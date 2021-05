4-vuotiaan pojan sanat ratkaisivat – tähtipelaaja jäi pois Leijonien MM-ryhmästä

Salavat Julajev Ufan suomalainen tehotrio olisi ollut heittämällä ykkösketju MM-kisoissa. Granlund ja Hartikainen veikkaavat valitulle joukkueelle menestystä.

Salavat Julajev Ufan täyssuomalainen ykkösketju teki päättyneellä KHL-kaudella selvää jälkeä maailman toiseksi kovimmassa jääkiekkosarjassa. Laitahyökkääjät Teemu Hartikainen (28+36) ja Markus Granlund (23+30) sijoittuivat runkosarjan pistepörssissä toiseksi ja kahdeksanneksi, keskushyökkääjä Sakari Manninen (19+33) yhdeksänneksi.

Pudotuspeleissä joukkueen taival katkesi toisella kierroksella Ak Bars Kazania vastaan. Salavat Julajevin kausi päättyi 23. maaliskuuta.

Kun A-maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen viikonvaihteessa julkisti Latvian MM-kisoissa pelaavan ryhmän, moni saattoi yllättyä, kun Euroopan jäiden ylivoimaisesti kovin suomalainen tehonyrkki puuttui kokoonpanosta. Triosta ei ole joukkueessa yksikään pelaaja.

Lajia intensiivisemmin seuraaville asia ei ollut suuri yllätys, sillä kolmikko ei ole kauden aikana ollut maajoukkuetoiminnassa mukana lainkaan: ei sen paremmin turnauksissa kuin MM-leirityksessä.

MM-Latviassa Mannisen kolmikko olisi kuitenkin ollut heittämällä Suomen ykkösketju ja erittäin todennäköisesti koko turnauksen parhaita koostumuksia.

Granlund ei ole vielä pelannut yhtään aikuisten arvoturnausta, Manninen oli viime MM-kisojen parhaita pelaajia 2019, ja Hartikainen pelasi viimeksi arvokisajoukkueessa vuoden 2018 olympiakisoissa.

Ilta-Sanomat tavoitti maanantaina Suomeen palanneet Hartikaisen ja Granlundin kommentoimaan, mikseivät parhaat Euroopassa pelaavat suomalaishyökkääjät ole MM-kisoissa.

– Ymmärrän, että asia herättää kysymyksiä. Se on ihan selvä. Tutustuin viikonloppuna valittuun MM-ryhmään, ja se vaikuttaa todella potentiaaliselta, Hartikainen sanoi.

KHL:n supertähtien joukkoon kuuluva KalPa-kasvatti halusi heti painottaa, ettei syy trion poisjääntiin ole valitsijan eli Jääkiekkoliiton päässä.

– Sekä Jere (Lehtinen, GM) että Jukka osoittivat hyvin konkreettista mielenkiintoa. Meidät olisi kyllä haluttu ketjuna mukaan, mutta tällä kertaa jokainen jäi omista syistään pois. Mitään pahaa verta maajoukkuetoimintaa kohtaan ei ole taustalla.

Ufan suomalaisten tehokausi oli antoisa, mutta kovissa vastuurooleissa myös raskas. Lisäksi suurin osa joukkueesta, myös koko Mannisen ketju, sai koronatartunnan.

– Elettiin Ufassa koko lailla kuplamaisissa oloissa. Sitä herkkua on nyt tiedossa Latviaan valituille lisää. Ei voi kuin toivottaa pojille jaksamista. Lisäksi omalla taustalla on muita henkilökohtaisia syitä, Hartikainen sanoi.

Hän sai perheensä Ufaan viimeisiksi neljäksi kuukaudeksi, mutta sen ajan isän päähuomion vaati palkanmaksaja.

– Kun 4-vuotias poika näin monella tavalla raskaan kauden jälkeen sitten pyytää isää jäämään kotiin, niin sinnehän sitä on jäätävä. Mutta en tosiaan millään lailla ole sulkenut A-maajoukkueen ovia, jos palvelukseni jatkossa kelpaavat. Olen MM-kisoissa pelannut ja tiedän tason. Motivaation on oltava 100 prosenttia. Jos jää vähänkin alle, on jäätävä pois.

Teemu Hartikainen (kesk.) pelasi arvokisajoukkueessa viimeksi Pyeongchangin olympiaturnauksessa 2018. Isäntämaa Etelä-Korea kaatui, mutta Suomen turnaus katkesi puolivälierissä Kanadaa vastaan.­

Markus Granlund haluaa myös tehdä selväksi, että A-maajoukkue kiinnostaa häntä jatkossa. Kaikki nuorten maajoukkueiden arvokisat pelanneen nuoremman Granlundin ja Jääkiekkoliiton väleihin tuli paha lommo 2016. Päävalmentaja Kari Jalonen jätti hyökkääjän MM-joukkueen ulkopuolelle, vaikka paikka oli tälle jo luvattu.

– Se asia ei vaikuttanut taustalla millään lailla. Maajoukkueen johto oli tällä kaudella ketjustamme kyllä kiinnostunut, mutta nyt ei ollut valmiutta lähtöön. En halua mennä syihin kovin yksityiskohtaisesti, NHL:ssä Calgaryä, Vancouveria ja Edmontonia edustanut Granlund kertoi.

– Otollisemmassa tilanteessa maajoukkue kiinnostaa ilman muuta.

Sakari Manninen oli MM-kisojen tähtipelaaja 2019. Nimekästä Ruotsia vastaan komea rannelaukaus jatkoajalla vei Suomen välieriin maalein 5–4.­

Granlund harjoittelee heinäkuussa alkavaa KHL-harjoitusleiriä varten Helsingissä. Lähiaikoina hän seuraa sekä MM-kisoja että isoveljensä Mikaelin edustaman Nashvillen otteluita NHL:n pudotuspeleissä.

– Latviaan lähtevä porukka näyttää hyvältä. Se ei ole kisojen nimekkäin, mutta eihän se ollut myöskään 2019, Granlund muistelee turnausta, jonka jäljiltä Suomi on edelleen hallitseva maailmanmestari.