Ruotsi valitsi MM-joukkueensa – mukana kaksi pelaajaa Suomesta ja jopa 20 ensikertalaista

Ruotsi sai jääkiekon MM-kisoihin mukaan viisi NHL-pelaajaa.

Ruotsi on valinnut 27 pelaajaa, joilla se lähtee tavoittelemaan menestystä perjantaina 21. toukokuuta alkavissa jääkiekon MM-kisoissa Latviassa.

Tre Kronorin MM-kisajoukkueeseen mahtui mukaan myös kaksi Suomessa pelaavaa, kun Jokerien puolustajat Viktor Lööv ja Jonathan Pudas läpäisivät valintaseulan.

Yleensä ruotsalaiset NHL-pelaajat ovat suhtautuneet kevään MM-kisoihin hyvin myönteisesti. Tällä kertaa Pohjois-Amerikasta saapuu viisi pelaajaa Tre Kronorin avuksi: hyökkääjät Adrian Kempe (Los Angeles), Isac Lundeström (Anaheim), Victor Olofsson (Buffalo), Rickard Rakell (Anaheim) ja Marcus Sörensen (San Jose).

Moni NHL-pelaaja on kuitenkin kieltäytynyt kunniasta tiukassa koronakuplassa pelattavista MM-kisoista. Ruotsin päävalmentaja Johan Garpenlöv sanoi, että maan NHL-tähdistä muiden muassa Rasmus Dahlin, Oliver Ekman-Larsson, Erik Karlsson, John Klingberg, Oscar Lindblom ja Mika Zibanejad jättävät MM-kisat pandemian takia väliin.

– Takana on hyvin erityinen seurajoukkuekausi niin kuin me kaikki tiedämme. Kieltäytymisiä on ollut enemmän kuin tavallisesti pandemian, rajoitusten, karanteenien ja kisakuplan takia. Tuntuu kuitenkin siltä, että meillä on hyvä joukkue, Garpenlöv sanoi Expressenin mukaan.

Ruotsin MM-joukkueessa on 11 pelaajaa kotoisesta pääliigasta SHL:stä, 8 KHL:stä, 5 NHL:stä ja 3 Sveitsin liigasta. KHL:stä ovat Löövin ja Pudaksen ohella mm. finaalisarjassa hävinneellä puolella Moskovan TsSKA:ssa pelanneet Klas Dahlbeck ja Mario Kempe.

Myös Tre Kronor on MM-tasolla hyvin kokematon, sillä valituista pelaajista 20 pelaa Riiassa uransa ensimmäisessä MM-turnauksessa.

Ruotsi avaa kisaurakkansa lauantaina 22. toukokuuta ottelulla Tanskaa vastaan.