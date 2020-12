Kalervo Kummola on vakuuttunut, että MM-kisat otetaan pois Valko-Venäjältä – ”Yksin aloin puhua asiasta hallituksessa”

Sunnuntaina uutisoitiin, että René Fasel olisi viimein taipuvainen siirtämään kevään MM-kisat pois Valko-Venäjältä. Kalervo Kummola uskoo, että näin myös tapahtuu.

Sveitsiläinen verkkojulkaisu Watson kertoi sunnuntaina, että kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja René Fasel olisi suostumassa viemään kevään MM-kisoja pois Valko-Venäjältä.

Watsonin mukaan Fasel on matkustamassa lähiaikoina Minskiin kertomaan asiasta Valko-Venäjän presidentille Aljaksandr Lukashenkalle henkilökohtaisesti. Artikkelissa puhuttiin vielä ”pöytälaatikkotason tiedosta”, mutta liiton varapuheenjohtaja Kalervo Kummola uskoo uutisen pitävän paikkansa.

– Jutun kirjoittanut Klaus Zaugg on sellainen Faselin luottotoimittaja. Lisäksi puhuin jouluaattona Faselin kanssa ja tiedän, että hän on lähdössä Valko-Venäjälle kertomaan asiasta. Hän oli lähdössä sinne jo pari viikkoa sitten, mutta sairastui koronaan, Kummola sanoi IS:lle.

Kummola on ollut jo pidemmän aikaa sitä mieltä, ettei kisoja tule järjestää poliittisesti epävakaalla Valko-Venäjällä. Hän kertoikin tehneensä liiton hallituksessa aloitteen kisojen pelaamisesta muualla.

– Oikeastaan yksin aloin puhua asiasta hallituksessa. Sitten Tanskan liiton puheenjohtaja lähti mukaan ja Faselkin pikkuhiljaa, hän kertoo.

Valko-Venäjän oli tarkoitus järjestää kisat yhdessä Latvian kanssa. Kummolan mukaan Faselin suunnitelmana oli ottaa toiseksi kisapaikaksi Pietari, mutta Venäjän kisaisännyys on mahdoton maan saaman kahden vuoden kollektiivisen dopingpannan takia.

Yksi vaihtoehto on pelata kisat kokonaan Riiassa, mutta ongelmana on se, että Latviasta löytyy vain yksi riittävän iso peliareena.

– Koronasta tuskin on vielä keväällä päästy kokonaan eroon, joten voisi olla hyvä ratkaisu pelata kisat yhdessä kaupungissa ja välttää turhaa matkustelua. Toiseksi peliareenaksi voisi valjastaa paikallisen jalkapallostadionin, jonne saisi 6 000 katsojan peliareenan, Kummola pohtii.

Watson pohti artikkelissaan Prahaa ja Bratislavaa mahdollisina isäntäkaupunkeina, mutta Kummola tyrmää ajatuksen kisojen viemisestä ainakaan Tshekkiin.

– Emme me minnekään Prahaan lähde. Se artikkeli oli ristiriitainen. Siinä sanottiin, että Suomessa ja Ruotsissa ei voida järjestää kisoja, koska Suomeen on myönnetty vuoden 2022 ja Ruotsiin vuoden 2025 kilpailut. Kuitenkin Praha mainittiin mahdollisuutena, vaikka vuoden 2024 kisat on myönnetty Tshekkiin.

Valko-Venäjä on ollut poliittisesti epävakaassa tilassa elokuisista presidentinvaaleista lähtien. Lukashenka julistautui ylivoimaisella äänisaaliilla voittajaksi, mutta vaaleja pidettiin yleisesti vilpillisinä. Muun muassa EU on kieltäytynyt hyväksymästä vaalitulosta ja on vaatinut maahan uusia ja avoimia vaaleja.

Vaalien jälkeen Valko-Venäjällä alkoivat laajat mielenosoitukset, kun ihmiset lähtivät kaduille vaatimaan demokratiaa ja uusia vaaleja. Poliisi, sotilaat ja sisäministeriön erikoisjoukot ovat tukahduttaneet mielenosoituksia julmin ottein, useita henkilöitä on kuollut ja tuhansia on loukkaantunut sekä pidätetty.

Edit klo 12.30: muokattu Kummolan sitaattia.