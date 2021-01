Venäjällä tyrmistyttiin jääkiekon MM-kisojen siirrosta – ”He luulevat voittaneensa, mutta me laulamme Kalinkaa”

Jääkiekon MM-kisat siirrettiin pois Valko-Venäjältä, mikä on useiden venäläisjohtajien mielestä liiallista politiikan ja urheilun sekoittamista.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF teki eilen kauan odotetun päätöksen: jääkiekon ensi kevään MM-kisat vietiin pois Valko-Venäjältä. Kisajärjestäjät Valko-Venäjällä pitivät päätöstä perusteettomana ja tyrmistyneitä löytyy myös Venäjältä.

Venäjä on tunnetusti tukenut Valko-Venäjän diktaattoria Aljaksandr Lukashenkaa. IIHF:n puheenjohtaja René Fasel puolestaan on hyvissä väleissä niin Lukashenkan kuin Vladimir Putinin kanssa.

Venäläislehti Championat kirjoittaa, että IIHF:n varapuheenjohtajan Kalervo Kummolan mukaan päätös ei ollut poliittinen.

Virallinen syy kisojen siirrolle olikin, ettei IIHF pysty takaamaan kisojen turvallisuutta itsestään riippumattomista syistä.

– Turvallisuustekijät olivat siis myös erittäin iso asia, joskin henkilökohtaisesti laitan tietysti ihmisoikeudet kaiken edelle, Kummola totesi eilen Suomen jääkiekkoliiton tilaisuudessa.

Championat-lehdelle päätöstä kommentoineet venäläiset vetosivat vanhaan mantraan: politiikkaa ja urheilua ei pitäisi sotkea.

Kaksinkertainen jääkiekon olympiavoittaja Aleksandr Kozhevnikov, 62, sanoi, että suuria urheilutapahtumia pidetään paljon pahemmissakin paikoissa. Hänen mielestään Fasel taipui kisojen siirtämiseen muun muassa sponsorien painostuksesta.

– Sanon tämän siksi, koska osa liettualaisista poliitikoista sanoo, etteivät he menisi sinne tai tänne. Haluaisin kysyä heiltä, menisivätkö he Amerikkaan, Saksaan tai Ranskaan MM-kisoihin? Sata prosenttia menisi, Kozhevnikov jyrisi.

Kozhevnikov puhui nimenomaan liettualaisista – todellisuudessa Valko-Venäjän piti alun perin jakaa kisat Latvian kanssa. Latvian pääministeri Krisjanis Karins sanoi jo viime kesän lopulla, ettei hänen maansa ole halukas enää jakamaan kisoja Lukashenkan Valko-Venäjän kanssa.

Venäjän duuman varapuheenjohtaja Igor Lebedev puolestaan sanoi, ettei IIHF:llä varmasti ollut säännöissään lauseketta, että kisat siirretään, jos Lukashenka valitaan presidentiksi. Hänen mielestään myrsky on syntynyt vihamielisyydestä Lukashenkaa kohtaan.

– En itse pidä hänestä ja olen valmis äänestämään hänen lähtönsä puolesta. Mutta ollaan rehellisiä: tämä ei ole syy viedä jääkiekon MM-kisoja. Minskissä ei ole maanjäristystä, ei sisällissotaa eikä kaduilla ammuskella. Siellä on täysin turvallista ja täysin sopivaa järjestää tämän tason kisat, Lebedev lausui Championatin mukaan.

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola (vas.) vastusti äänekkäästi MM-turnauksen pelaamista Valko-Venäjällä. Puheenjohtaja, sveitsiläinen René Fasel puolusti viimeiseen asti kisojen pitämistä Minskissä.­

Pelaajana kaksi olympiakultaa voittanut ja Venäjän kahteen MM-kultaan (2008 ja 2009) valmentanut Vjatsheslav Bykov kutsui päätöstä häpeälliseksi toisessa Championat-sivuston jutussa.

– He asettivat politiikan urheilun yläpuolella, vaikka urheilu on yhdistävä, ei erottava tekijä. Tämä on sama kuin dopingin kanssa: heti kun politiikka tuodaan urheiluun, sotku alkaa. Ja kaikesta kärsivät kiekkofanit, koska meistä on tullut politiikan panttivankeja, Bykov totesi.

Bykovin, 60, viesti päättäjille oli seuraava:

– He luulevat voittaneensa, mutta me laulamme Kalinkaa ja edistämme urheilun periaatteita.

Kenties pisimmälle meni Andrei Nazarov, joka on toiminut muun muassa päävalmentajana KHL-joukkue Barys Astanassa ja apuvalmentajana Venäjän maajoukkuessa.

Hän koki IIHF:n tekemän päätöksen hyökkäyksenä Venäjää ja sen strategisia kumppaneita kohtaan. Nazarovin, 46, mielestä kaikki eivät pysty hyväksymään sitä, kuinka hyvin Venäjä on hoitanut omat ongelmansa viime aikoina.

– Kaikista pahansuopeista päätöksistä huolimatta me jatkamme ja vain vahvistumme. Voitto on yhä meidän! Nazarov pauhasi Championatille.