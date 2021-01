Ajaako Valko-Venäjän tilanne Leijonat boikotoimaan MM-kisoja? ”Mitään vaihtoehtoja ei ole suljettu pois”

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kommentoi Aljaksandr Lukashenkan ja René Faselin kritiikkiä herättänyttä tapaamista Valko-Venäjällä.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela, olet ollut monien muiden ohella Valko-Venäjän järjestämiä MM-kisoja vastaan. Millaisen reaktion aiheutti Kansainvälisen kiekkoliiton IIHF:n puheenjohtajan René Faselin ja Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan lämminhenkinen tapaaminen maanantaina Minskissä?

– Oleellistahan on se, mihin johtopäätöksiin noissa keskusteluissa on päästy ja mitä IIHF loppukuun aikana päättää. Se on se, mikä kiinnostaa. Tällä hetkellä minulla ei ole mitään uutta tietoa asiaan liittyen, esimerkiksi siitä, mitä noissa keskusteluissa on puhuttu.

Uskotko, että Minskissä on maanantaina tehty joku päätös?

– Päätöksentekijä tässä asiassa on Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n hallitus. Mitään päätöstä Valko-Venäjällä ei siis varmasti ole tehty.

Jos MM-kisat päädytään järjestämään Valko-Venäjällä, boikotoiko Suomi kisoja?

– Emme ole toistaiseksi sulkeneet mitään vaihtoehtoja pois. Nyt odotetaan, mitä IIHF asiasta päättää. Sen jälkeen on arvioiden aika.

Millä kannalla muut maat ovat asiasta?

– Keskustelu Valko-Venäjästä ja jääkiekon MM-kisoista alkoi Suomessa huomattavasti aikaisemmin kuin missään muussa maassa. Viimeisen kahden kuukauden aikana tähän kysymykseen on herätty myös muissa maissa ja Suomen kaltaiset kannanotot siitä, että Valko-Venäjällä ei ole mahdollista pelata, ovat lisääntyneet.

Kirjoitit Twitterissä, että uskot neljän Pohjoismaan toimivan yhtenä rintamana Valko-Venäjä -kysymyksessä. Mihin tämä uskomus perustuu?

– Pohjoismailla, samoin kuin Euro Hockey Tour -mailla, on jatkuvasti paljon yhteydenpitoa jääkiekon kansainvälisistä asioista. Olemme käyneet aktiivista keskustelua tästä tilanteesta. Tunnistan, että asiasta ajatellaan Suomen kanssa samalla tavalla kolmessa muussa Pohjoismaassa.

Pelkääkö Suomi jäämistä ilman palkintorahoja, jos se boikotoi kisoja? Miten käy osallistujabonuksien?

– Ne riippuvat kisamenestyksestä. Siitä, että seuraako mahdollisesta kisoista poisjäännistä jotain sanktioita, ei ole ennakkotapausta. Se jää nähtäväksi, jos sellainen tilanne tulee eteen. Minulla on kuitenkin vakaa usko siihen, että ensi keväänä Valko-Venäjällä ei pelata kisoja.

Twiittasit myös, että nyt tarvittaisiin korvaavaa kisajärjestäjää. Mistä sellainen löytyisi?

– Yksi varteenotettava vaihtoehto voisi olla Latvia. Toimittaisiin niin, että molemmat lohkot pelattaisiin Latviassa. Nythän suunnitelma on se, että toinen lohko pelataan Latviassa ja toinen Minskissä. Myöskään koronan näkökulmasta se, että pelattaisiin vain yhdessä paikassa, ei olisi huono vaihtoehto.

– Muita julkisuudessa esillä olleita maita ovat olleet Slovakia ja Tshekki.

Voisiko Suomi järjestää keväällä kisat Latvian kanssa?

– Meillä on toki sillä lailla valmiuksia olemassa, että olemme jo hyvän aikaa valmistautuneet vuoden 2022 Suomessa järjestettäviin kisoihin, jotka pelataan Tampereen uudessa hallissa ja Helsingissä. Suin päin kenenkään ei kuitenkaan ole mahdollista heittäytyä kisajärjestäjäksi.

– Se, että pystyykö siihen lähtemään, on varmasti kaikkien maiden osalta taloudellinen kysymys. Millaisin taloudellisin ehdoin korvaava maa saisi kisat järjestettäväkseen? Keskeinen tulonlähde ovat kuitenkin pääsylipputulot.