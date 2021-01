Kalervo Kummola vastaa Rene Faselin koviin väitteisiin: ”En tiedä, mistä hän tämän oli keksinyt”

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF ilmoitti viimein maanantaina, ettei kevään MM-turnausta pelata Minskissä.

Äänekkäästi Valko-Venäjän MM-kisoja vastustanut Kalervo Kummola sai maanantaina haluamansa, kun IIHF päätti viedä kevään MM-turnauksen pois diktaattori Aljaksandr Lukashenkan hallitsemasta maasta.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtajan Kummolan ja puheenjohtajan Rene Faselin väliseen suhteeseen on viime kuukausina tullut kaikkien näkemä särö. Fasel yritti viimeiseen asti pitää kisat diktatuurissa, ja vielä viime viikon lopulla hän kommentoi venäläiselle uutistoimistolle Tassille piikikkäästi Kummolan ulostuloja.

– Ymmärrämme, että Kummola on kovan poliittisen paineen alla. Tämä on vähän sama kuin jääkiekkojoukkueessa olisi. Kun pelaat joukkueena, kaikki eivät pelaa kuten haluaisit. Se on osa peliä. Sveitsiläisenä yritän löytää kompromissin, mutta tilanne on mikä on, Fasel sanoi Tassille.

– Kalervo kitisee koko ajan. Hän on ryhmämme kovin kitisijä. Joskus se on ihan hyvä juttu. Hän tekee oman työnsä ja minä omani.

Kummola vastasi Faselin kommentteihin maanantaina suomalaismedialle pidetyssä Suomen jääkiekkoliiton lehdistötilaisuudessa.

– En tiedä, mistä hän tämän poliittisen painostuksen oli keksinyt, Kummola ihmetteli.

– Se tuli yllätyksenä, kun hallituksessa ei ole ollut puhetta mistään sellaisesta hallituksen jäseniä tai liittoja kohtaan. Hän kuitenkin antaa tunnetusti vähän erilaisia lausuntoja idän tietotoimistoille kuin länteen.

Kummola ei maanantaina ottanut asiaa puheeksi IIHF:n kokouksessa, jossa he olivat Faselin kanssa etäyhteydellä.

– Henki oli aika hyvä ja rauhallinen, niin en viitsinyt puuttua tämän tyyppisiin lausuntoihin eikä hänkään niitä millään lailla kommentoinut.

Faselin ja Rautakanslerinakin tunnetun Kummolan kaudet puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana päättyvät ensi syksynä.

Kummola kävi maanantain lehdistötilaisuudessa kattavasti läpi sitä, miten pitkä prosessi kisojen viemiseksi eteni.

– Ajattelin jo silloin, että vaikeuksia voi tulla, kun EU-tarkkailijoita ei päästetty seuraamaan Valko-Venäjän presidentinvaaleja. Kun mielenosoitukset alkoivat, sanoin jo syyskuussa, että tuonne ei ole syytä mennä. Ei kuitenkaan ole helppo prosessi lähteä siirtämään kisoja muualle.

Kummola sanoi vielä syksyllä olleensa kuitenkin jossain määrin toiveikas, että Valko-Venäjällä tapahtuisi muutoksia.

– Puhuin kuitenkin sinisilmäisesti jo ennen vuoden 2014 kisoja Minskissä, että näin avataan tietä Eurooppaan ja muuta. Silloin saatiin viisumivapaus, mutta ei juuri muita parannuksia, joten totesin aika kylmästi, että ei tämä mies muutu miksikään.

Kummolan mukaan liiton hallituksen sisäisissä keskusteluissa syksyllä enemmistö jäsenistä oli sitä mieltä, että urheilua ja politiikkaa ei saa sotkea.

– Kysyin jo silloin, että kuka on sotkenut enemmän politiikkaa urheiluun kuin Lukashenka, joka on mm. valinnut maan olympiakomitean ja jääkiekkoliiton puheenjohtajat ja vaihtanut niitä mielin määrin.

– Loka-marraskuussa kuitenkin Suomen jääkiekkoliitto sekä perässä Norja ja Tanska lähtivät aika ryhdikkäästi mukaan tähän kuvioon. Heidän mielipiteensä oli hyvin samankaltainen kuin minullakin. Sitten tuli vielä Latvian pääministerin kirje, etteivät he suostu järjestämään kisoja Valko-Venäjän kanssa. Se aiheutti liiton hallituksessa suuttumusta useimmissa, Kummola selvitti.

Kummola kertoi pitäneensä syksystä asti tiivistä yhteyttä presidentti Sauli Niinistön kanssa.

– Hän on omista kanavistaan pitänyt yhteyttä määrättyihin maihin ja vaihdoimme tietoja keskenämme. Viime viikkoina mukaan tuli myös ulkoministeri Pekka Haavisto, Kummola taustoitti.

– Minä olin yhteydessä lähinnä kansainvälisen liiton hallituksen jäseniin. Pikkuhiljaa mielipiteet lähtivät muuttumaan.