Asiantuntija pitää Jukka Jalosen tiukkaa päätöstä julmana – ”Toivottavasti siitä ei tule tapaa”

Suomen MM-kisajoukkueessa ei ole ketään SM-liigan finaalisarjassa pelannutta.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen julkaisi MM-kultaa puolustamaan lähtevän joukkueen lauantaina. Jääkiekkoväen huomio kiinnittyi oitis siihen, että SM-liigan finalisteista – siis kauden kahdesta parhaasta suomalaisjoukkueesta – mukaan MM-joukkueeseen ei valittu ketään.

Monien silmissä tykkikauden pelanneella Lukon Eetu Koivistoisella olisi pitänyt olla sijaa MM-joukkueessa. Muina mahdollisina MM-kisapelaajina nähtiin mm. Lukosta Aleksi Saarela ja Vili Saarijärvi sekä TPS:stä Lauri Pajuniemi ja Juuso Pärssinen.

Maajoukkuejohto perusteli Lukon ja TPS:n pelaajien poisjättämistä MM-kisoista sillä, ettei pelaajilla ollut aikataulusyistä mahdollisuutta antaa näyttöjä kansainvälisissä otteluissa.

– SM-liigan finaaleissa pelanneilla ei ollut aikataulujen vuoksi mahdollisuutta antaa kisanäyttöjä leirityksessä ja Tshekin EHT-turnauksessa, Leijonien GM Jere Lehtinen sanoi STT:lle.

– Kisoihin voi päästä suoraan ilman testipelejä, jos on meidän mielestämme tarpeeksi hyvä. Mutta jos ei ole, niin tarvitaan muutama matsi esimerkiksi viimeisellä EHT:llä. Liigan finaalien ja Tshekin EHT:n vaatimustasossa on erittäin iso ero, Jalonen puolestaan viestitti IS:lle.

Jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen piti harmillisena, että MM-kisojen ovet sulkeutuivat SM-liigan finalisteilta. Lehkosen mielestä kummassakin finaalijoukkueessa oli muutama pelaaja, joka olisi voitu valita MM-kisoihin.

– Euroopassa, myös SM-liigassa, pelaavilla nuorilla, keski-ikäisillä ja kokeneillakin pelaajilla on unelma ja iso haave päästä pelaamaan MM-kisoihin ja menestyä siellä. On julma päätös, ettei finalisteista otettu ketään. Ei hyvä juttu, Lehkonen sanoi.

Lehkonen muistutti, että Jalosen päävalmentajakaudella kävi nyt toisen kerran peräkkäin niin, ettei mestarijoukkueesta pelaa MM-kisoissa ketään. Kukaan HPK:n kevään 2019 mestarijoukkueesta ei läpäissyt Jalosen valintaseulaa.

– Se on vähän huono trendi. Toivottavasti siitä ei tule tapaa, että pitää olla MM-leirityksessä alusta saakka päästäkseen kisoihin, Lehkonen mietti.

Onko Jalosen sanoma sitten tulkittavissa niin, että finaalijoukkueissa ei ollut tarpeeksi tasokkaita suomalaispelaajia tai että SM-liigan taso ei kestä enää kansainvälistä päivänvaloa?

Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi sanoo, että on kiistaton fakta, että kun SM-liigasta – olkoonkin että finaalitasolta – mennään EHT-tasolle, ollaan selvästi kovemmissa peleissä, MM-kisojen tasosta puhumattakaan.

– Jos puhutaan hyökkäävän roolin pelaajasta, hyppy SM-liigasta suoraan MM-kisoihin on entistä vaikeampaa, sillä hyökkäyspeli on se, joka vaikeutuu eniten, kun taso nousee. Tilanteiden rakentaminen ja niiden päättäminen on paljon haasteellisempaa, Rautakorpi sanoo.

Iiro Pakarinen ja Teemu Turunen ovat Leijonien MM-hyökkääjiä.­

Jalosen valmennusfilosofia on aina ollut MM-leiritystä suosiva. Pitkässä leirityksessä Jalonen ehtii oppia tuntemaan pelaajat hyvin ja pelaajat puolestaan sisäistää Jalosen ajaman ja haluaman pelitavan. Myös joukkuehenki ja -yhtenäisyys alkavat muotoutua jo leirityksen aikana.

Tähän on vaikea murtautua ulkopuolelta viime hetkellä ennen MM-kisojen alkua.

– Valinnoissa MM-leiritys ja viimeinen EHT-turnaus painavat niin, että jos valittavina on kaksi mielestämme tasavahvaa pelaajaa, pääsääntöisesti leirityksessä jo oleva valitaan. On vaikea sanoa, onko tämä oikein vai väärin, mutta tällä tavalla itse sitoutan ja motivoin pelaajan Leijoniin. Mutta minun mielestäni parempi pelaaja pääsee aina mukaan, se on selvä, Jalonen viestittää.

– Esimerkiksi nyt joku finaaleissa pelannut pelaaja olisi erilaisessa tilanteessa ilman muuta voinut olla kisajoukkueessa. Mutta nyt ei ole, koska finaaleissa ei mielestäni ollut pelaajia, jotka toisivat maajoukkueeseen selvää lisäarvoa leirityksessä mukana olleisiin pelaajiin verrattuna, Jalonen lisää.

Suomi juhli MM-kultaa keväällä 2019. Joukkueessa ei ollut yhtään pelaajaa sen kauden SM-liigamestarin HPK:n riveistä.­

Vaikka sitä ei ole ääneen sanottu, silläkin voi olla vaikutusta, että sekä Lukko että TPS juhlistivat kauden päättymistä tavalla, jossa koronaturvallisuutta ei täysin noudatettu. Usean päivän karanteeni ilman joukkueharjoituksia ja suora hyppy MM-jäälle pienensivät finaalipelaajien valintamahdollisuuksia entisestään.

– Uskon, että tuokin vaikuttaa varmasti jotenkin. Päätösbileissä oli aika riskialtista toimintaa: pelaajat tapasivat uusia ihmisiä ja maskeja ei käytetty. Ei ehkä uskallettu ottaa riskiä, että jollakulla olisikin korona, Lehkonen mietti.

Lopulta kyse on kokonaisuuden ja roolituksen yhteissummasta.

– Valmennusjohdolla on itsestään selvä velvollisuus ja etuoikeus valita omasta mielestään paras mahdollinen joukkue. Sen jälkeen pulinat pois, sitten pelataan kisat ja kisojen jälkeen katsotaan, miten meni. En ole koskaan nähnyt, että joku olisi valinnut huonomman joukkueen kuin olisi ollut mahdollista, Vaasan Sportin päävalmentaja Risto Dufva kuvailee.

Dufva muistuttaa, että Jalosella on jo vankka kokemus menestyvän joukkueen rakentamisesta.

– Hän ei ole ensimmäistä kertaa kisajoukkueetta valitsemassa, Dufva sanoo.

– Kisajoukkueen valinnassa on aina paljon liikkuvia osia. On selvä, että kisajoukkueeseen tulee hyvin harvoin valmennusjohdolle tietyllä tavalla tuntemattomia pelaajia. Varsinkin, kun maajoukkue on vielä selvemmin roolitettu kuin seurajoukkue.

– Leijonissa haetaan kokonaisuutta, ja nyt finaalijoukkueen pelaajat eivät tähän kokonaisuuteen sopineet. Yksittäisen pelaajan osaamisella voi olla merkitystä, mutta MM-kisajoukkueessa haetaan oikeisiin rooleihin oikeat pelaajat, joihin on luotto, Dufva jatkoi.