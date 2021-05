Asiantuntijan tärpit MM-kisoihin: seuraa näitä kuutta asiaa Leijonien pelissä

IS:n kiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen nostaa kuusi pointtia esille Leijonista.

Mikä on Leijonien vire MM-jäillä ja onko Suomen pelitavassa vastustajien näkökulmasta enää mitään yllätyksellistä?

Leijonat aloittaa MM-turnauksen Latvian Riiassa selkeästi lyhyemmällä valmistautumisjaksolla kuin kaksi vuotta sitten Slovakiassa, mutta pelilliset huoneentaulut ovat samat kuin MM-kultaan päättyneessä turnauksessa.

Tänä keväänä alkusarja on erittäin tärkeä osa Leijonien niin sanottua harjoitusleiriä. Seitsemän ottelun mittainen alkusarja tuo arvokasta aikaa ennen pudotuspelivaihetta hioa pelitapaa ja saada roolitukset kuntoon.

Ilta-Sanomien asiantuntija Ismo Lehkonen nostaa Leijonien pelistä esille kuusi osa-aluetta, joita kannattaa seurata lauantaista lähtien, kun Suomi kohtaa turnauksen avausottelussaan Yhdysvallat.

Ismo Lehkonen on pitkän linjan kiekkomies.

1. Erikoistilanteet

Aina erittäin isossa roolissa lyhyen turnauksen aikana. Leijonien alivoimapelaaminen ei vakuuttanut valmistavissa otteluissa. Suomi pelaa passiivisella neliöllä, jossa painoton puoli jää kerta toisensa jälkeen vapaaksi ja takatolpan pito uupuu. Kannattaa erityisesti seurata, miten Suomen alivoima pystyy puolustamaan päädyn kautta pelattavat tilanteet.

Leijonien ylivoimapelissä kolme pelaajaa nousee ylitse muiden. Oliwer Kasken rooli viivapelaajana on valtava. Petri Kontiola on pakkopelin maestro ja tärkein pelintekijä. NHL:ssä keväällä säväyttänyt Arttu Ruotsalainen on myös isossa roolissa. Ruotsalainen teki kovaa jälkeä syksyllä SM-liigassa ylivoimalla laukojan tontilta. Kontiolan tutkapari Jere Innala pelaa laukojan paikalla. Nyt on ”pakko” tehdä tulosta, sillä Leijonien riveissä ei ole runsauden pulaa maalintekijöistä. Tarkkailun alle kannattaa ottaa Leijonien ylivoimapelin hallittujen sisäänvientien onnistumisprosentti ja hyökkäysalueella syöttönopeus.

2. Avauspelaaminen paineen alla

Jukka Jalosen pelisapluunassa ideaalitilanteessa puolustuksesta löytyisi neljä leftin ja neljä rightin puolen pelaajaa. Tämä siksi, että pakkien kätisyyden avulla (lavat laitaa, ei keskustaa kohti) pelin jatkaminen haltuunoton jälkeen olisi mahdollisimman sulavaa ja nopeaa.

Meidän peliä pelataan paljon niin sanotuilla avosyötöillä, missä rintamasuunta on kohti syöttäjää.

Avovastaanottaminen korostuu eli kun kiekon saavalle puolustajalle on tulossa paine, rintamasuunta pitää olla jo valmiiksi karvaajaan päin, jotta peli ei puuroudu. Kiekko pitää saada myös nopeasti siirrettyä suojaan.

Leijonien valmennus on joutunut tekemään kompromissejä, sillä puolustuksessa on kolme rightin puolustajaa: Kaski, Ville Pokka ja 21-vuotias yllätysnimi Axel Rindell.

Nyt mitataan etenkin Leijonien puolustusta, joka on paperilla joukkueen vahvimpia osa-alueita. Riittääkö kiekkovarmuus paineen alla ja pelin nostaminen harhautuksen kautta turnauksen kärkimaita vastaan?

Onko puolustuksessa riittävästi yksilötaitoa feikata ja tehdä esivalmistavia harhautuksia, mistä aukeaisi uusia väyliä hyökätä? Muuten Leijonat joutuu hyökkäämään neljää tai viittä vastustajan pelaajaa vastaan vaihdosta toiseen.

3. Milloin nopeasti, milloin hitaasti?

Koska Leijonissa ei ole liiaksi ratkaisuosaamista, joukkue pelaa tarkkaa ja riskitöntä viisikkopeliä, jossa maalipaikat ovat kortilla molemmissa päädyissä.

Kontrolli on avainsana. Jalosen Leijonat rytmittää vahvasti peliään. Mitä peli vaatii, näin Leijonat toimii yhdessä.

Suomi pyrkii lähtemään nopeasti, kun on sen paikka, mutta ajoittain turhan usein valintana on kontrollilähtö, mikä tuskin tulee yllätyksenä enää vastustajille. Jos ensisijaiseksi tavoitteeksi otetaan kiekon kierrättäminen, koko viisikolla pitäisi olla hoksottimet ylhäällä ja monipuolisten murtopelien mallit valmiina vastustajan organisoitua viisikkoa vastaan.

Leijonilla oli ongelmia EHT:llä kiekon tiputtamisen ja pelin puolen kautta tapahtuvan rintama-avaamisen kanssa. Kiekot jäivät helposti keskialueelle ja peli kääntyi siitä omiin.

