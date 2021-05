Leijonien sankarin tv-esiintyminen sai C Moren asiantuntijan Kari Jalosen repeämään – ”Ihan huikea haastattelu!”

Jussi Olkinuora torjui USA:n kumoon. Sen jälkeen hän loisti C Moren hikihaastattelussa.

Maalivahti Jussi Olkinuora oli Leijonien sankari, kun Suomi aloitti MM-urakkansa kaatamalla USA:n 2–1.

Olkinuora, 30, teki yhteensä 29 torjuntaa ja pysäytti muun muassa Conor Garlandin läpiajon.

Ottelun jälkeen Olkinuora hehkui tyytyväisyyttä C Moren haastattelussa ja antoi näytteen verbaalisista kyvyistään ja ilmeikkyydestään.

Olkinuoralta muun muassa kysyttiin Hannes Björnisen ensimmäisellä erätauolla antamasta lausunnosta. Björninen sanoi C Morella tuolloin, että puolustamisessa on parannettavaa.

– Kun Björninen sanoo jotain, niin sitä pitää kuunnella. Se on sen verran viisas mies, Olkinuora tokaisi C Morelle.

Olkinuora sanoi olleensa tyytyväinen omaan peliinsä ja lähetti samalla toiveen valmennusjohdolle.

– Olisi kiva pelata muitakin kuin Isoa-Britanniaa vastaan! Olkinuora tokaisi C Morelle.

Olkinuora oli Suomen joukkueessa myös viime MM-kisoissa vuonna 2019. Tuolloin hän tosiaan pelasi yhden pelin, juuri Isoa-Britanniaa vastaan. Hänen mukaansa vastuu maistuu nyt hyvältä.

– Kuten sanoit, monta peliä jäljellä, joten saattaa olla, että pääsee toiseenkin peliin maaliin. Ainahan täällä on mukava olla, pelaa tai ei, mutta varsinkin kun pelaa niin ymmärtää, miksi jengi tänne tulee! Olkinuora sanoi.

Olkinuoran pirteä esiintyminen haastattelussa teki vaikutuksen C Moren asiantuntijaan Kari Jaloseen, joka puhkesi studiossa nauruun.

– Ihan huikea haastattelu! Siinä näkee kyllä, kun on onnistunut performanssi häneltä. On kyllä huikee haastattelu. Kiva nähdä! Näin sitä mennään eteenpäin, valmentajakonkari Jalonen myhäili C Morella.