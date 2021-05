Leijonat avasi MM-kisat voitolla! Kapteeni Marko Anttila nosti C Morella silti esiin ongelmakohtia: ”Pitää pystyä parantamaan”

Suomi taisteli voiton puolustuksensa avulla kolmannessa erässä.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti MM-kisojen avausottelunsa. Leijonat kaatoi Yhdysvallat maalein 2–1.

Kaikki ottelun maalit syntyivät toisessa erässä. Atte Ohtamaa ja Iiro Pakarinen laukoivat Suomen osumat. Yhdysvaltojen kavennuksen teki toisen erän lopussa Jason Robertson.

Päätöserää vei Yhdysvallat, mutta Suomen maalilla Jussi Olkinuora torjui voiton. Olkinuora torjui 27 kertaa.

Suomen kapteeni Marko Anttila iloitsi C Moren hikihaastattelussa tärkeästä voitosta, mutta löysi heti samassa hengenvedossa useita kehityskohteita.

– Ei ollut läheskään parasta meitä. Kyllä pitää pystyä parantamaan turnauksen aikana ja tästä pelistä heti huomiseen. Vähän oli sekavaa ja rikottiin meidän viisikkoa vähän turhaan, Anttila sanoi C Morella.

Anttilalta kysyttiin haastattelussa tärkeimpiä kehityskohteita.

– Meidän vahvuus on ollut keskustan puolustaminen ja tänään se vähän aukeili jostain syystä. Sitten se kolmas mies hyökkäysalueella, niin ajeltiin välillä vastaan ja välillä sitä ei ollut ollenkaan. Siellä on kovia vastustajia, joten puolustusvalmiuden pitää olla parempi. Eiköhän me se huomiseksi korjata.

Suomi kohtaa sunnuntaina Kazakstanin.