Kalervo Kummola vaikenee MM-kisojen kohtalosta, René Fasel sen sijaan itsevarmana – ”Menemme Valko-Venäjälle”

Pelataanko jääkiekon MM-kisoja ensi keväänä Valko-Venäjällä? Kiekkopomo René Fasel itsevarmana TASSin haastattelussa.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) puheenjohtaja René Fasel sanoo, että Valko-Venäjän Minsk pysyy ensi kevään MM-kisojen isäntäkaupunkina.

– 2014 MM-kisat Valko-Venäjällä oli valtava menestys. Meillä ei ole syytä ottaa kantaa poliittisesti, joten turnaus alkaa toukokuun 21. päivä. Olemme valmiit menemään Valko-Venäjälle, Fasel sanoi uutistoimisto TASSille.

Minskin kyky tai sopivuus kisaisännäksi on kyseenalaistettu mm. maassa levinneiden mellakoiden takia. Valko-Venäjällä on ollut rajuja yhteenottoja poliisin ja oppositiota kannattavien mielenosoittajien välillä sen jälkeen, kun Aleksandr Lukashenko valittiin sunnuntaina kuudennelle presidenttikaudelleen 80 prosentin äänivyöryllä. Oppositio on syyttänyt vaaleja vilpillisiksi.

– Tarkkailemme tilannetta. Olemme nähneet mielenosoituksia sen jälkeen, kun Lukashenko valittiin presidentiksi, mutta kansainvälisen urheiluliiton rooli ei ole tehdä poliittisia kannanottoja tässä vaiheessa, Fasel sanoi.

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola ei halunnut enää perjantaina kommentoida asiaa. Hän kertoi aikaisemmin viikolla ottaneensa Valko-Venäjä-asian esille liiton kokouksessa.

– Ei siellä muut keskustelleet kuin minä ja Valko-Venäjän edustaja. Me keskustelimme keskenämme. Meillä ei ollut ihan samanlaisia näkemyksiä asiasta, Kummola kertoi IS:lle keskiviikkona.

Kummolan Ilta-Sanomille antama haastattelu oli kantautunut myös Faselin tietoon.

– Liittomme on epäpoliittinen, tapauksesta (MM-kisoista) puhuttiin (kokouksessa) hyvin lyhyesti. Kalervo Kummolan lehtihaastattelu – kuten usein tapahtuu – nostatti paljon meteliä, mutta emme missään vaiheessa puhuneet MM-kisojen peruuttamisesta, Fasel sanoi Tassille.

Minskin on tarkoitus isännöidä ensi kevään MM-kisat yhdessä Latvian Riian kanssa.

Latvian pääministeri Krisjanis Karins sanoi latvialaiselle tv-kanava LTV7:lle, ettei Latvia voi järjestää kisoja yhdessä Minskin kanssa.

– Olen jo pyytänyt urheilusta vastaavaa ministeriötä ottamaan yhteyttä Kansainväliseen jääkiekkoliittoon (IIHF), jotta ratkaisu löydetään, Karins sanoi.

MM-kisojen on määrä alkaa 21. toukokuuta ja päättyä 6. kesäkuuta 2021.

Suomi on puolustava maailmanmestari voitettuaan MM-kultaa 2019. Viime kevään MM-kisat peruutettiin koronaviruspandemian takia.