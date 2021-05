MM-kisoissa nähtiin uskomaton sensaatio, joka sai jopa Kanadan NHL-tähdet sekoamaan – kapteeni paljastaa pukukoppikäytävän tapahtumat

Britannia teki sensaation MM-kisoissa 2019. Nyt he ovat taas mukana isompien kiekkomaiden seassa.

Suomessa jääkiekon MM-kisat 2019 muistetaan parhaiten Leijonien jättisensaatiosta. Kolmas suomalainen maailmanmestarijoukkue teki ihmeen, kun se löi mitalipeleissä Venäjän ja Kanadan tähtisikermät.

Kisoissa jysähti toinenkin jättipommi.

Se tapahtui Leijonienkin alkulohkonäyttämöllä Kosicen areenassa, jossa A-lohkon peränpitäjät Britannia ja Ranska ratkaisivat putoajan kohtalon viimeisessä ottelussaan.

Ranska johti keskinäistä kohtaamista 3–0, mutta britit tulivat rinnalle ja jatkoajalla ohi.

Se oli heille kuin mestaruus. Britannia, joka pelasi 25 vuoden tauon jälkeen ylimmällä tasolla, säilytti paikkansa – noustuaan ensin 2017 kolmostasolta kakkostasolle ja 2018 kakkostasolta ykkössarjaan.

– Se ottelu oli yksi urani kohokohdista, Britannian kapteeni Jonathan Phillips, 38, hymyilee nyt Ilta-Sanomille.

– Tunnelma hallissa oli ihan älytön. En ole koskaan kokenut vastaavaa.

Jonathan Phillips ja Saksan supertähti Leon Draisaitl kohtasivat Kosicessa 2019.

Altavastaajan selkäranka ei katkennut, vaikka se oli tappiolla 0–3.

– Me taistelemme aina loppuun asti suurella intohimolla. Sellainen joukkueemme kulttuuri ja eetos on viime vuodet ollut. Teimme vähän saman jo silloin, kun selvisimme Slovakian kisoihin. Tasoitimme Unkaria vastaan viimeisellä minuutilla ja voitimme lopulta kultamitalin.

Kuten Phillips sanoo, britit tasoittivat ajassa 59.40 ja voittivat rankkareilla I-divisioonan A-sarjan kisat 2018. Unkari kaatui 7870 katsojan edessä Budapestissä.

Slovakiassa Ranskaa vastaan katsojia oli 7440, joista iso osa äänekkäitä brittejä. Paikalliset ja muut kuin ranskalaiset olivat vahvasti brittien vankkureissa.

Kun Phillips ja kumppanit jakoivat pelin jälkeen niin sanotulla mixed zonella haastatteluita, tämän jutun kirjoittajakin näki, kuinka Kanadan joukkueesta sännättiin brittipelaajien luo: ”fucking right boys!”

Kanadalaiset olivat valmistautumassa omaan otteluunsa Tanskaa vastaan, ja britit saivat vielä pukukoppiin mennessään lisää arvostusta vaahteranlehtipaidoilta.

– Se oli hullua. Saimme todella tuntea muiden kunnioituksen. Kanadan pukukoppi oli meidän kopin vieressä, ja he tulivat tervehtimään ja onnittelemaan meitä. Se oli siistiä, miten sellaiset supertähdet arvostivat meidän tekojamme jäällä.

– Se oli ihan epätodellista. Tunne oli uskomaton, vaikka he ovatkin kaikki minua 15–20 vuotta nuorempia, 38-vuotias Phillips virnistää.

Millaiset olivat voittojuhlat?

– Hullut.

– Yleensä lennämme kisoista pois seuraavana päivänä, mutta silloin lähdimme vasta päivää myöhemmin. Joimme pari päivää.

Jonathan Phillipsin perspektiivi on pitkä. Walesilainen on pelannut miesten maajoukkueessa jo 18 vuoden ajan. Maajoukkueen kapteeni hän on ollut vuodesta 2012.

Kulmakarvat eivät Suomessa kohoa, jos nuoren lajivalinta on jääkiekko.

Mutta mikä sai Walesin pääkaupungissa Cardiffissa syntyneen ja kasvaneen Phillipsin tekemään tällaisen lajivalinnan?

– En itse asiassa ikinä ollut kovin kiinnostunut urheilusta. En vieläkään laita futismatsia pyörimään telkkarista. Se ei vain kiinnosta minua, Phillips sanoo yllättäen.

Hän ei ollut juurikaan harrastanut eri lajeja kunnes meni äitinsä ja enonsa kanssa katsomaan Cardiff Devilsin jääkiekkomatsia.

– Kun katsoin matsia, ajattelin, että tätä minun täytyy tehdä. Tätä minä haluan.

– En koskaan ollut itsevarma lapsi, mutta lätkästä sain itsevarmuutta. En pelännyt, etten olisi hyvä tai että epäonnistuisin. Rakastuin lajiin ja kaikkeen mitä se edustaa. Sen jälkeen en ole katsellut taakse. Aloitin pelaamisen 11- tai 12-vuotiaana.

16-vuotiaana hän harjoitteli Devilsin edustusjoukkueen kanssa. Hän sai liigajoukkueeseen sopimuksen vuotta myöhemmin ja oli pian myös alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa.

Laitahyökkääjä, 181-senttinen Phillips kertoo olleensa aina ammattilainen, mutta briteissä sopimukset ovat usein yksivuotisia ja pelikauden mittaisia. Kesäisin tehdään muitakin töitä.

Phillips pelasi Cardiffissa vuoteen 2006. Siitä asti hän on pelannut Sheffield Steelersissä ollen joukkueen kapteeni jo 14 vuoden ajan.

