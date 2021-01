Kalervo Kummola pöyristyi Lukashenkan ja Faselin halailukuvista – esitti terävän kysymyksen Valko-Venäjän presidentistä

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja René Fasel tapasi Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan Minskissä.

Jääkiekon miesten MM-kisojen pelipaikka on puhuttanut paljon viime kuukausina toisen kisaisännän Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteen takia. Kansainväliseltä jääkiekkoliitolta IIHF:ltä on vaadittu isännyyden viemistä Valko-Venäjältä, mutta liitto on lykännyt asian päättämistä. Kisat on määrä pelata 21.5–6.6.

IIHF:n puheenjohtaja Rene Faselin piti matkata Valko-Venäjälle keskustelemaan tilanteesta jo joulukuussa, mutta Faselin koronavirustartunta esti reissun. Nyt sveitsiläinen kiekkopomo on kuitenkin Minskissä, ja hän toisteli tutuksi tullutta kommenttiaan, ettei ”urheilua ja politiikkaa pidä sekoittaa”.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka puolestaan uhoaa, että maa on valmis järjestämään kisat. Pallo asiassa on hänen mukaansa IIHF:llä, jonka Lukashenka toivoo ”pystyvän vastustamaan epäreilua painetta”.

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoo, että Fasel selvittää Minskin keskusteluita liiton hallituksen kokouksessa myöhään tiistaina. Takarajan MM-päätökselle Kummola arvelee olevan 27. tammikuuta, jolloin hallituksella on jälleen kokous.

Kummolalla on selkeä näkemys MM-jääkiekosta Valko-Venäjällä.

– Sanoin jo syyskuun alussa, että sinne ei pitäisi mennä. Mielipide on edelleen sama ja vain vahvistunut, Kummola painotti STT:lle maanantaina.

– Niille, jotka sanovat ettei urheilua ja politiikkaa pidä sekoittaa, voi sanoa, että se varmaan pitää paikkansa. Mutta kuka niitä on sotkenut enemmän kuin Lukashenka? Valko-Venäjällä urheilu ja politiikka on sama asia, ainakin jääkiekon osalta. Ja se on harmillinen asia meidän kannalta, pitkän linjan IIHF-vaikuttaja totesi.

IIHF-pomo Faselin ja itsevaltaisen Lukashenkan tapaamista ehdittiin hetimiten arvostella, muun muassa Valko-Venäjän opposition puolelta. Tapaaminen alkoi lämpimällä halauksella kahden koronatartunnan läpikäyneen miehen välillä.

– Pöyristyttäviä kuvia (tapaamisesta), mutta eivät ne yllätä. Nämä miehet tuntevat toisensa hyvinkin, Kummola kommentoi.