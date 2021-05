MM-jäästä vastaavat suomalaiset hämmästyivät ruotsalaisasiantuntijan haukkuja: ”Tuli aivan puun takaa”

Jääkiekon MM-kisojen jääolosuhteista vastaavat suomalaiset hämmästelevät ruotsalaisten kritiikkiä.

Suomalaiset eivät sulata ruotsalaisen asiantuntijan kritiikkiä Riikan MM-hallin jään kunnosta. Aiemmin lauantaina SVT:n asiantuntija Nils Ekman haukkui kisojen kakkoshallin jään olevan ”hälyttävän huonossa” kunnossa.

Väliaikainen jäähalli kyhättiin kasaan kuukaudessa suomalaisvoimin. Hallin rakentamisesta vastanneen Suomen Tekojää Oy:n toimitusjohtaja Timo Mansikkaviita hämmästelee kritiikkiä.

– Tämä on yllättävä tieto, sillä jäästä on tullut pelkästään kiitosta. Ruotsalaisen asiantuntijan kommentit tulivat kokonaan puun takaa.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n jääjohtaja Manu Varho vahvistaa kritiikin olevan aiheetonta.

– Jää on oikeasti hyvässä kunnossa. Olen itse tänään aamulla pelaajilta kysynyt ja kaikki ovat olleet tyytyväisiä, myös venäläiset, jotka ovat erittäin vaativia. Samoin ruotsalaiset pelaajat, jotka ovat olleet jäällä, ovat kehuneet olosuhteita, molempien kisahallien jääolosuhteista vastaava Varho kommentoi paikan päältä Riiasta.

Varho painottaa jäädytettävän veden laadun olevan erittäin hyvää. Vesi puhdistetaan käänteisosmoosilaitteella ja pehmennetään toisella laitteella, jotta paikallinen kova vesi saadaan pehmeämmäksi. Lisäksi kisoissa on käytössä erillinen lämmitin, jolla veden viskositeetti saadaan pidettyä parempana.

Jäästä tulee Varhon mukaan tiheä, sitkeä ja ”yllättävän kova”.

– Todella vähän tulee niin sanottua lumihilettä. Meillä on paikan päällä neljä jäämestaria, joista yhdellä on 40 vuoden kokemus Oulusta. Hän sanoi, että kun liigapelaajat arvostavat Kärppien Raksilan hallin jään Suomen parhaaksi, niin täällä on (sitäkin) parempi jää, Varho ylistää.

Tanska voitti Ruotsin joukkueiden avausottelussa MM-kisoissa lukemin 4–3.

Mansikkaviita epäilee, että kyse voi olla liiketoiminnallisista erimielisyyksistä.

– Toimimme myös Ruotsin markkinoilla, niin se (kritiikki) on voinut tulla sieltä. Tässä voi olla kyse kaupallisista jutuista. Täysin aiheeton kommentti. Jää on ollut ensiluokkaisessa kunnossa. Ymmärrän, että kun on väliaikainen halli, jota ei ole jäähalliksi tarkoitettu, niin ruotsalaiset saattavat olla huolissaan.

Varho pitää ruotsalaisten kritiikkiä mediapelinä.

– Kun Ruotsi lähtee pelaamaan, niin nyt on jotain mitä syyttää, koska yleensä pelissä syytetään tuomareita ja jäätä.

Jääjohtaja antaa vielä esimerkin, joka korostaa kuinka yksilöllistä jään kovuus on. Kun hän kaksi vuotta sitten Slovakiassa kysyi kolmelta pelaajalta jään kuntoa, ensimmäinen totesi sen olevan pehmeä, toinen kova ja kolmas sopiva.

Ruotsi aloitti kisarupeamansa ”kohujäällä” Tanskaa vastaan lauantaina. Tanska voitti ottelun sensaatiomaisesti 4–3.

Suomi pelaa kaikki ottelunsa kisojen päähallissa Riika-areenassa.