Annika Saarikko paljasti MT:lle: EU-ministerit valmistelevat Valko-Venäjän MM-kiekon vastaista kannanottoa

Kritiikki Valko-Venäjälle ja Lativalle myönnettyjä kevään 2021 jääkiekon MM-kisoja vastaan on kiihtynyt.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) paljasti keskiviikkona Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että EU-tason ministerien valmistelussa on kannanotto jääkiekon kevään 2021 MM-kisoihin liittyen.

– Meillä on nyt työn alla valmistelussa EU-tason ministereiden kannanotto siitä, että kilpailuja ei järjestettäisi Valko-Venäjällä. Olemme olleet tässä aloitteellisia. Suomen kannalta turvallisuuskysymys on tässä ennen kaikkea se kärki, hän sanoi.

MM-kisat olisi tarkoitus järjestää keväällä Valko-Venäjällä ja Latviassa, mutta Valko-Venäjän epävakaa ihmisoikeustilanne on asettanut kisojen järjestämisen kyseenalaiseksi. Poliisi on käyttänyt viikosta toiseen rajuja voimakeinoja presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallintoa vastustavien mielenosoitusten taltuttamiseksi.

Tällä viikolla kohu kisojen ympärillä yltyi entisestään, kun selvisi, että Valko-Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtajaa Dmitri Baskovia epäillään välillisestä osuudesta opposition mielenosoittajan kuolemaan johtaneeseen pahoinpitelyyn. Baskov on kiistänyt kaikki häneen kohdistetut epäilyt.

Latvian ulkoministeri Edgars Rinkevics asetti maanantaina Baskovin maahantulokieltoon. Latvia on ilmoittanut jo aiemmin, ettei se aio järjestää kisoja yhdessä Valko-Venäjän kanssa.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n päätös kisojen järjestämisestä saatetaan saada jo torstaina. IIHF käsittelee asiaa keskiviikkona alkavassa kokouksessa.

IIHF:n kokoukseen osallistuva Kalervo Kummola ei suostunut tiistaina ennakoimaan kokouksen lopputulemaa, mutta totesi, etteivät tämän viikon synkät uutiset vaikuta kisojen järjestämiseen ainakaan positiivisessa mielessä.

– Valko-Venäjältä kantautuneet uutiset ovat olleet erittäin huolestuttavia koko syksyn. Tilanne tietysti vaihtelee, mutta tilanne pelaamisen (MM-kisat) suhteen on todella haasteellinen, Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kommentoi Ilta-Sanomille tiistaina.

Kummola on puhunut IIHF:n aiemmissa kokouksissa sen puolesta, ettei kisoja järjestettäisi Valko-Venäjällä.

Saarikko painottaa Maaseudun tulevaisuudelle, että jos IIHF ei kisoja peru, lopullinen päätös kisamatkasta kuuluu lajiliitolle. Hän kertoo olevansa tyytyväinen Kummolan linjanvetoihin asiaan liittyen.

– Meillä on ollut hyvä yhteistyö Suomen Jääkiekkoliiton kanssa. Minun on ollut helppo yhtyä heidän toimintalinjaansa, joka lähtee kriittisyydestä tätä kisojen isäntämaata ja kisapaikkaa kohtaan, Saarikko toteaa.

Minskissä järjestettäviin kisoihin liittyisi Saarikon mukaan useita ongelmia.

– Kisojen suhteen on kolme ongelmallista asiaa. Niistä ensimmäinen on korona, joka saattaa johtaa siihen, että koko isojen järjestäminen on vaakalaudalla terveysturvallisuussyistä. Toinen on se, että Valko-Venäjän levottomuuksiin liittyy turvallisuusriskejä ihan osallistujille. Kolmas on ihmisoikeus- ja poliittinen näkökulma. Valko-Venäjän tilanne on laajasti kansainvälisesti tuomittu, Saarikko toteaa.