskuiset altavastaajat ovat kaataneet hämmentävään tahtiin jättisuosikkeja heti turnauksen alkumetreillä.

Sunnuntaina oli Leijonien vuoro kompuroida, kun Kazakstan venyi sensaatiomaiseen 2–1-voittoon voittolaukauskisan jälkeen.

Se oli kautta aikojen Leijonien ensimmäinen tappio Kazakstanille.

– Ei mua ainakaan hirveästi hävetä. Tässä on projekti kesken, kommentoi rauhalliseen sävyyn Leijonien kapteeni Marko Anttila tappion jälkeen.

– Ei tässä auta pistää päätä pensaaseen. Olemme siinä asemassa, että pelin pitää kehittyä koko ajan. Nyt tämä vähän kirpaisee. Noustaan tästä ja ollaan parempia seuraavassa pelissä.

Jokereissa KHL:ää viimeiset viisi vuotta pelannut Anttila tiesi tasan tarkkaan millainen vastustaja vastassa oli.

– Minä en ainakaan aliarvosta heitä. Olen pelannut paljon samoja, vahvasti kamppailevia jätkiä vastaan. Sinänsä vastustaja ei yllättänyt.

Kazakstan voidaan laskea jääkiekkokartalla lilliputtien joukkoon, mutta millekään pubijoukkueelle Leijonat ei hävinnyt sunnuntaina.

Kazakstanin MM-joukkueesta löytyy 18 KHL-pelaajaa. Käytännössä MM-joukkue on KHL:n Barys Nur-Sultanin joukkue.

Iso ja fyysinen joukkue puolusti sitkeäsi Leijonat tehottomaksi.

– Välillä tulee vaikeuksia. Vastustaja sumputti keskustan aika hyvin ja viivasta päästiin ampumaan paljon. Paremmin pitää tehdä työ maalin edessä. Se on nykypäivää, että keskusta yritetään puolustaa mahdollisimman hyvin, Anttila näki.

Anttila, 35, kuuluu niihin harvoihin Leijonien pelaajiin, joka on aloittanut turnauksen vakuuttavasti. Hannes Björnisen johtama nelosketju, laidoilla Anttila ja Saku Mäenalanen, on ollut ylivoimaisesti joukkueen paras koostumus.

Muilta vaaditaan jatkossa isoa tasonnostoa. Eniten sakkaa maalinteko.

Kazakstania vastaan Suomi vei laukaukset maalia kohti 50–18. Ykkössektorin maalipaikat menivät Leijonille 12–4.

– Parempia laukauksia pitää saada ja katsoa vähän huolellisemmin, mihin laukoo. Itsellänikin oli monta laukausta maalia kohti. Pitää saada lisää rauhallisuutta ja huolellisuutta. Eiköhän se siitä, Anttila uskoi.

Anttilan mukaan kärsivällisyys on iso teema Leijonilla tässä turnauksessa.

– Koetetaan parantaa sitä koko ajan. Tulos on varmasti hyvä, kun tehdään hommia vähän paremmin.

Kaksi vuotta sitten Anttila johdatti Leijonat ratkaisumaaleillaan MM-kultaan. Shokkitappiosta huolimatta kapteeni näkee tämän kevään joukkueessa paljon potentiaalia. Matka on vasta alussa.

– Meillä on hyvä porukka liikkeellä. Yhdessä tehdään kovasti hommia, intoa on paljon ja moraali on kova.

– Pelaaminen on ollut vielä vähän hermostunutta, eikä yhteispeli ole sillä tasolla, millä haluamme sen olevan. Sen takia tässä tehdään koko ajan hommia, Anttila sanoi.

Seuraavaksi Leijonat kohtaa tiistaina Norjan. Asetelma ei muutu. Leijonat lähtee otteluun selkeänä ennakkosuosikkina.

– Näitäkin kokemuksia tarvitaan ja nämä kasvattavat. Mennään eteenpäin, kuten ”Juti” sanoi, lohkaisi Anttila.