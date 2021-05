Konkarihyökkääjän puuttuminen Leijonien MM-ryhmästä herättää ihmetystä – Jere Lehtinen kertoi syyn poisjäännille

Leijonat puolustaa Riiassa maailmanmestaruutta.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue ensi viikolla alkaviin MM-kisoihin julkaistiin lauantaina.

Suomen MM-joukkueeseen valittiin 28 pelaajaa. Heistä kahdeksan on vuoden 2019 maailmanmestareita. Miesten MM-turnauksen ensikertalaisia on 14. NHL-apuja on kaksi, Olli Määttä ja Arttu Ruotsalainen.

Leijonien MM-leirityksen mukana olleen kokeneen Veli-Matti Savinaisen puuttuminen kisoihin nimetystä ryhmästä herätti Leijonien Instagram-tilin kommenteissa ihmetystä. GM Jere Lehtinen kertoi syyn laitahyökkääjän puuttumiseen tiedotteessa.

– Hienoa saada Olli (Määttä) mukaan kisoihin. Kokeneista pelaajista taas Veli-Matti Savinainen joutuu valitettavasti jättämään MM-turnauksen väliin. Leirityksen aikana selvisi, että toipuminen KHL-kauden jälkeen tehdystä operaatiosta ei mahdollista pelaamista kisoissa, Lehtinen kertoi.

Savinainen, 35, pelasi vuoden 2019 kultajoukkueessa.

Latvian Riiassa pelattavat MM-kisat alkavat ensi viikon perjantaina. Suomen ensimmäinen ottelu on lauantaina, jolloin Leijonat saa vastaansa Yhdysvallat. Suomi on miesten MM-kisojen hallitseva mestari. Leijonat juhli maailmanmestaruutta 2019. Viime vuonna kisat peruttiin koronapandemian vuoksi.