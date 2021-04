Leijonille kuuma NHL-vahvistus MM-kisoihin? Puhelin ei ole soinut: ”Halu olisi varmasti kova”

Buffalossa räväkästi aloittanut Arttu Ruotsalainen olisi Leijonille mainio vahvistus Latviaan.

Arttu Ruotsalainen on tehnyt viime peleissä kovaa jälkeä.­

Syyskaudella SM-liigan parhaana hyökkääjänä dominoinut Arttu Ruotsalainen on aloittanut NHL:ssä tehokkaana.

Yhdeksän ottelun jälkeen Ruotsalaisella, 23, on kasassa tehot 4+0. Hän on yltynyt viime peleissä kuumaan maalivireeseen, sillä osumista kolme on syntynyt neljän edellisen ottelun aikana.

Buffalo päästi AHL:ssä piste per peli -tahdissa pelanneen suomalaistaiturinsa irti yllättävänkin myöhään, sillä joukkueen kautta on jäljellä enää kahdeksan ottelua. Pudotuspelijunasta Sabres on pudonnut jo aikaa sitten.

Peli peliltä paremmin NHL-vauhtiin sopeutunut Ruotsalainen olisi mahdollisesti kiinnostunut jatkamaan kauttaan vielä MM-kisoissa.

– En ole sen enempää ehtinyt miettiä, kun pelitahti on ollut kova. Mutta aina on kunnia-asia edustaa Suomea ja halu (MM-kisoihin) olisi varmasti kova, Ruotsalainen kertoi IS:lle.

Puhelin ei kuitenkaan ole soinut.

– Vielä ei ainakaan ole oltu sieltä yhteydessä.

Buffalo pelaa kauden viimeisen pelinsä jo 8. toukokuuta. Leijonien pelit Latviassa alkavat vasta kaksi viikkoa myöhemmin 22. päivä.

– Saa nähdä, mitä tässä loppukaudesta vielä tapahtuu. Vaikea sanoa vielä mitään, Ruotsalainen pyöritteli.

Ruotsalainen on viilettänyt Buffalon kolmosketjun laidassa superlupaus Dylan Cozensin rinnalla.­

Ruotsalainen ei ole pelannut koskaan aikuisten arvokisoissa. Ilveksessä vietettyjen parin viime kauden aikana hän nousi kuitenkin jo EHT-miehistöön.

NHL:ssä Ruotsalainen on pelannut laitahyökkääjänä, mutta aiemmin hänet on tunnettu sentterinä.

NHL-pelaajien osallistumisella – tai enemmänkin osallistumattomuudella – MM-kisoihin on spekuloitu kevään mittaan.

The Athleticin mukaan NHL:n varakomissaari Bill Daly selvensi tällä viikolla GM-kokouksessa, että sarjan pelaavat voivat halutessaan osallistua Latvian MM-kisoihin normaaliin tapaan.

Vielä ei ole tarkkaan tiedossa, miten mahdollisten matkustuskaranteenien ja muiden asiaan liittyvien kommervenkkien kanssa toimitaan.

Monet Yhdysvaltojen puolella asuvat NHL-pelaajat ovat saaneet jo koronarokotteen.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kertoi reilut kaksi viikkoa sitten IS:lle, ettei ole halunnut häiritä pudotuspelipaikoista taistelevia NHL-pelaajia kysymyksillä MM-kisoista.

– Filosofia on se, että lähdemme siitä, ettemme saa välttämättä ketään Pohjois-Amerikasta. Sen varaan ei lasketa, Jalonen kertoi tuolloin.

– Totta kai haluamme meidän parhaita pelaajiamme kisoihin, jos he ovat vain käytettävissä ja terveitä. Ilman muuta toivotetaan kaverit tervetulleeksi, mutta niistä asioista ei voi tietää ennen kuin kausi NHL:ssä päättyy. Sekin tuo vähän lisää epävarmuutta joukkueen rakentamiseen, leijonaluotsi jatkoi.

Paria paikkaa lukuun ottamatta NHL:n pudotuspelijoukkueet alkavat kuitenkin olla jo hyvin selvillä.

Ruotsalaisen lisäksi Buffalossa kautensa päättävät puolustajat Rasmus Ristolainen ja Henri Jokiharju.

Pudotuspeleistä rannalle jäävät varmuudella myös ainakin Patrik Laine, Mikko Lehtonen, Joonas Korpisalo, Janne Kuokkanen ja Valtteri Filppula .

Hyvin todennäköisesti myös Kaapo Kakko ja Kevin Lankinen. Samoin Olli Määttä ja Juuso Välimäki.

Keskisen divisioonan viimeisestä pudotuspelipaikasta taistoa käyvät Dallas ja Nashville, joista toisen suomalaisviisikon kausi päättyy runkosarjaan.

Dallasissa pelaavat Miro Heiskanen, Roope Hintz, Esa Lindell, Sami Vatanen ja Joel Kiviranta. Nashvillessä Mikael Granlund, Eeli Tolvanen, Erik Haula, Juuse Saros ja Pekka Rinne.

Esimerkiksi Buffalolla ja Kakon Rangersilla viimeinen peli on jo toukokuun 8. päivä. Nashvillellä ja Dallasilla runkosarjapäätös on 10. päivä.

Koronaongelmien takia Kanadan divisioonassa on jouduttu siirtämään pelejä aina toukokuun 19. päivään asti.

Perinteisesti sopimusneuvotteluiden kynnyksellä olevat pelaajat karttavat MM-kisoja loukkaantumisriskin takia. Viimeistä sopimuskauttaan päättelevät nyt mm. Laine, Lehtonen, Heiskanen ja koko Nashvillen viisikko.