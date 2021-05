MM-tuomio: Antero Mertaranta räjäytti heti pankin – Leijonien onnistujan viikset varastivat huomion

IS:n MM-tuomiossa mm. kehutaan Marko Anttilaa ja ihmetellään Antero Mertarannan selostusta.

Leijonat kaatoi USA:n lukemin 2–1 jääkiekon MM-kisojen avausottelussaan. Ilta-Sanomien MM-raati, Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Harri Moisio, pureutuu ottelun polttaviin puheenaiheisiin.

Sami Hoffrén

Päivän tähti: Jussi Olkinuora oli tolppien välissä täyttä rautaa. Olkinuora näytti heti avausottelussa, miksi hän on lähtökohtaisesti Leijonien ykkösvahti tässä turnauksessa. Magnitogorskin 30-vuotias maalivahti on henkisesti lujaa tekoa. Toisessa erässä Olkinuora nollasi kriittisellä hetkellä Conor Garlandin läpiajon. Ainoa kauneusvirhe tapahtui toisen erän lopulla, kun Jason Robertsonin laukaus livahti jalkojen välistä maaliin.

Päivän puheenaihe: Koko kansan tuntema virallinen leijonaääni Antero Mertaranta toi yllättävää lisäväriä C Moren lähetykseen heti turnauksen alussa, kun hän nimesi Leijonien parhaimpiin pelaajiin USA-ottelussa lukeutuneen Hannes Björnisen kansainväliseen muotoon. ”Bjöööönine”-lausahdus hätkähdytti useampaan otteeseen.

Päivän moka: IIHF:n tilastopalvelu tarjosi hämmentävää dataa ottelun jälkeen. Leijonien kakkosparissa Olli Määtän kanssa luutineen Ville Pokan peliajaksi merkittiin virallisissa tilastoissa 5.09. Ei voi millään pitää paikkansa. Pokka alusti toisessa erässä Iiro Pakarisen maalin ja oli ottelun loppuhetkillä puolustamassa johtoa.

Päivän tyyli: Viiksimies näytti mallia. On pakko arvostaa nelosketjun sentterin Hannes Björnisen viiksityyliä. Härskiä toimintaa vetää koko kansan edessä noilla pensseleillä, mutta Björninen näytti myös, miten sentterin pitää pelata vaihdosta toiseen. Esimerkillistä 60 metrin suorittamista MM-debyytissä. Björnisen ketju oli ylivoimaisesti Leijonien paras koostumus.

Hannes Björninen pelasi erinomaisen ottelun.

Päivän yllätys: USA:n esitys. Kuten Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen totesi ottelun jälkeen, USA oli yllättävän hyvä ryhmä. Yleensä MM-turnauksen alkuvaiheessa kaukaloon liukuu epäyhtenäinen jenkkijoukkue, jonka fokus on ottelun ulkopuolisissa hipoissa, mutta eilisessä ottelussa luisteluvoimainen ja energinen USA oli väkevästi kuskin paikalla 40 minuuttia.

Teemu Suvinen

Päivän tähti: Jussi Olkinuora oli selvä ykköstähti, mutta esiin on nostettava myös Hannes Björninen. SM-liigassa erinomaisen kauden pelannut Björninen osoitti olevansa ehdottomasti MM-kisatasoa. Kamppaili vahvasti ja suoriutui mainiosti myös kiekollisena. Johti ketjuaan esimerkillisesti. Nelosketju oli Suomen paras, mikä on tietenkin samalla myös huono asia.

Päivän puheenaihe: Yllätykset. Tämä on oikeastaan koko alkukisojen puheenaihe. Kanada otti ensin kuokkaan Latvialta, ja sen jälkeen Tanska yllätti Ruotsin. Näitä voidaan nähdä lisää, sillä kärkijoukkueilla on jalkeilla värikkäitä joukkueita. Se on makukysymys, nauttiiko tästä ilmiöstä, vai pitääkö kisoja huonotasoisina.

Päivän moka: Suomalaiset rakensivat jään ja kaukalon kisojen kakkoshalliin, joka on normaalisti jalkapallohalli. Rakennusprojekti eteni komeasti pikaisella aikataululla. Lauantaina kävi kuitenkin ilmi, että jää on heikko jo nyt. Ainakin ruotsalaisten mielestä. Suomalaisten rakentamasta heikosta jäästä voi tulla yksi kisojen puheenaiheista, jos kyseessä ei ollut vain ruotsalaisten provokaatio.

Päivän tyyli: Jussi Olkinuoran rentoutta ja hyvää oloa huokunut haastattelu C Morella heti ottelun jälkeen. Sen lisäksi että Olkinuora on erinomainen maalivahti, hän vaikuttaa olevan huumorintajuinen ja positiivinen pukukoppipelaaja. Jos Olkinuora jatkaa samalla tasolla, hänestä tulee koko kansan suosikki.

Päivän yllätys: Leijonien ykköspyssyksi kaavailtu NHL-apu Arttu Ruotsalainen oli yllättävän vaisu. Hänen on pakko parantaa peliään jatkossa, sillä Leijonat kaipaa Ruotsalaiselta maaleja ja tehopisteitä. Ruotsalainen pelasi NHL:ssä laitahyökkääjänä mutta nyt taas keskellä. Tottuminen muutokseen voi toki viedä pienen hetken.

Harri Moisio

Päivän tähti: Maalivahti Jussi Olkinuora joutui kovaan testiin jo ottelun alussa. Jason Robertsonin toisen erän kavennusmaali meni sisään melko helpon näköisesti, mutta vastaavasti iso tukku huippupelastuksia teki hänestä kaukalon parhaan pelaajan. Ei kahta kysymystäkään. Olkinuora ruletti, sanoisi 90-luvun nuori tai joku vielä vanhempi.

Leijonien maalivahti Jussi Olkinuora oli lähes ohittamaton.

Päivän puheenaihe: Marko Anttilan valintaa kisajoukkueeseen kritisoitiin, mutta tämä Lempäälän narripaita osoitti, että hän on aivan oikeutetusti kisoissa mukana. ”Mörkö” ei tosin tällä kertaa laittanut sisään kuin itsensä Hannes Björnisen lanaamana ensimmäisessä erässä, mutta tilille napsahti kuitenkin syöttöpiste Suomen avausmaaliin.

Päivän tyyli: Atte Ohtamaan 1–0 osumaan johtanut laukaus katkaisi USA:n Brian Boylen mailan niin siististi kahtia, että siihen olisi voinut kuvitella osuneen sirkkelinterän tai 007 ja Kultasormi -elokuvasta tutun Bond-pahis Oddjobin kaiken leikkaavan hatun. Tyylikkäämmin ei enää voisi saada satojen eurojen arvoista työvälinettä rikki.

Päivän moka: C Moren kommentaattori Sami Kapanen totesi, että pelin mainostaukojen aikana hallin musiikki soi niin kovaa, että Suomen valmennusjohdolla oli vaikeuksia kommunikoida joukkueen videovalmentajan kanssa. Tyhjään halliin saatiin siis niin paljon meteliä, ettei keskustelu onnistunut. Oliko tämä Riga Arenan tiskijukan erikoinen, vai mikä?

Päivän yllätys: MM-turnauksen avauspelistä on usein voinut todeta: ”kisat on sitten avattu, kohta alkavat pelit”. Nyt oli toinen meno. Ensimmäisestä minuutista alkaen sattui ja tapahtui. Hieno kiekkopeli alusta loppuun. Penkkiurheilija kiittää, sohvalta ei ollut syytä nousta missään vaiheessa. Toki tuskin muutenkaan niin olisin tehnyt.