Kauden aikana Jalonen käytti myös repivää hyökkääjää, joka venytti vastustajan ohjauspeliä, mutta testaus jäi lyhyeksi. Jalonen haluaa pitää kentän kolmella alueella koko ajan tv-kuvissa koko viisikon.

4. Hyökkäyssiniviivan murtaminen

Leijonien suurimmat ongelmat valmistavissa otteluissa liittyivät hyökkäyspeliin. Laadukkaat suorahyökkäykset olivat harvassa.

Keskialueen ylittäminen kiihtyvästi on saatava parempaan kuntoon ennen ratkaisuotteluita. Todennäköisyydet eivät ole Leijonien puolella, jos se luottaa yksittäisiin sykäyksiin tai alivoimaisena puskemiseen.

Laitahyökkääjän tehtävänä on vain voittaa puolustusalue, koska Suomi ei käytä ylijuoksuja. Pelitapa on simppeli ja riskitön. Leijonien tiiviin kollektiivin tunnusmerkit ovat omalla alueella noppavitonen ja kiekollisena jatkuva puolustusvalmius.

Oleellista on se, mitä valintoja ja variaatioita joukkue päätyy käyttämään, kun se saa kiekon omalla alueella tai keskialueella.

Kiekottomien pelaajien tarjonta korostuu. Kiekottomien avun on toki oltava lähellä, mutta myös painotonta puolta kannattaisi käyttää enemmän. Se toisi hyökkäyspeliin lisää leveyttä.

Jos hyökkäämiseen osallistuu kerralla kaksi tai kolme hyökkääjää, puolustajien aktiivisuus korostuu. Puolustajien nouseminen mukaan hyökkäyksiin tuo suora- ja vastahyökkäyksiin tarvittavaa kerroksisuutta ja uhkaa, joka Suomen hyökkäyksistä on ajoittain puuttunut.

Pakkien rooli korostuu myös hyökkäysalueen hyökkäyspelissä. Suomi pelaa paljon päädyn kautta kiekkoja viivaan.

Jos Suomi päätyy keskialueella heittämään siirtokiekkoja päätyyn, ajoitukset on saatava paremmin kuntoon, jotta karvaajat pääsevät iskemään kiinni.

5. Hyökkäysalueen karvauspeli

Suomi on profiililtaan riistojoukkue. Hyökkäyksestä löytyy kahden suunnan työteliäitä pelaajia, jotka pystyvät riistoihin syvällä.

Valmistavissa harjoitusotteluissa Suomi pääsi liian harvoin riistoihin syvällä, kun ajoitukset ja porrastus ontuivat. Vahva Venäjä-voitto oli tässä suhteessa poikkeus.

Leijonien ykkösvaihtoehtona on vetäytyä keskialueelle tiiviiseen trap-muotoon, mikä voi ottaa salakavalasti tunnetta pois, kun pelaaminen on vaihdosta toiseen turhan varovaista.

Hyökkäysalueen riistopeleistä Suomi pyrkii löytämään iskun paikat ja saamaan tukun vaarallisia maalipaikkoja. Hyvä lukema riistopelejä hyökkäysalueella on kolmesta viiteen erää kohti.

Pitkä ja osin puuduttava alkusarja mittaa, onko Leijonien ryhmässä riittävästi luisteluvoimaa ja kestävyyttä?

Enää Suomi ei yllätä. Leijonat on noteerattu ja kotiläksyt on tehty. Lisäksi materiaalierot turnauksessa eivät ole niin isot kuin aiemmin, joten Leijonien on edelleen jumpattava täsmällisesti omaa peliään ja scoutata vastustajien hyökkäyspelien lähdöt tarkasti.

Suomi scouttasi todella tarkasti pudotuspelijoukkueet kevään 2019 kisoissa, mikä toi kilpailuetua.

6. Keskikaistan kiekollinen suoritusvarmuus

Leijonien sentterinelikon turnauksen alussa muodostavat Petri Kontiola, Arttu Ruotsalainen, Mikael Ruohomaa ja Hannes Björninen.

Sentterillä on viisikon vaativin tontti, joten on selvää, että edellä mainittu nelikko on merkittävässä roolissa tässä turnauksessa.

Sentterin päätehtäviin kuuluu puolustajien auttaminen alakolmiossa ja hyökkäysten johtaminen kiekollisena.

Vaatimustaso on erittäin korkealla. Voittavan kiekollisen suoritusvarmuuden kansainvälisellä tasolla pitää olla vähintään 80 prosentin luokkaa. Kiekollinen suoritusvarmuus pitää sisällään seuraavat asiat: haltuunotto, kuljetus, syötöt, jatkopelit, irtokiekot, kaksinkamppailut kiekollisena ja laukaukset.

Leijonien hyökkäyksessä on myös pelaajia, jotka ovat koulutukseltaan senttereitä, mutta aloittavat laidalla. Yksi heistä on joukkueen kuopus Anton Lundell, joka jäi pitkän pelitauon jälkeen varjoihin SM-liigan pudotuspeleissä. 19-vuotiaaseen huippulupaukseen on kohdistunut tällä kaudella kova hype. Nuorten MM-kisojen aikana Lundell loisti ja oli johtava pelaaja. Miten hän esiintyy aikuisten MM-jäillä?