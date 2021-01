Nyt on Kalervo Kummolan vuoro jäädä jyrähdyksen alle – Rene Fasel haukkui kakkosmiehensä tylysti

Rene Fasel on kyllästynyt Kalervo Kummolan kritiikkiin.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtajan Rene Faselin mitta on tullut täyteen. Tämä tulee selväksi venäläisen uutistoimisto Tassin haasteltua sveitsiläistä.

Fasel on kyllästynyt kakkosmiehensä Kalervo Kummolan kritiikkiin. Jääkiekon MM-kisojen pelaaminen ensi keväänä osittain Valko-Venäjällä on ollut pitkään kuuma peruna maan ihmisoikeustilanteen vuoksi.

– Ymmärrämme, että Kummola on kovan poliittisen paineen alla. Tämä on vähän sama kuin jääkiekkojoukkueessa olisi. Kun pelaat joukkueena, kaikki eivät pelaa kuten haluaisit. Se on osa peliä. Sveitsiläisenä yritän löytää kompromissin, mutta tilanne on mikä on, Fasel sanoi Tassille.

Kummola on viime syksystä lähtien puhunut sen puolesta, että kisoja ei pitäisi pelata Valko-Venäjällä. Lisäksi hän kritisoi Faselia voimakkaasti sen jälkeen, kun Fasel kuvattiin halailemassa Valko-Venäjän presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa.

– Pöyristyttäviä kuvia (tapaamisesta), mutta eivät ne yllätä. Nämä miehet tuntevat toisensa hyvinkin, Kummola kommentoi kuvien julkitulon jälkeen.

Kansainvälinen kritiikki maata itsevaltaisesti hallinnutta Lukashenkaa kohtaan on voimistunut viime elokuusta lähtien. Tuolloin Valko-Venäjällä pidettiin vaalit, joiden voittajaksi Lukashenka julistautui, mutta tuloksia pidetään vilpillisinä. Esimerkiksi EU ei ole tunnustanut vaalitulosta.

Fasel, kuten halailukuvakin muistuttaa, on ollut huomattavasti lämpimämpi Valko-Venäjän suuntaan kuin esimerkiksi Kummola tai moni MM-kiekon sponsoreista.

– Tapasimme Lukashenkan kanssa, ja siitä syntyi ongelmia. Ihmiset ja media sanovat, että Rene on Lukashenkan ystävä ja kaikesta hänen kanssaan samaa mieltä. He eivät tiedä, mikä on totuus, Fasel harmitteli Tassille.

Nyt sveitsiläinen kiekkopomo iski takaisin. Hänen mukaansa IIHF:n johdossa on muitakin, jotka jakavat Kummolan ajatukset, mutta ”Kale” saa erityisterveiset.

– Kyllä muitakin on, mutta meillä on hyvä keskusteluyhteys. Kalervo kitisee koko ajan. Hän on ryhmämme kovin kitisijä. Joskus se on ihan hyvä juttu. Hän tekee oman työnsä ja minä omani.

– Välimme ovat olleet viime aikoina erittäin jännittyneet. Oppositiota on aina, kuten politiikassa, urheilun ja politiikan sekoittamista normaalisti hämmästelevä Fasel painotti.

Kummola on viime päivinä toistuvasti sanonut uskovansa, että Valko-Venäjältä viedään kisaisännyys pois.

Sponsorien lähtöilmoitukset todennäköisesti vauhdittavat asiaa entisestään. Merkittävin ilmoitus oli MM-kiekkoa liki 30 vuotta näkyvästi sponsoroineen autojätti Skodan ilmoitus, että he eivät jatka MM-lätkän sponsoreina, jos Valko-Venäjä on Latvian ohella toinen 2021 kisaisäntä.