Leijonien tähtihyökkääjällä uskomaton vuosi – hämmästyi itsekin räjähdysmäistä nousuaan huipulle

Arttu Ruotsalainen on noussut räjähdysmäisesti NHL:ään ja Leijonien MM-joukkueen ykköshyökkäjäksi.

Keväällä 2019 Arttu Ruotsalainen putosi viimeisten joukossa pois maailmanmestaruuden voittaneesta leijonajoukkueesta.

Keväällä 2021 sama mies lähtee MM-turnaukseen Leijonien ainoana hyökkäyksen NHL-vahvistuksena, syömähampaana ja ykköshyökkääjänä.

Ruotsalaisen vuosi on ollut melkoista haipakkaa ja nousukiitoa. Syyskaudella hän paukutti hurjalla tahdilla maaleja Ilveksessä: 19 otteluun syntyi peräti 16 täysosumaa. Verkko pöllysi etenkin b-pisteen kaarelta suoraan syötöstä lähteneillä lyöntilaukauksilla.

Joulukuussa Ruotsalainen pakkasi laukkunsa ja lähti Buffalo Sabresin organisaatioon Pohjois-Amerikkaan. Hän jatkoi pistetehtailua AHL:ssä nakuttamalla 13 tehopistettä 13 ottelussa, mutta NHL-portit pysyivät kiinni.

Kun ne viimein aukesivat huhtikuussa, Ruotsalainen rynnisti sisään ryminällä. Hän laukoi 17 ottelussa viisi maalia ja antoi yhden maalisyötön.

Vielä pari vuotta sitten Ruotsalainen, 23, ei uskaltanut haaveilla NHL:stä saati siitä, että hän lähtisi MM-kisoihin Leijonien ykköshyökkääjänä.

– Rehellisesti sanottuna en olisi uskonut. Olen tehnyt paljon hommia. On kiva nähdä, että se tuottaa tulosta. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, pystyn vielä kaivamaan potentiaalia esiin, Ruotsalainen sanoo.

Hän muistaa yhä parin vuoden takaisen pettymyksen tunteen, kun nimeä ei löytynyt lopullisesta kisajoukkueesta.

– Toisaalta se antoi lisää nälkää päivittäiseen tekemiseen. Nyt pikkupojan unelma toteutuu, kun pääsen edustamaan Suomea arvokisoihin.

Arttu Ruotsalainen esiintyi vakuuttavasti NHL:ssä Buffalo Sabresin paidassa.

Ruotsalaista voi kutsua myöhäisherännäiseksi pelaajaksi. Ainakin jos häntä vertaa nuoruusvuosiensa tutkapariin Sebastian Ahoon, joka on jo vuosien ajan loistanut NHL:ssä.

Ruotsalainen puolestaan ei tahtonut löytää paikkaansa ensin Kärpistä ja myöhemmin Ässistä. Ura ei edennyt.

Palaset alkoivat loksahdella kohdilleen vasta Ilveksessä. Varsinainen läpimurtokausi oli 2018–2019, jolloin hän teki SM-liigassa 59 ottelussa 42 tehopistettä.

Nyt odotukset MM-jäillä ovat korkealla. Leijonien ratkaisuvoima on lähtökohtaisesti rajallinen. Katseet kääntyvät Ruotsalaiseen, joka on osoittanut pystyvänsä maalintekoon NHL:ssäkin.

– Tiedostan, että vahvuuteni ovat hyökkäyspäässä. Tulosta pitää tulla. Odotan sitä itseltäni. Varmasti moni muukin odottaa. Koen olevani tuloksentekoon valmis, Ruotsalainen sanoo.

Leijonien harjoituksissa Ruotsalainen on pelannut yhdessä Teemu Turusen ja Jere Karjalaisen kanssa. Hän on vakuuttunut, että päävalmentaja Jukka Jalosen opit ja ohjeet pureutuvat joukkueen selkärankaan, vaikka yhteisiä harjoituksia on tänä vuonna normaalikevättä vähemmän.

– Mielestäni olemme hyvällä mallilla. Monille asiat ovat tuttuja jo EHT-turnauksista. Turnauksen aikana asioita pystyy vielä hiomaan, kun saamme pelejä alle.

Laukaus on yksi Arttu Ruotsalaisen vahvuuksista.

Ruotsalainen pääsee MM-turnaukseen erinomaisista lähtökohdista. Buffalon NHL-kausi oli jälleen katastrofi, mutta se ei vaikuttanut suomalaishyökkääjään henkilökohtaisella tasolla. Oikeastaan päinvastoin.

– Buffalossa oli mielestäni hyvä meininki sen pätkän aikana, kun olin itse mukana. Meillä oli loppukaudesta jalkeilla nuorempi joukkue, jossa kaikilla oli nälkää pelata. Tavallaan kilpailimme jo seuraavan kauden pelipaikoista, Ruotsalainen sanoo.

Leijonien avausvastustaja lauantaina on Yhdysvallat, jonka taso on tänä vuonna melkoinen arvoitus. Ruotsalaisen mukaan Leijonat ei ole vielä perehtynyt avausvastustajaansa.

– Olemme keskittyneet omaan pelitapaamme. Varmaan perjantaina tai lauantaina käymme vastustajaa läpi, Ruotsalainen sanoi torstaina.