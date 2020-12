Siru kaulassa! Nuorten Leijonien jokaista liikettä seurataan MM-kuplassa – eikä syyni tähän lopu: ”Maskipoliisit” valvovat hallilla

Nuoret Leijonat viettävät joulua Edmontonissa tiukoissa kuplaolosuhteissa.

Logistiset ongelmat varjostivat Nuorten Leijonien MM-reissun alkua, mutta paikan päällä Kanadan Edmontonissa arki on asettunut nopeasti aloilleen.

Joukkueen kaikki jäsenet olivat ensimmäiset neljä päivää tiukassa karanteenissa omissa huoneissaan, mutta viime perjantaiaamuna koitti ”vapaus”.

Kuplaolosuhteissa tämä tarkoittaa pienryhmissä ruokailua ja tarkasti valvottua liikkumista hotellilla ja hallilla.

– Karanteenin jälkeen oli välikaranteenivaihe, joka päättyi maanantaina. Emme ole saaneet mennä toistemme huoneisiin. Syöminen on tapahtunut 10 hengen ryhmissä, ja hallilla ollaan kaikki kimpassa. Kunnioitetaan sääntöjä, kertoi kapteeni Anton Lundell, 19, Ilta-Sanomille.

Nuorten Leijonien nuorin pelaaja Brad Lambert, 17, debytoi nuorten MM-karkeloissa. Keltanokka on vaikuttunut Edmontonin olosuhteista mutta myöntää erikoisjärjestelyiden hämmentävän.

– Kaikki on aika viimeisen päälle, mutta onhan tämä aikamoista, että joka aamu pitää täytellä kyselylappu, jossa kysellään flunssaoireista ja muusta. Kolmesti päivässä, aamuisin, päivällä ja illalla, mitataan myös kuume. Kaikkialla pitää olla maski. Siitä on tullut jo tapa, sanoi Lambert.

– Meillä on myös kaikilla tällainen sirullinen ”kaulapanta” (akkreditointipassi), jonka avulla seurataan missä me liikumme.

Rogers Placen uumenissa pelaajia tarkkaillaan tarkalla silmällä herkeämättä.

– Hallilla on ”maskipoliisit” paikalla koko ajan. Annoimme heille sellaisen lempinimen, koska he kyttäilevät joka nurkalla ja valvovat, että maskeja käytetään koko ajan. Aika erikoisia aikoja eletään, hymähti Lundell.

Nuorten Leijonien oli tarkoitus pelata kaksi harjoitusottelua ennen MM-turnauksen alkua, mutta kuplan varotoimet typistivät valmistautumisen yhteen harjoitusotteluun, kun Yhdysvallat tulee vastaan 23. päivä.

– Meitä varoitettiin, että aikataulut saattavat muuttua. Vaikka ohjelmat ovat muuttuneet, olemme treenanneet hyvin. On ollut todella nättiä päästä yhdessä jäälle joukkueen kanssa, sanoi Lundell.

– Olisimme halunneet pelata kaksi harkkamatsia, mutta kaikki joukkueet ovat samassa tilanteessa. Olemme päässeet harjoittelemaan yhdessä ja hiomaan pelitapaa. Meillä on hyvä tatsi.

Joukkuehengen rakentaminen kuplaolosuhteissa ei ole yhtä mutkatonta kuin normaalisti, mutta kipparin mukaan tämä ei ole ongelma.

– Joukkueessa kaikki ovat tuttuja kavereita, ja meillä on ollut hyviä rakentavia reissuja aiemmin tällä kaudella. Nyt Edmontonissa olemme olleet zoomin kautta yhteydessä ja olemme keskenään pitäneet palavereita. Nyt on vielä päästy jäälle, mikä on se kivoin asia, ja olemme päässeet olemaan keskenään enemmän. Joukkuehenki on todella hyvä, Lundell sanoi.

– Onhan tämä sillä tavalla outoa, että hallilla saadaan olla yhdessä, mutta olemme silti omissa hotellihuoneissamme, Lambert sanoi.

Lambertin mukaan aika ei ole silti käynyt pitkäksi.

– Se auttaa kun pääsee 3–4 tunniksi hallille joka päivä. Hotellilla aika menee ihan hyvin. Soittelen kotiin porukoille, teen kouluhommia ja pelaan pleikkaria. Siinähän se menee.

Perinteisesti nuorten MM-kisoihin valmistautuvat suomalaisjoukkueet ovat järjestäneet jouluaatoksi aina pienimuotoista ohjelmaa yhteisen illanvieton merkeissä, mutta poikkeusoloissa perinteistä saatetaan hieman poiketa.

– En ole ihan varma, mitä on luvassa. Meillä on 25. päivä ensimmäinen peli Saksaa vastaan ja treenit jouluaattona. Saattaa olla, että jouluillallinen sisältää pastaa. Pastaa ja ehkä jauhelihakastiketta. Siinä on ihan riittävä juhla-ateria, naurahti Lundell.

– Kaksi vuotta sitten Kanadassa meillä oli secret santa -systeemi. Ostettiin jokaiselle pikkulahjat, jotka jaettiin ja syötiin jouluruokaa. Sellainen kunnon jouludinneri. Täälläkin on varmaan yhteinen dinneri, mutta sen tarkemmin ei ole vielä tietoa.

Nuorten Leijonien kuopus tiivisti olennaisen.

– Päivä kerrallaan täällä mennään. Toivottavasti pääsisi näkemään jouluaattona kaikki joukkueen jätkät ja viettämään vähän yhteistä aikaa, toivoi Lambert.