Faneilta taas paljon kritiikkiä Leijonien MM-valinnoista – erityisesti kaksi nimeä nousee esiin: ”Näyttää yhtä huonolta kuin...”

Kovin moni ei ole vielä ehtinyt leimata Leijonien MM-kisajoukkuetta kaikkien aikojen huonoimmaksi.

Miesten jääkiekkomaajoukkue eli Leijonat herättää suomalaisissa valtavasti intohimoja. Se tuli todistettua taas, kun Leijonat julkisti tämän vuoden MM-kisajoukkueensa.

Sosiaalisessa mediassa ja kommenttipalstoilla mielipiteitä riitti normaaliin tapaan laidasta laitaan. Kritiikkiä tuli muun muassa siitä, että kommentoijan omasta suosikkijoukkueesta mukaan ei mahtunut yhtään pelaajaa. Myös SM-liigan finalistien Lukon ja TPS:n pelaajien puuttumista hämmästeltiin.

Leijonien joukkueenjohto ilmoitti välittömästi liigafinaalien jälkeen, että Lukon ja TPS:n pelaajat eivät ehdi antamaan näyttöjä MM-kisaleirityksessä. Kun sitten NHL-pelaajat Olli Määttä ja Arttu Ruotsalainen valittiin joukkueeseen MM-leirityksen ulkopuolelta, moni kommentoija peräsi logiikkaa.

Erityisen paljon kysymyksiä ja kritiikkiä kohdistui kahden vuoden takaisen MM-kultajoukkueen kapteenin Marko Anttilan valintaan, kun kaksi peräkkäistä huippukautta Ilveksen kapteenina pelannut Eemeli Suomi puolestaan jäi ulos kisajoukkueesta.

Monen kriitikon mielestä Marko Anttilan kahden vuoden takaisten kisanäyttöjen ei olisi enää pitänyt kelvata valintaperusteeksi.­

Keräsimme Leijonien kisajoukkueeseen liittyviä kommentteja Twitteristä ja Ilta-Sanomien lukijoiden mielipiteiden joukosta.

– Milloin viimeksi on ollut MM-joukkue ilman ilman Tapparan pelaajia? Onko koskaan.

– Ei turkulaislähtöisiä pelaajia kisoissa = ei mestaruutta. Historia todistaa tämän faktan.

– Mites nyt Jokereille ja pitkille kesälomille naureskelevat ”asiantuntijat”? Sentään kolme kesälomalaista kelpasi Leijoniinkin!

– Liigafinalisteja ei MM-joukkueeseen otettu siksi, etteivät ehdi näyttöjä antaa. Arttu Ruotsalainen ja Olli Määttä valittiin joukkueeseen ilman tällaista näyttövelvoitetta. Missä logiikka?

– Noh lohkosta jatkoon ja sitten ulos, ei tolla joukkueella mitaleista taistella.

Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Mikael Hoikkala nosti Twitterissä esiin mielenkiintoisen detaljin Pelicansin pelaajista:

– Hannes Björninen odotetusti mukana. Suoraan Pelicansista on aika harvoin menty MM-Leijoniin ja silloin on muuten haettu kultaa melko kovalla prosentilla (Hovinen 2011, Kaski & Olkinuora 2019).

Jotkut kommentaattorit puolustelivatkin valintoja.

– Joukkue on sanalla sanoen kilpailukykyinen. En moiti valintoja, pidän jopa mielenkiintoisena ryhmänä.

– Leijonat on jälleen ehdokas maailmanmestariksi, vaikka joukkueesta puuttuu kärkiosaamista.

– Tilaisin tarinan siitä, kuinka Olkinuorasta tai Säteristä kasvaa kisoissa koko kansan Juho tai Harri. Maalivahtipeliin emme kaadu taaskaan.

Torstaina Venäjän nurin torjunut Jussi Olkinuora saattaa olla Leijonien ykkösvahti MM-kisoissa. Olkinuora kuului kahden vuoden takaiseen maailmanmestarijoukkueeseen.­

Eemeli Suomen rannalle jäämistä suomittiin monessa kommentissa.

