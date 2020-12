Kalervo Kummola vakuuttaa, että jääkiekon MM-kisat pelataan – vaikka kuplassa: ”Se on viimeinen vaihtoehto”

Kalervo Kummolan mukaan jotkut IIHF:ssä pitävät kuplassa pelaamista liian kalliina. ”Olen sanonut, ettei se niin kalliiksi tule.”

Kalervo Kummola tarjoilee jääkiekkoväelle mieluisaa kuultavaa koronakurjuuden keskelle. Aivan 100-prosenttisen varmasta uutisesta ei voida vielä puhua, mutta yllättävän usein kansainväliseen jääkiekkoiluun ja MM-kisoihin liittyvät asiat ovat sattuneet menemään niin kuin Kummola on sanonut.

Ensi kevään MM-kilpailuihin on liittynyt paljon epävarmuustekijöitä. Kansainvälisistä kiekkopäättäjistä Kummola on ollut yksi aktiivisimmista vaatimaan kisojen siirtämistä pois Valko-Venäjältä. Ja vaikka koronapandemia on varmasti riesana vielä ensi touko-kesäkuussa, Kummola sanoo uskovansa vakaasti, että MM-kisat pelataan – tavalla tai toisella.

– Ihan ensimmäisenä pitäisi tietää, mihin kisat siirretään, Kummola sanoo ikään kuin Valko-Venäjällä pelaaminen ei olisi enää edes vaihtoehto.

– Korona on varmasti hankala keväälläkin, ja jossain vaiheessa pitää päättää, mennäänkö kuplaan. Mutta jollain tavalla kisat on tarkoitus pelata. Kupla on viimeinen vaihtoehto, mutta siitä lähdetään, että pelit pelataan, Kummola vakuuttaa.

Kuplavaihtoehdosta ei ole toistaiseksi puhuttu julkisesti, mutta Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n sisällä tätäkin vaihtoehtoa on Kummolan mukaan pohdittu.

– Jotkut ovat pyöritelleet päätään kuplassa pelaamisen kalleudesta. Olen sanonut, ettei se ainakaan niin kalliiksi tule kuin Edmontonissa. Siellähän on ihan todellinen kupla, Kummola viittaa vuodenvaihteessa pelattaviin nuorten MM-kilpailuihin.

– Meillähän oli tällainen puolikupla Karjala-turnauksessa.

Kummola siis vaikuttaa lähes varmalta MM-kisojen pelaamisesta, mikä on monille mieluisaa kuultavaa.

– Siitä lähdetään, että kisat pelataan. Mutta näyttää, että änärimiehiä (NHL-pelaajia) kisoihin tuskin tulee. NHL menee varmaan pitkälle kesään. Ja miten sitten Liigan kanssa käy: aika pitkälle sekin taitaa venyä, Kummola pohtii.