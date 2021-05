Kamppailu MM-kullasta alkaa! Nämä maat ovat Leijonien pahimmat kilpailijat MM-turnauksessa

Ilta-Sanomat esittelee Leijonien kärkivastustajat MM-jäillä. Materiaalierot ovat kaventuneet. Luvassa on entistä arvaamattomampi turnaus.

Venäjä

Yksi turnauksen suurimmista mestarisuosikeista. Venäjä hallitsi talven EHT-turnauksia vaikuttavaan tyyliin.

Kokeneen päävalmentajan Valeri Braginin joukkueet tunnistaa kilometrien päähän. Braginin Venäjä pelaa monipuolista kolmen kaistan hyökkäyspeliä. Individualistisesta rallattelusta ei ole tietoakaan.

Ivan Provorov teki tällä kaudella Flyersin paidassa 56 ottelussa tehot 7+19.

Kun kiekollinen peli rullaa ja asenne on kunnossa, Venäjä jauhaa kurinalaisen järjestelmällisesti vaihdosta toiseen.

Materiaali on Euroopan eliittiä. Pääosin KHL:n tähtikaartista kasattu joukkue on täynnä taitoa, ratkaisuosaamista ja kovuutta. Se on myös sekoitus kokemusta ja nuoruutta.

Anton Slepyshjev, Maksim Shalunov, Anton Burdasov, Konstantin Okulov ja Sergei Toltshinski pitävät huolen, että tulosyksiköissä on ratkaisuvoimaa.

Venäjän puolustus on taattua laatua. Philadelphia Flyersin kultakimpale Ivan Provorov tähdittää viidestä NHL-puolustajasta koostuvaa alakertaa. Isokokoinen, hyvin liikkuva ja kamppailuvahva puolustus on iso haaste mille tahansa joukkueelle. Venäjän maalille ei murtauduta helpolla kulmista ja laitojen läheltä.

Ruotsi

Suomen tavoin Ruotsi lähtee turnaukseen pääosin Euroopassa pelaavilla pelaajilla. Päävalmentaja Johan Garpenlöv on kierrättänyt EHT-turnauksissa laajaa rinkiä. Joukkueen roolitukset hakevat vielä muotoaan, mutta pelitavallisesti Ruotsi luottaa tuttuihin huoneentauluihin.

Tre Kronor pelaa suoraviivaista ja progressiivista pystysuunnan lätkää. Joukkue pyrkii kääntämään peliä nopeasti kaistojen kautta kohti hyökkäyspäätyä. Perusosaamista joukkueesta löytyy kosolti, mutta kova tempovaade puurouttaa kiekollista peliä helposti.

Buffalo Sabresin Victor Olofsson oli Ruotsin MM-joukkueen tehokkain pelaaja tällä kaudella NHL:ssä tehoilla 13+19=32.

Puolustuksessa erityistarkkailuun kannattaa ottaa Luulajan Nils Lundkvist, joka valittiin SHL:n kauden parhaaksi puolustajaksi. Lundkvist on alakerran kiekollinen johtaja.

Hyökkäyksessä Max Friberg, Pär Lindholm ja Jesper Frödén ovat isossa roolissa. NHL-vahvistuksia joukkueessa on neljä kappaletta. Adrian Kempe, Victor Olofsson, Rickard Rakell ja Isac Lundeström tuovat tarvittavaa ratkaisuosaamista tulosketjuihin.

Tolppien välissä Kazanin 29-vuotias maalivahti Adam Reideborn on vakuuttanut. Reideborn on Ruotsin tärkein pelaaja MM-jäillä.

Kanada

Yksi turnauksen kiinnostavimmista joukkueista. Hyvää työtä NHL:ssä tehnyt Gerard Gallant valmentaa ryhmää, josta löytyy paljon lahjakkuutta ja rutiinia.

Kanadassa joukkueelle on vähän jopa naureskeltu, mutta jalkeilla on NHL-ammattilaisista koottu joukkue. Suuret tähdet puuttuvat, mikä voi olla hyvä asia joukkueen harmonian rakentumisessa.

Profiililtaan Kanada on nuorekas, raikas ja luisteluvoimainen.

