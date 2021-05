Miten Leijonille käy nykyajan merkillisimmissä MM-kisoissa? Asiantuntijat nostavat esiin mielenkiintoisia asioita

Ovat kokoonpanot poikkeuskaudella mitkä vaan, yksi asia on varma: Suomi lukeutuu jälleen suosikkeihin.

Luvassa ovat nykyajan merkillisimmät MM-kisat. Koronapandemian takia ottelut pelataan tällä tietoa ilman yleisöä, ja joukkueet ovat kaukana ideaaleista.

Jos parhaina vuosina MM-jäällä esiintyy reilusti yli 100 NHL-pelaajaa, nyt jäädään selvästi alle puoleen siitä.

– Riiassa pelataan ainutkertaiset ja ehkä yllätyksellisetkin kisat. Kysymysmerkkejä on enemmän, ennalta on vaikea arvioida voimasuhteita, sanoo Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi.

– Suomella on taas mahku voittaa MM-kulta. Suomessa on niin paljon hyviä pelaajia, ja joukkue on roolitettu hyvin, toteaa Vaasan Sportin päävalmentaja Risto Dufva.

Rautakorven mukaan tämän vuoden Leijonissa näkyy vieläkin vahvempi roolitus kuin tavallisesti.

– Jukka Jalosella ja Jere Lehtisellä on ollut selvä sapluuna, miten joukkue ja hyvä ilmapiiri rakennetaan.

Suomen filosofia on ollut jo useassa MM-turnauksessa, että joukkue kasvaa ja peli kehittyy turnauksen edetessä.

– Peli peliltä pelataan paremmin ja puolivälierässä ollaan jo täydessä iskussa. Tämän tyyppinen kehitysprosessi näkyi jo Tshekin EHT-turnauksessa, vaikka pelattiin vain kolme peliä, Rautakorpi sanoo.

Jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkosen mukaan Suomi ei voi MM-kisoissa laskea enää pelitapaedun varaan.

– Suomen pelitapa on kaikkien tiedossa. Vastustajat varmasti perkaavat sen todella tarkasti ja pyrkivät pelaamaan sen pois, Lehkonen sanoo.

Lehkosen mielestä Suomella on jalkeilla sellainen joukkue, että Leijonat todennäköisesti pelaa melko puolustusvoittoista, passiivista ja erittäin kurinalaista jääkiekkoa.

– Miten luisteluvoima ja kiekollinen suoritusvarmuus kestävät, että päästään sujuvasti läpi keskialueen? Suomella on aika paljon jumpattavaa jo alkusarjassa. Maalivahtipelin pitää olla kunnossa, Lehkonen näkee.