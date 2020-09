Valko-Venäjä ei aio luopua jääkiekon MM-kisoista: ”Latviassa yritetään politisoida urheilua”

IIHF käsittelee Valko-Venäjän mahdollisuutta pysyä miesten MM-kisojen isäntänä kokouksessaan torstaina.

Valko-Venäjä ei ole luopumassa jääkiekon miesten MM-kisojen isännöinnistä. MM-kisat on tarkoitus pelata ensi keväänä Valko-Venäjän Minskissä ja Latvian Riiassa, mutta Valko-Venäjällä jo viikkoja jatkunut epävakaa tilanne saattaa viedä siltä järjestelyoikeuden.

Latvian hallitus kirjelmöi viime viikolla Kansainväliselle jääkiekkoliitto IIHF:lle siitä, että lajin kattojärjestö riisuisi Valko-Venäjältä miesten MM-kisojen järjestelyoikeudet maan levottoman poliittisen tilanteen takia.

Jo aiemmin Latvian pääministeri Krisjanis Karins totesi tv-haastattelussa, että Latvian on mahdotonta järjestää nykyisessä tilanteessa yhteiset kisat Valko-Venäjän kanssa. Latvia onkin uhannut vetäytyä järjestelyvastuusta kokonaan.

– Valko-Venäjän jääkiekkoliitto on tehnyt valtavasti töitä Latvian kanssa, jotta kisat on saatu järjestettäväksi. Nyt Latviassa yritetään kuitenkin politisoida urheilua. Meillä on hyvät yhteydet Latvian jääkiekkoliittoon ja Kansainväliseen jääkiekkoliittoon, Valko-Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtaja Dmitri Baskov kertoi maansa uutistoimisto Beltan mukaan.

– Tällä hetkellä ei ole syytä olla pitämättä yhtä parhaista maailmanmestaruuskilpailuista.

Baskov sanoi, ettei Valko-Venäjä kuitenkaan harkitse MM-kisojen järjestämistä yksin, vaikka sillä olisi puheenjohtajan mukaan siihen kaikki osaaminen.

– Pidimme MM-kisat 2014, joten meillä on riittävästi kapasiteettia ja infrastruktuuria isännöimään kisat uudelleen yksin, Baskov totesi.

IIHF:n hallituksen on määrä kokoontua torstaina keskustelemaan Valko-Venäjän mahdollisuudesta pysyä miesten MM-kisojen isäntänä.

Suomi pelaa MM-kisojen B-lohkossa Riiassa. A-lohko sekä kisojen mitaliottelut on määrä pelata Minskissä.