Voiko Valko-Venäjä isännöidä ensi kevään jääkiekon MM-kisoja? IIHF perusti asiantuntijaryhmän – päätös venyy ainakin marraskuulle

Seuraavat jääkiekon miesten MM-kisat on tarkoitus järjestää Latviassa ja Valko-Venäjällä 21. toukokuuta 2021 alkaen.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF aikoo arvioida uudelleen, voidaanko jääkiekon MM-kisat 2021 järjestää Valko-Venäjällä ja Latviassa.

IIHF kertoo nettisivuillaan, että sen hallitus kokousti torstaina Sveitsin Züirichissä. Kokouksessa olivat esillä Latvian pääministerin Krišjānis Kariņšin esittämät näkemykset.

Jääkiekon MM-kisojen isäntäkaupunkeina ensi kesän alussa on tarkoitus toimia Riian ja Minskin.

IIHF:n tiedotteessa kerrotaan, että pääministeri Kariņš oli toimittanut liitolle kirjeen, jonka mukaan Latvia on innokas isännöimään vuoden 2021 jääkiekon MM-kisoja, mutta se ei ole halukas tekemään sitä Minskin kanssa ottaen huomioon nykyiset olosuhteet.

Valko-Venäjän kisaisännyys on herättänyt vastustusta maan epävakaan poliittisen tilanteen takia.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun isäntämaan hallitus on ilmoittanut haluttomuudestaan pysyä turnauksen isäntänä toisen isäntämaan kanssa poliittisista syistä. IIHF on syvästi huolissaan tapahtumista Minskissä, mutta urheiluliittona IIHF ei ole poliittinen kokonaisuus, eikä se voi siirtää turnausta poliittisista syistä, sanoi tuoreessa tiedotteessa IIHF:n puheenjohtaja René Fasel.

Jo elokuun alkupuolella Fasel vakuutteli, ettei IIHF ole pyörtämässä päätöstään kisojen myöntämisestä Valko-Venäjälle.

Torstaisen kokouksen myötä IIHF päätti siis kuitenkin ottaa asiassa pienen aikalisän.

IIHF kertoo perustaneensa asiantuntijaryhmän suorittamaan katsauksen turnauksen tilasta ja neuvottelemaan asiantuntijoiden kanssa MM-kisojen talous-, lääke-, tapahtuma-, markkinointi-, urheilu-, laki- ja hallintoalueilla.

– Tämä on ollut poikkeuksellinen kausi. Tänään jouduimme jo perumaan useita turnauksia koronavirustilanteen vuoksi. On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat kykyyn isännöidä MM-kisoja, ja tarvitsemme aikaa tutkiaksemme kattavasti, miten MM-turnaus voidaan järjestää turvallisesti, Fasel lausui.

Asiantuntijaryhmän on tarkoitus esitellä johtopäätöksensä Kansainvälisen jääkiekkoliiton hallituksen seuraavassa kokouksessa, marraskuussa.