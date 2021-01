Ihmisoikeudet jäivät huomiotta IIHF:n MM-tiedotteessa – näin Kalervo Kummola perustelee asian

Kalervo Kummola perusteli IIHF:n tiedotteen sanavalintoja.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF ilmoitti maanantaina, että kevään MM-turnausta ei pelata Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä.

– Meidän täytyy aina laittaa ihmisoikeudet urheilun ja jääkiekon edelle, kommentoi liiton varapuheenjohtaja Kalervo Kummola.

On kuitenkin huomionarvoista, että ihmisoikeuksia ei mainita sanallakaan liiton tiedotteessa. Virallinen syy on se, ettei IIHF pysty takaamaan kisojen turvallisuutta itsestään riippumattomista syistä.

IS kysyi Kummolalta maanantain lehdistötilaisuudessa, miksi ihmisoikeuksia ei mainittu tiedotteessa ja että onko kyseessä puheenjohtaja Rene Faselin linjaus.

– Urheilumaailmassa tämä on vähän pidempi ja isompikin linjaus. Esimerkiksi KOK on ollut ihan hiljaa, ja ymmärrän sen hyvin, koska Pekingissä järjestetään seuraavat talvikisat. Tämä on sellainen kulovalkea, Kummola muistutti viitaten tuleviin olympialaisiin ihmisoikeusongelmistaan tunnetussa Kiinassa.

– Nämä turvallisuustekijät ovat myös tosiasioita. Missään tapauksessa fanien, pelaajien ja muiden toimihenkilöiden turvallisuutta ei olisi voitu taata nimenomaan jääkiekon Valko-Venäjällä nauttiman erityisaseman takia. Tätä olisi todella käytetty hyväksi niin opposition kuin hallituksenkin puolelta propagandavälineenä.

– Turvallisuustekijät olivat siis myös erittäin iso asia, joskin henkilökohtaisesti laitan tietysti ihmisoikeudet kaiken edelle.

Kummola myös muistutti tilaisuudessa Valko-Venäjän koronavirustilanteessa.

– Emme ole saaneet luotettavia lukemia maan covid-tilanteesta. Lukashenka silloin alkuvaiheessa kertoi jäähallista hyvin ylimielisesti, että eihän täällä ole mitään, hän sanoi viitaten Valko-Venäjän itsevaltaiseen presidenttiin Aljaksandr Lukashenkaan.