– Ymmärrän, että Jalosen valintojen kritisointi on nykyään lähes kiellettyä, mutta kritisoin silti. Eemeli Suomella ja Elmeri Erosella olisi kyllä ollut käyttöä tuossa joukkueessa.

– Marko Anttila > Eemeli Suomi. Selvä. Noh, ehkä joskus joku ennenkin on Jalosen valintoja kritisoinut. Ja ehkä joskus ennenkin on tullut silti kultaa.

Moni olisi nähnyt Ilveksen kapteenin Eemeli Suomen (oik.) mielellään MM-kisoissa. Myös finaalijoukkue Lukon pelaajien puuttumista kisoista hämmästeltiin.­

– Joku saattaisi kyseenalaistaa Anttilan aseman joukkueessa ennen Suomea. Olisiko Mörkö kisakoneessa, jos ei olisi lyönyt sisään Bratislavassa?

– Marko Anttilan valinta MM-joukkueeseen ennen Eemeli Suomea on melko mielenkiintoinen preferointi.

– Riittävätkö kahden vuoden takaiset näytöt Marko Anttilalle kapteenin katsoihan myös näissä kisoissa?

Ylen toimittaja Kaj Kunnas asettui puolustamaan Anttilan valintaa.

– Kyllä. Mörkö veivailee taas parit tärkeät maalit, kun Leijonat hakee lisää kultaa...

Joitakuita sosiaalisen median asiantuntijalausunnot huvittivat.

– No mitä mieltä me nyt ollaan Leijonat-joukkueesta? Kai nyt on maalivahtikriisi ja pakkipula ja keskikaistakin on heikko? Tosissaan jos puhutaan niin on ihan kiva että Olli Määttä on joukkueessa. Oletan että Leijonien peli on parhaiten kasassa kun turnaus alkaa.

– Toistan vanhan kommenttini. Jos mun somekaverit valmentais Leijonia, niin tulis änärin mestaruuskin joka vuosi.

– Jaa se on TAAS Leijonat aivan paska ryhmä mitä tässä nyt on katsellut somen armotonta asiantuntijoiden tietoa. Pelataan nyt nämäkin kisat ens ja sitten yhteenveto.

– Minua joka vuosi huvittaa tämän tyyppiset kommentit. Varsinkin kun joukkuetta luotsaa kolme maailmanmestaruutta voittanut valmentaja.

– Näyttää yhtä huonolta kuin kaksi vuotta sitten.

Yhtä huonolta näyttää kuin kaksi vuotta sittenkin, eräs irvileuka kommentoi somen asiantuntijoiden näkemyksiä.­

Moni muistutti Jukka Jalosen aiemmista meriiteistä ja kyvystä rakentaa menestyvä joukkue niin sanotusti nimettömistäkin pelaajista.

– Jalonen ei ole syyttä voittanut kolmea maailmanmestaruutta urallaan. Osaa valita joukkueisiin oikeat, ei välttämättä parhaat pelaajat.

– Aika heikolta näyttää paperilla, mutta Leijonat on aiemmin todistaneet, että se ei tarkoita tosipelien alkaessa mitään. Kaikki välierissä tippumisen ja mestaruuden väliltä mahdollist

– Finaalijoukkueista ehkä pari ukkoa olisi sinänsä tähän nippuun mahtunut. Mutta finaalit päättyivät justiisa eikä ole helppoa nostaa pelaajia ohi leirityksessä ja EHT:ssa olleiden jätkien ohi. Jukka Jalonen on hyvä roolittaja ja kyllä kisajoukkue mielekkäältä vaikuttaa. Pari vuotta sitten samantapainen sakki voitti kultaa. Ehkä nyt menee persiilleen. Pienestä kiinni.

– Tällä kertaa Leijonien kisajoukkueessa sentään yksi NHL-pelaaja, mutta Olli Määttä kuvaa hyvin Jukka Jalosen johdonmukaista ajatusmallia: pelaaja joka vahvistaa joukkuetta, mutta tuskin keikuttaa pelitapaa tai kemioita väärällä tavalla.

Ja olihan joukossa se kaikkein kuuminkin kysymys:

– Missä on Patrik Laine?