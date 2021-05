Onko tässä Leijonien kauhu? Kazakstanin 206-senttisen NHL-jätin tausta herättää kummastusta

Leijonien sunnuntainen MM-vastus Kazakstan pullistelee pelaajia, joiden juuret ovat kaukana Keski-Aasiassa.

Leijonien hyökkääjillä on sunnuntaisessa MM-kisojen ottelussa vastassaan vaikeasti kierrettävä puolustaja.

Kazakstanin takalinjoja vartioi nimittäin peräti 206-senttinen ulottuvuusihme Viktor Svedberg, joka debytoi maan maajoukkueessa näissä MM-kisoissa.

Svedberg, 29, ei ole mikään keltanokka. Göteborgissa syntynyt pakki on pelannut vakuuttavan uran kotimaansa pääsarjassa, AHL:ssä, NHL:ssä ja KHL:ssä.

Hänen ansioluettelostaan löytyy myös kymmenen A-maaottelua Tre Kronorin paidassa. Mitä ihmettä pesunkestävä ruotsalainen sitten tekee Kazakstanin riveissä?

Vastaus löytyy Svedbergin nykyseurasta. Hänet värvättiin kaudella 2018–2019 Kazakstanin KHL-seuran Barys Nur-Sultanin riveihin, ja koska Svedberg ei ole pelannut MM- tai olympiaotteluita Ruotsin riveissä, hänelle hommattiin Kazakstanin passi ja paikka maajoukkueeseen.

– En ole juuri miettinyt tilannetta, sillä MM-kisajoukkueessa on melkein koko KHL-joukkueemme. Tämä on melkein kuin pelaisi seurajoukkuepelejä, ei lainkaan kummallista. MM-kisoissa pelaaminen on tosi siistiä ja suuri kunnia. Olen tosi ylpeä siitä, että saan olla mukana kilpailemassa korkeimmalla mahdollisella tasolla, vaikka se tapahtuukin Kazakstanin riveissä, Svedberg sanoi Aftonbladetille kisaisäntä Latviaa vastaan pelaamansa MM-debyytin jälkeen.

Svedberg ei ole ainoa ulkomaalaisjuurinen pelaaja Kazakstanin maajoukkueessa. Hänen joukkuetovereinaan MM-kaukalossa viilettävät kanadalaistaustaiset Jesse Blacker, Curtis Valk ja Darren Dietz.

Kazakstan löi MM-avauksessaan kisaisäntä Latvian, joka oli puolestaan kaatanut Kanadan omassa avausottelussaan. Svedberg sai tililleen syöttöpisteen. Hänen mukaansa tämän vuoden MM-kisoissa kuka tahansa voi lyödä kenet tahansa.

– Suomi on minun mielestäni lohkon voittajasuosikki. Siitä tulee meille hyvä mittatikku. Mielestäni meillä on aika hyvä joukkue, joten emme ole vailla mahdollisuuksia, Svedberg sanoi.

Kazakstanin ja Leijonien välinen ottelu alkaa sunnuntaina klo 16.15.