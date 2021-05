Hyvältä näyttää, Leijonat! MM-kisajoukkueessa kahdeksan Bratislavan kultasankaria ja kahden Stanley Cupin Olli Määttä

Leijonien alakerran runkomiehistö on MM-kisoissa erittäin kokenut.

Leijonien MM-kisamiehistö vaikuttaa varsinkin puolustuspään osalta erittäin jämäkältä.

Aiemmin tänään julkistetun MM-kisajoukkueen ehdottomasti suurin tähti on kahdeksan kautta NHL:ssä pelannut ja Pittsburgh Penguinsissa Stanley Cupia vuosina 2016 ja 2017 juhlinut puolustaja Olli Määttä.

Yhteensä pitkälti yli 500 NHL-ottelua pelannut Määttä tuo takalinjoille aimo annoksen rutiinia ja kovuutta. Määttä on edustanut Leijonia vuoden 2014 talviolympialaisissa sekä syksyn 2016 Maailmancupissa. Päättyneellä NHL-kaudella Määttä, 26, edusti Los Angeles Kingsiä.

Puolustuksesta löytyy myös neljä kahden vuoden takaista maailmanmestaria. Näistä Oliwer Kaski oli suuressa roolissa tämän kevään KHL-mestarin Avangard Omskin alakerrassa. Bratislavan kultaisen kevään puolustajista mukana ovat nyt myös kokeneet Atte Ohtamaa, Petteri Lindbohm ja Miika Koivisto.

Ohtamaalla ja Koivistolla on KHL-kokemusta, Lindbohm on pelannut urallaan 40 NHL-ottelua. Ohtamaa on voittanut KHL:n mestaruuden keväällä 2018 AK Bars Kazanin paidassa. Myös Ville Pokka juhli tänä keväänä KHL-mestaruutta yhdessä Kasken kanssa.

Olli Määttä esitteli Stanley Cupia Jyväskylässä valtavalle yleisölle elokuussa 2016.­

Kahden vuoden takaisista maailmanmestarijoukkueen hyökkääjistä Riian MM-kilpailuihin lähtevät kapteeni ja finaalisankari Marko Anttila, Niko Ojamäki sekä Jere Sallinen.

Hyökkääjistä NHL-kokemusta on viime kaudella Buffalo Sabresissa 17 ottelua pelanneella Arttu Ruotsalaisella sekä kausilla 2014–18 Edmonton Oilersissa 134 ottelua pelanneella Iiro Pakarisella.

MM-kisojen ensikertalaisia on taas mukana runsaasti, peräti 14: maalivahti Janne Juvonen, neljä puolustajaa sekä yhdeksän hyökkääjää. Peräti 28 pelaajan kokoonpano on suurempi kuin aiemmissa MM-kilpailuissa.

Maalivahdit

29 Säteri Harri, Sibir Novosibirsk, KHL

31 Juvonen Janne, Leksands IF, SHL *

45 Olkinuora Jussi, Metallurg Magnitogorsk, KHL

Puolustajat

2 Pokka Ville, Avangard Omsk, KHL

3 Määttä Olli, Los Angeles Kings, NHL

6 Sund Tony, HC Davos, NLA *

7 Kaski Oliwer, Avangard Omsk, KHL

39 Nousiainen Kim, KalPa Kuopio *

40 Lindbohm Petteri, EHC Biel, NLA

50 Koivisto Miika, Växjö Lakers HC, SHL

52 Seppälä Mikael, KalPa Kuopio *

55 Ohtamaa Atte, Lokomotiv Jaroslavl, KHL

61 Rindell Axel, Jukurit Mikkeli *

Hyökkääjät

12 Anttila Marko, Jokerit Helsinki, KHL

13 Ruohomaa Mikael, Sibir Novosibirsk, KHL *

15 Lundell Anton, HIFK Helsinki *

20 Ojamäki Niko, Linköping HC, SHL

21 Innala Jere, HPK Hämeenlinna *

22 Ruotsalainen Arttu, Buffalo Sabres, NHL *

24 Björninen Hannes, Pelicans Lahti *

25 Karjalainen Jere, HK Sochi, KHL*

27 Kontiola Petri, HPK Hämeenlinna

38 Turunen Teemu, HC Davos, NLA *

47 Tiivola Peter, Ässät Pori *

48 Puustinen Valtteri, HPK Hämeenlinna *

76 Sallinen Jere, HIFK Helsinki

80 Mäenalanen Saku, Jokerit Helsinki, KHL

81 Pakarinen Iiro, Jokerit Helsinki, KHL

Pelaajan nimen perässä viime kauden seura. Tähdellä merkityt ovat MM-kisojen ensikertalaisia.