Kahden passin Henrik Karlsson debytoi kevään MM-kisoissa 37-vuotiaana.

Jokerien riveistä tuttu maalivahti Henrik Karlsson pääsee kokemaan jääkiekon MM-kisojen hurmaa vanhoilla päivillään.

Ruotsalainen on pelannut vuodesta 2016 KHL:ssä Barysin joukkueessa. Barys pitää majaansa Kazakstanin pääkaupungissa Nur-Sultanissa, joka tunnettiin aiemmin Astana-nimellä.

Ruotsin passin lisäksi Karlssonilla on Kazakstanin kansalaisuus, jonka hän sai keväällä 2018 asuttuaan maassa kaksi vuotta. Karlsson hääri Tre Kronorin maalilla Euro hockey -kiertueella kausina 2009–10 ja 2013–14, mutta hän ei ole pelannut koskaan Ruotsin paidassa MM-kisoissa missään ikäluokassa.

Näin hänen oli mahdollista edustaa Kazakstania MM-jäällä. Maajoukkuedebyytti tapahtui keväällä 2018, jolloin Kazakstan pelasi vielä I-divisioonassa. Karlsson on jatkanut uuden kotimaansa miehistössä. Keväällä 2019 kazakit nousivat A-sarjaan Suomen ja muiden kärkimaiden seuraan.

Vuoden 2020 MM-kisat peruttiin koronapandemian takia, joten Karlssonin ensiesiintyminen siirtyi vuodella eteenpäin. Tämän vuoden kisat on tarkoitus pelata touko-kesäkuussa Latviassa. Siellä Karlsson vartioinee Kazakstanin maalia. Joukkue on samassa lohkossa Suomen kanssa ja keskinäinen ottelu on merkitty päivämäärälle 23.5.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin haastattelussa Karlsson sanoo viihtyvänsä Nur-Sultanissa, jossa hän asuu perheensä kanssa. Toisaalta hän sanoo kaipaavansa Tukholmaa, jonne hän aikoo palata peliuransa päätyttyä.

Karlsson on kookas maalivahti, joka on pelannut myös NHL:ssä.

Hän oli vuosina 2010–13 Calgary Flamesin palkkalistoilla. NHL-otteluita hänelle kertyi 26. Jokereissa hän pelasi vuosina 2014–16.