Leijonien ykköstähti pelasti joukkueensa – tässä Ismo Lehkosen viisi pointtia MM-avauksesta

IS:n asiantuntija Ismo Lehkonen ylistää Jussi Olkinuoran esitystä USA:ta vastaan. Tulikuuma ykkösvahti pelasti Leijonat avausottelussa.

1. Kärkiketjut

Leijonien ykkös- ja kakkosketjujen esitys avausottelussa jäi kokonaisuutena piippuun. Harteilla on isot tulosodotukset, mutta USA:ta vastaan Arttu Ruotsalaisen ja Petri Kontiolan johtamat ketjut hakivat vielä peliään. Kontiolan kakkosketju, laidoilla Jere Innala ja Iiro Pakarinen, paransi ottelun edetessä. Ketju pysyi kiekossa vahvemmin ja sai sitä kautta pidettyä paineen hyökkäysalueella.

Ruotsalaisen ykkösketju, laidoilla Teemu Turunen ja Jere Karjalainen, oli pahasti ottavana osapuolena. Laitojen lähellä pienikokoiselle ketjulle tuli paljon kaksinkamppailutappioita, eivätkä syöttöketjut olleet riittävän pitkiä, jotta peli olisi soljunut saumattomasti kohti USA:n päätyä. Ykkösketju oli lirissä tasakentällisin, eikä tuottanut hyökkäyssuuntaan mitään. Isoa tasonnostoa vaaditaan seuraaviin otteluihin, kun vastassa on lilliputtimaita.

Vaisu alku on sinänsä ymmärrettävää, sillä kärkiketjuissa on paljon pelaajia, joilla ei ole kokemuspankissa vielä sitä, miten pelataan voittavaa jääkiekkoa MM-tasolla. Tulevat ottelut ovat hyviä kokemuksia näille pelaajille.

2. Puolustusalueen puolustuspeli

Yksi päästetty maali on vahva suoritus, mutta numerot eivät kerro kaikkea. Jussi Olkinuora pelasti joukkueensa avausottelussa. Ennakkoon Leijonien puolustuskalusto kuuluu joukkueen vahvuuksiin, mutta USA:ta vastaan puolustuksen liike puolustussuuntaan näytti yllättävän hitaalta. Puolustajien pelaamista leimasi jäähypelko, mikä näkyi liukuvana ja ”pitkällä mailalla” puolustamisena.

Ykköspuolustajan viittaa sovitellaan Oliwer Kasken harteille, mutta KHL:n tuore mestaripakki oli vaikeuksissa. Suomen box out -pelaaminen petti useamman kerran. Tässä on parannettava isosti jatkoa varten. Etenkin syvällä puolustusalueella Suomi oli nesteessä. Nämä ovat helppoja osa-alueita korjata, sillä pelaajat ovat sitoutuneita. Pelitapa on kunnossa. Nyt on kyse siitä, että pieniä nyansseja pitää viilata. Kun Suomi ei joutunut pyörimään omissa pitkiä jaksoja, se oli vahvemmin pelin päällä ja energiaa riitti myös kiekolliseen pelaamiseen.

3. Riistopelaaminen

Suomi on profiililtaan riistojoukkue, mutta vielä joukkue ei ollut ytimessä. Avauserässä nähtiin vain yksi hyökkäysalueen laadukas riisto, kun nelosketju näytti esimerkkiä siitä, miten riistoihin pääsee lähellä vastustajan maalia. Hyökkääjien vastaliikkeet, ajoitukset ja puhdas luisteluvoima olivat sitä luokkaa, että hyökkääjät pääsivät iskemään riittävän ajoissa. Tämä osa-alue parani ottelun edetessä. Suomen ensimmäinen ja toinen maali tulivat juuri vahvan päätypelin kautta. Kiekko pelattiin viivaan ja tukitoimet maalin edessä olivat kunnossa.

Päätöserässä riistot jäivät vähiin, kun Suomen pelaaminen oli enemmän oman alueen puolustustaistelua ja USA tuli Suomen trapin läpi vauhdilla pelaamalla. Avausvoitto toi arvokasta happea joukkueelle. Joukkueen tehtävänä on nyt löytää parempaa tasapainoa pelaamiseen. Toisen erän pelaamisesta on hyvä ottaa mallia.

4. Kaksinkamppailupelaaminen

Parannettavaa jäi tälläkin osa-alueella. Suomi pyrkii pelaamaan ilman kiekkoa sitkeästi ja ahnaasti iholla. Tarkoitus on iskeä paikan tullen mahdollisimman nopeasti kiekolliseen kiinni, mutta tämä vaatii sen, että kentällisestä jokainen pystyy vastaamaan kansainvälisen pelin vaateeseen. Varsinkin omalla alueella puolustuspeli-iskut on tehtävä ärhäkästi. Tiukoissa 50–50-kiekoissa Suomi oli USA:ta perässä. ”Yhdeksän sekunnin sääntö” ei toteutunut vielä riittävän hyvin eli yhdeksän sekunnin sisällä pitäisi päästä iskemään, jotta hyökkäykseen saisi stopin nopeasti. Leijonien asenne oli kunnossa, mutta 1–1-pelaaminen oli vielä aavistuksen poikamaista MM-tasolle.

5. Suorahyökkääminen

Suomi pyrki hidastamaan paljon peliä ja pitämään ohjat käsissään, kun USA halusi pitää pystysuunnan polkan käynnissä. Tämä tepsi pitkiä pätkiä. Suomi pelasi paljon kontrollilähtöjen kautta ja sai sitä kautta pelin virtausta suotuisaksi. Ongelmia aiheutti ajoittain se, että kontrollilähtöjen jälkeen Suomen suorahyökkäysten rakenteen pitäisi olla etäisyyksiltään riittävän tiivis, jotta Suomi saisi jatkopelejä paremmin aikaiseksi ja sitä kautta pelattua pidempiä hyökkäyksiä. Toisessa erässä Suomi pääsi vauhdikkaammin pois USA:n karvauksen alta. Kontrollillähtö sentterin kautta toimi ihan ok, mutta ottelun edetessä USA alkoi ottaa sentterihaun paremmin pois. Tämä haku tullaan scouttaamaan vastustajien leireissä pomminvarmasti jatkossa. Varianssia on saatava lisää.