Darcy Kuemper on kuulunut Arizona Coyotesin kantaviin voimiin viime kausina.

Hyökkäyksestä löytyy lahjakkaita tulevaisuuden pelaajia, kuten Gabriel Vilardi, Cole Perfetti, Maxime Comtois, Jared Anderson-Dolan ja Liam Foudy.

Gallant tunnetaan päävalmentajana, joka ei turhaan suitsi pelaajiaan ahtaisiin raameihin, vaan hän antaa paljon vapauksia hyökkäyssuuntaan. Tapa voi toimia hyvin nuorelle, ennakkoluulottomalle ja piilevän iskukykyiselle joukkueelle.

Maalivahtiosasto on uskottava. Arizona Coyotesin ykkösvahti Darcy Kuemper tuo selkänojaa hieman kokemattomalle puolustukselle. Katseet kannattaa kiinnittää Owen Poweriin. Ensi kesän kärkivarauksiin kuuluva 18-vuotias puolustaja saa näyttöpaikan.

Tshekki

Tshekki näytti valmistavissa EHT-otteluissa erittäin vahvalta ja iskukykyiseltä ryhmältä. Päävalmentaja Filip Pesanin rutinoitunut joukkue koostuu isokokoisista ja kamppailuvahvoista pelaajista.

Tshekki on yksi Euroopan fyysisimmistä joukkueista. Se on vahvimmillaan laitojen lähellä ja maaliendustoilla. Kauden aikana Tshekki ei ole pelannut perinteistä tshekkiläistä vastaiskulätkää, vaan kiekolliseen peliin on tullut mukana lisää rytmejä. Suorahyökkäyspelissä Tshekki on vahva.

Jakub Vrana (vas.) kaupattiin NHL:n siirtorajalla Washingtonista Detroitiin.

Tiivis viisikkopuolustus luo pohjan tasapainoiselle hyökkäyspelille. Suomi oli vaikeuksissa Tshekin suoraviivaisuuden kanssa viimeisessä EHT-turnauksessa.

Tshekin kärkihyökkääjät ovat taattua laatua. NHL-vahvistuksiin kuuluvat Jakub Vrana, Filip Chytil, Filip Zadina ja Dominik Kubalik. Näiden herrojen harteilla lepää suurin tulosvastuu.

Puolustuksessa NHL:stä tulleet Filip Hronek ja Libor Hajek sekä KHL:ssä pelaava järkälemäinen Andrej Sustr muodostavat ydinrungon, jonka varaan lasketaan paljon.

Joukkueessa on myös SM-liigasta tuttuja pelaajia, kuten Michal Moravcik, Libor Sulak ja Lukas Klok.

Tshekki on turnauksen musta hevonen.

Yhdysvallat

Suomen avausvastustaja Yhdysvallat on totuttu näkemään monena vuotena kokeilupitoisella joukkueella MM-jäillä, mutta nyt ollaan uusissa sfääreissä.

Suurin osa Yhdysvaltojen joukkueesta koostuu NHL-pelaajista, mutta mukana on kirjava sato pelaajia muista sarjoista.

Kärkiosaamista edustavat vahvan kauden Dallas Starsissa pelannut tulokashyökkääjä Jason Robertson, Conor Garland, Kevin Labanc ja Ryan Donato. Potentiaalisten kärkiyksilöiden jälkeen taso putoaa.

Puolustus on tasapaksua metritavaraa isolle jäälle. Liikenopeus ei ole tämän alakerran vahvuus. Kun alakerran kiekollisiin johtajiin kuuluu AHL:ssä pelannut Adam Clendening, se kertoo paljon.

Joukkueessa on mukana muun muassa 36-vuotias konkarihyökkääjä Brian Boyle, joka ei ole pelannut tällä kaudella missään.

Päävalmentaja Jack Capuanolla on iso työ saada joukkue samalle sivulle isossa kaukalossa. Luvassa on ennakkokaavailujen perusteella pystysuunnan lätkää kovalla tempovaatimuksella, mutta joukkueen roolitukset ja hierarkia ovat vielä pahasti hakusessa. Täysi kysymysmerkki.