Salainen pöytälaatikkotieto: jääkiekon MM-kisoja ei pelata Valko-Venäjällä

Kisoille etsitään sveitsiläisen Watson-lehden mukaan parhaillaan uutta pitopaikkaa.

Jääkiekko on Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan suuri intohimo, joten kisojen riistäminen Valko-Venäjältä on Lukashenkalle raskas imagotappio. Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel on kuitenkin tullut pohdinnoissaan siihen tulokseen, ettei MM-kisoja voida syksyn kaikkien tapahtumien jälkeen järjestää pääkaupunki Minskissä.­

Kokenut ja arvostettu sveitsiläinen pitkän linjan jääkiekkotoimittaja Klaus Zaugg kertoi sunnuntaina kovan uutisen: Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Rene Fasel on viimein tullut siihen lopputulokseen, ettei jääkiekon MM-kisoja voida pelata Valko-Venäjällä ensi keväänä.

Zaugg haastatteli Faselia sveitsiläiseen Watson-verkkojulkaisuun.

Zauggin mukaan päätös on toistaiseksi vasta ”pöytälaatikkotason tietoa”. Virallista vahvistusta ei ole. Ensimmäisenä Faselin odotetaan lentävän Minskiin ja kertovan Valko-Venäjän presidentille Aljaksandr Lukashenkalle kisojen pois ottamisesta henkilökohtaisesti.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Rene Fasel on tähän asti puhunut järkähtämättömästi, että ensi kevään MM-kisat pelataan suunnitelmien mukaan Minskissä. Mieli on muuttunut vasta kotvasen sitten.­

Kisojen siirtämisestä pois Valko-Venäjältä kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.

Kulisseissa on alkanut jo kova pohdinta, mihin maahan kisat Minskistä siirretään. Fasel sanoo haastattelussa, että sellaista vaihtoehtoa ei ole, että MM-kisat jätettäisiin pelaamatta toisena vuonna peräkkäin.

Hätätilassa kisat pelataan vaikka samanlaisessa kuplassa kuin NHL:n pudotuspelit syksyllä tai parhaillaan meneillään olevat nuorten MM-kisat, jos maailman pandemiatilanne ei salli yleisötapahtumia vielä loppukeväästäkään. Fasel tosin toivoo, että tautitilanne alkaa helpottaa keväällä ja yleisöäkin voitaisiin otteluihin ottaa.

Mutta se on auki, missä kisat pelataan. Pietari olisi ollut yksi vaihtoehto, mutta Venäjän kisaisännyys on mahdoton maan saaman kahden vuoden kollektiivisen dopingpannan takia. Myös Suomi ja Ruotsi ovat vaihtoehtojoukosta ulkona, sillä Suomelle on jo myönnetty vuoden 2022 kisat ja Ruotsille vuodelle 2025.

Periaatteessa Latvia voisi järjestää kisat yksin, mutta ongelmana on se, että maassa on vain yksi yli 10 000 katsojaa vetävä jäähalli. Todennäköisimpinä vaihtoehtoina ovat Zauggin mukaan Praha ja Bratislava, joko yksinään tai yhteisprojektina.

Suomi eteni edellisissä Valko-Venäjällä pelatuissa MM-kisoissa (keväällä 2014) loppuotteluun saakka. Tuloksena oli MM-hopeaa, kun Venäjä voitti finaalin 5–2.­

– Näissä oloissa MM-kisojen pitämistä Tshekissä tai Slovakiassa ei voi sulkea pois, Fasel sanoi.

Valko-Venäjä on ollut poliittisesti epävakaassa tilassa elokuisista presidentinvaaleista lähtien. Lukashenka valittiin ylivoimaisella äänisaaliilla jatkokaudelle, mutta vaaleja pidettiin yleisesti vilpillisinä. Mm. EU on kieltäytynyt hyväksymästä vaalitulosta ja on vaatinut maahan uusia ja avoimia vaaleja.

Vaalien jälkeen Valko-Venäjällä alkoivat laajat mielenosoitukset, kun ihmiset lähtivät kaduille vaatimaan demokratiaa ja uusia vaaleja. Poliisi, sotilaat ja sisäministeriön erikoisjoukot ovat tukahduttaneet mielenosoituksia julmin ottein, useita henkilöitä on kuollut, ja tuhansia on loukkaantunut sekä pidätetty.