Kalervo Kummola haastoi Valko-Venäjän edustajan kevään MM-kisoista – ”Meillä ei ollut ihan samanlaisia näkemyksiä”

Jääkiekon MM-kisat on tarkoitus järjestää ensi keväänä osin Minskissä, jossa poliittinen tilanne on tällä hetkellä vaikea. Kalervo Kummola otti asian esiin Kansainvälisessä jääkiekkoliitossa.

Kalervo Kummola otti Valko-Venäjän poliittisen ja epidemiologisen tilanteen puheeksi Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kokouksessa eilen tiistaina.

– Otin asian sillä lailla puheeksi niin kuin lupasin ottaa. Puheenjohtaja (René Fasel) totesi, että katsotaan kahden viikon päästä, että mitä Valko-Venäjällä tapahtuu. Rauhoittuuko tilanne vai ei, Kummola sanoo Ilta-Sanomille.

Kummola on IIHF:n varapuheenjohtaja.

Jääkiekon MM-kisat on tarkoitus järjestää ensi keväänä Valko-Venäjän Minskissä sekä Latvian Riiassa. Kummola kantaa huolta Minskin osuudesta.

Valko-Venäjä on ollut keväällä paljon kansainvälisen median otsikoissa. Presidentti Aleksandr Lukashenko on vähätellyt koronapandemiaa ja vastustanut tiukkoja rajoitustoimia. Sunnuntaina Lukashenko valittiin presidentinvaaleissa kuudennelle kaudelleen 80 prosentin äänivyöryllä.

Oppositio syyttää vaaleja vilpillisiksi. Pääkaupunki Minskissä ja muualla maassa on ollut rajuja yhteenottoja poliisin ja oppositiota kannattavien mielenosoittajien välillä. Oppositioehdokas Svetlana Tihanovskaja lähti maasta nopeasti vaalituloksen selvittyä Liettuaan.

Mitä IIHF:n hallitus Valko-Venäjän tilanteesta keskusteli, Kalervo Kummola?

– Ei siellä muut keskustelleet kuin minä ja Valko-Venäjän edustaja. Me keskustelimme keskenämme. Meillä ei ollut ihan samanlaisia näkemyksiä asiasta.

Mitä Valko-Venäjän edustaja sanoi?

– Virallisesti kun keskustellaan, niin kaikki on hänen mielestään ok. Olen myös sitä mieltä, ettemme voi tietää, voimmeko luottaa Valko-Venäjältä saatuihin koronalukemiin. Se on toinen kysymys, jonka otin esiin.

Luuletko kokouksen jälkeen, että politiikka tai koronatilanne voivat vaikuttaa ensi kevään MM-kisojen järjestelyihin?

– Olen aika skeptinen asian suhteen, että jotain isoja päätöksiä tehtäisiin. Valko-Venäjä on kova kiekkomaa, jossa on laitettu jääkiekkoon rahaa aika paljon. Se nostaa kynnystä. Jos kyseessä olisi maa, jossa on surkeat olosuhteet, niin päätöksiä voisi olla helpompaa tehdä.

– Eilen Valko-Venäjän edustaja korosti sitä, että olemme aina olleet sitä mieltä, että politiikkaa ei sotketa urheiluun. En nyt oikein tiedä, missä raja menee. Ajatushan lähtee jo Kansainvälisestä olympiakomiteasta, joka ei ole koskaan ottanut kantaa poliittisiin kysymyksiin. Jos olympiakisoissa on ollut boikotteja, tekijänä ovat olleet yksittäiset maat, mutta KOK ei ole vissiin boikotoinut kuin Etelä-Afrikkaa aikoinaan.

Olet aiemmin kertonut, että IIHF:n puheenjohtaja René Fasel ei myöskään pidä politiikasta puhumisesta hallituksessa.

– Ei, mutta eilen hän totesi ihan avoimesti, että katsotaan kahden viikon päästä uudestaan.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton hallitus kokoustaa etänä kahden viikon kuluttua. Seuraavan fyysisen kokouksen pitäisi olla syyskuun puolivälissä, mutta Kummola ei usko pääsevänsä paikalle Suomen ja muun Euroopan alati muuttuvien liikkuvuussääntöjen vuoksi.