Steelersillä on merkittävä rooli futisseuroistaan Unitedista ja Wednesdaysta tunnettun kaupungin urheilussa. Yleisökeskiarvo kaudella 2019–2020 oli 6 663 katsojaa.

Hegemoniataistelut esimerkiksi Nottinghamia, jossa on myös kaksi isoa jalkapalloseuraa Nottingham Forest ja Notts County, vetävät areenat täyteen: Sheffieldissä se tarkoittaa oli 9 000:a katsojaa.

– Saamme valtavasti tukea. Ihmiset tunnistavat ruokakaupassakin. Asiat eivät ole esimerkiksi Cardiffissa samalla lailla. Lätkä on iso ja kasvava juttu, emmekä ole niin hirveästi futista perässä.

Jalkapallossa kaupunki on jakautunut kahtia.

– Lapset kasvavat joko punaisiksi tai sinisiksi.

Phillipsin perheessä ollaan sinisiä eli Wednesdayn kannattajia. 10- ja 12-vuotiaat pojat ovat futis- ja lätkäfaneja, joten isäkin nauttii heidän kanssaan urheilun seuraamisestaan. Urheilufania Phillipsistä ei ehkä saa, mutta tapahtumissa hän viihtyy.

Urheilu ja jääkiekko on hänelle yhä ensisijaisesti itse kilpailemista.

– Tiedän jo nyt, että kun minun täytyy joskus lopettaa, siitä tulee minulle hyvin vaikeaa. Rakastan kaikkea tätä niin paljon, Phillips sanoo.

Britit sysäsivät Ranskan B-sarjaan eli I-divisioonan A-ryhmään.

Hän on useiden joukkuekaveriensa tapaan mukana Gameplan Financial -yrityksessä, joka pyrkii auttamaan uransa lopettavia ammattiurheilijoita näiden talousasioissa.

Oman uran loppu ei vielä ole näköpiirissä. Maajoukkueenkin kanssa hänet nähtäneen myös vuoden päästä Suomen MM-jäillä: alempien divisioonien MM-kisoja ei tänä vuonna pelata, joten britit säilyvät A-sarjassa.

– Sen myötä asiat ovat ehdottomasti helpompia. Asetamme itsellemme silti korkeat standardit ja tämä on meille valtava juttu. Meidän täytyy parantaa läpi turnauksen, hankkia kokemusta isoja maita vastaan pelaamisesta ja tarttua jokaiseen tilaisuuteen.

Maajoukkueen sensaatiomaisen nousun arkkitehti on päävalmentaja Peter Russell. 46-vuotias skotti on nostanut britit huipulle – ja valmentaa nykyään seurajoukkuetasolla Saksan DEL2:ssa.

– Isoin juttu, mitä hän on maajoukkueeseen tuonut, on intohimo ja rakkaus maata kohtaan. Olen tuntenut hänet nuoresta asti, ja hän on aina ollut sellainen. Kun hän otti vetovastuun A-maajoukkueensa, sen todella huomasi.

Vertaus on tietysti järjetön eikä Russellia voida suuruusluokassaan rinnastaa jalkapallolegendan järjettömiin saavutuksiin, mutta Phillipsin kuvailu tuo tietyllä tapaa mieleen toisen skotin Sir Alex Fergusonin.

– Pete ymmärtää, miten joukkue pelaaja toimii ja osaa motivoida kaikkia. Kyse ei ole mistään isoista Disney-puheista. Kaikki tulee suoraan sydämestä. Hän saa pelaajat pelaamaan toisilleen ja logolle paidassa.

Valmentajaguru Peter Russell joutui jäämään pois MM-turnauksesta.

Päävalmentaja jättäytyi kuitenkin viime hetkellä pois kisakoneesta ja on vain virtuaalisesti yhteydessä joukkueeseen, jota valmentavat nyt Corey Neilson ja Adam Keefe.

Saksassa valmentava Russell oli ollut yhdeksän kuukautta erossa perheestään. Vuoden 2019 kisoissa hän oli vaimonsa syöpäleikkauksesta huolimatta, mutta nyt perheen jättäminen tuntui mahdottomalta.

– Olin itse vain pari kuukautta Saksassa, mutta jo se oli tosi rankkaa olla erossa lapsistani. Koko joukkue ymmärtää Peten päätöksen. Hänen täytyi tehdä niin perheensä takia. Olemme lisäksi yhä häneen yhteydessä päivittäin, sanoo Phillips, joka kävi ennen joulua pelaamassa Saksan kolmostasolla.

Brittiliigassa pelattiin keväällä minisarja, mikä oli tärkeää etenkin MM-joukkueen pelaajien tuntuman kannalta, vaikka moni pelaaja kävikin kauden aikana myös ulkomailla pelaamassa.

Nottinghamissa käyty turnaus pelattiin tyhjille katsomoille kuten myös MM-turnaus.

– Oli outoa pelata tyhjälle hallille ja kuulla vain äänet jäältä. Se vei vähän intensiteettiä. Tässä turnauksessa on valtava sääli, että kannattajamme eivät pääse tänne. He ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja olleet tosi äänekkäitä, Phillips sanoo.

Mutta.

– Me olemme aika tottuneita siihen maajoukkueturnauksissa, että yleisöä ei ole. Alemmilla tasoilla isäntämaita vastaan halli on ollut loppuunmyyty ja meininki hullu, mutta jos pelaa kello 12.15 Viroa vastaan, katsojia ei ole kovin montaa.

– Tämä voi olla hyödyksi meille, kun voimme keskittyä vain omaan peliimme.

Lauantain MM-avauksessa vastassa on Venäjän olympiakomitean joukkue.

– Hyppäämme suoraan syvään päähän.