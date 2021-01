Nyt tuli mitta täyteen! Valko-Venäjällä tyrmistyttiin Faselin ja Lukashenkan veljeilystä – ”Sylkäisy kasvoille”

Valko-Venäjän urheilijoiden solidaarisuussäätiö BSSF otti tiukasti kantaa Minskin MM-kisoihin.

Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka ja kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel tapasivat maanantaina Minskissä. Kaksikko keskusteli Valko-Venäjälle myönnettyjen MM-otteluiden kohtalosta.

Toukokuun lopussa alkavaa turnausta on vaadittu siirrettäväksi muualle Lukashenkan hallinnon vakavien ihmisoikeusrikkomusten ja Valko-Venäjän poliittisen kuohunnan vuoksi. Presidentti yritti raporttien mukaan vakuuttaa Faselia maanantaina siitä, että kisat olisi turvallista ja kannattavaa järjestää pääkaupunki Minskissä.

Lukashenkan ja Faselin lämminhenkinen keskustelutuokio on kuumentanut tunteita ympäri kiekkoilevaa maailmaa. Nyt asiaan otti myös kantaa Valko-Venäjän urheilijoiden solidaarisuussäätiö BSSF.

Se ilmoitti tuomitsevansa jyrkästi sekä johtajien välisen tapaamisen että kisojen järjestämisen Valko-Venäjällä.

– MM-kisojen pitäminen Minskissä on sylkäisy kaikkien valkovenäläisten kasvoille: diktatuuria ei ole syytä palkita näin suuren urheilutapahtuman järjestämisellä, tiedotteessa todetaan.

BSSF nosti tikunnokkaan kokoukseen osallistuneen Valko-Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtajan, ex-jääkiekkoilija Dimitri Baskovin taustan.

– Hän on ahdistellut urheilijoita ja taustajoukkoja heidän ilmaistuaan mielipiteitään, ja häntä epäillään osallisuudesta mielenosoittaja Raman Bandarenkan murhaan, tiedotteessa kirjoitetaan.

Lukashenka (keskellä) ja Fasel keskustelivat tiistaina Valko-Venäjän MM-kisojen tilanteesta.­

BSSF myös kiistää Lukashenkan väitteet maan suotuisasta koronatilanteesta ja turvallisuudesta.

– Lääkärit ovat osoittaneet ilman epäilyksen häivää, että maan viralliset tartuntatilastoita on manipuloitu. Hän (Lukashenka) väittää myös, että Valko-Venäjällä oleilu tai matkustaminen on turvallista, vaikka BSSF on tilastoinut yli 70 urheilijoiden oikeuksiin kohdistuvaa rikettä.

Kirjelmässä muistutetaan, että yli 20 ihmistä on yhä kateissa syksyn mielenilmauksien jäljiltä ja yli 30 000 ihmistä on pidätetty ja pahoinpidelty viimeisen viiden kuukauden aikana.

BSSF osoittaa tiedotteensa lopuksi IIHF:lle kolmen kohdan vaatimuksen kevään MM-kisojen ja Valko-Venäjän tilanteen ratkaisemiseksi.

Se vaatii liittoa ilmoittamaan julkisesti, että turnauksen järjestäminen Valko-Venäjällä on mahdotonta ihmisoikeustilanteen ja Lukashenkan toimien vuoksi. BSSF pyytää lisäksi IIHF:ää aloittamaan tutkinnat Dimitri Baskovin väitetyistä rikoksista sekä jääkiekkoilijoihin kohdistuvasta painostuksesta ja Valko-Venäjän jääkiekkoliiton väärinkäytöksistä.

MM-kisojen on määrä alkaa 21. toukokuuta.

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola totesi maanantaina, että kisojen kohtalosta päätetään viimeistään liiton hallituksen kokouksessa 27. tammikuuta.