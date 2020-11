Valko-Venäjän tilanne puhuttaa jääkiekkopiireissä – näin Suomen kiekkopomo kommentoi MM-kisojen pelaamista maassa

Kevään 2021 jääkiekon MM-kisat olisi tarkoitus järjestää Valko-Venäjällä ja Latviassa.

Suomen jääkiekkoliitto odottaa kansainväliseltä jääkiekkoliitolta (IIHF) päätöstä ensi kevään MM-kisojen kohtalosta. IIHF käsittelee asiaa kokouksissaan keskiviikkona ja torstaina.

Kisat olisi tarkoitus järjestää Valko-Venäjällä ja Latviassa. Maanantaina Valko-Venäjältä kantautui jälleen todella huolestuttavia uutisia.

Mikä on jääkiekkoliiton kanta: voiko MM-kisoja järjestää Valko-Venäjällä? Jos ne siellä järjestetään, onko Suomi mukana turnauksessa?

– Valko-Venäjältä kantautuneet uutiset ovat olleet erittäin huolestuttavia koko syksyn. Tilanne tietysti vaihtelee, mutta tilanne pelaamisen (MM-kisat) suhteen on todella haasteellinen, Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela sanoo.

– Pallo on hyvin selkeästi kansainvälisellä jääkiekkoliitolla. Heidän tulee ottaa tähän ensisijaisesti kantaa. Me katsomme miten IIHF etenee, ja sen jälkeen on omien pohdintojemme aika.

Harri Nummela on jääkiekkoliiton puheenjohtaja.­

Päätöstä MM-kisojen kohtalosta on vatvottu jo pitkään.

– Syksyllä valtionjohdonkin taholta viitattiin, että nyt on hyvä odottaa ja katsoa. Me emme tälläkään hetkellä tiedä, mikä tilanne Valko-Venäjällä on touko-kesäkuussa. Kuka silloin on vallassa ja niin edelleen. Sikäli ymmärrän, että tilannetta on katsottu rauhassa. Rinnalla on myös paljon kysymyksiä pandemiatilanteeseen liittyen.

– Mutta niin kuin monen tahon osalta on todettu, niin ihmisoikeus- tai poliittiset kysymykset pitäisi ratkaista ja ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun kisoja johonkin myönnetään, Nummela sanoo.

Elokuussa Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen ei pitänyt mahdottomana, että MM-kisoja pelattaisiin Suomessa jo keväällä 2021, mikäli turnaukselle päätettäisiin etsiä uusi järjestäjä.

Nyt Nummela sanoo, että aikaistettujen kotikisojen toteutuminen olisi erittäin epätodennäköistä.

– En tällä tietoa pitäisi käytännössä mahdollisena, että Suomi toimisi kaikessa laajuudessaan kisajärjestäjänä ensi keväänä. Meillä on sinällään kisajärjestelyt keväälle 2022 hyvässä vauhdissa, mutta kaikki järjestelyt tähtäävät kisojen järjestämiseen 2022. Korvaavan kisajärjestäjän löytäminen ensi kevääksi ei todennäköisesti ole helppoa. Voi olla, että sellaista ei edes löydy.