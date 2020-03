Spekulointi jääkiekon MM-kisojen kohtalosta kiihtyy – näin tilannetta kommentoi kiekkopomo Rene Fasel

Lajiliitot IIHF ja Uefa käsittelevät arvokisojensa tilannetta kokouksissaan.

Tiistai saattaa jäädä aikakirjoihin isojen urheilukisojen perumispäivänä.

Euroopan jalkapalloliiton Uefan, Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n ja Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n on määrä järjestää omat kokouksensa koronaviruksesta huomenna tiistaina.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton kokouksessa on todennäköisesti agendalla ainakin miesten MM-turnaus, joka on määrä pelata toukokuussa Sveitsin Zürichissä ja Lausannessa 8.-24.5.

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola sanoi viime torstaina STT:lle, ettei kyseessä ole kriisikokous vaan normaalisti sovittu kokous.

The Hockey News -lehti kertoi torstaina Twitterissä, että MM-kisat perutaan. Lehti perusti tietonsa sisäpiirilähteeseen. Kummola kiisti uutisen STT:lle.

IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel ei ole kovin toiveikas siitä, että MM-kisat pelattaisiin alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

– Nyt käytettävissä olevien tietojen perusteella on vaikea uskoa, että MM-kisat järjestetään. Meidän täytyy vielä keskustella osallistuvien maiden kanssa. Aikaa on vielä. Teemme päätöksen, kun meillä on selkeä käsitys kokonaisuudesta, Fasel sanoi sunnuntaina SRF:n haastattelussa.

Uefa on ilmoittanut, että videokokouksessa käsitellään kansallisia sarjoja ja kansainvälisiä turnauksia sekä kilpailuita.

Miesten EM-kisojen kohtalosta saattaa tulla tiistaina päätöksiä. Ne on määrä pelata 12.6.-12.7.

Brittilehti The Telegraphin mukaan Uefa pohtii mahdollisuutta pelata EM-lopputurnaus kesän sijaan tämän vuoden joulukuussa.

Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach keskustelee jäsenjärjestöjen kanssa Tokion olympialaisista tiistaina, yksi KOK:n sisällä olevista lähteistä kertoi AFP:lle sunnuntaina.

Saksan olympiakomitean puheenjohtaja Alfons Hörmann arveli ARD-kanavalle, ettei lopullisia ratkaisuja Tokion kisoista saada lähipäivinä.

Tokion olympialaiset olisi tarkoitus järjestää 24.7.-9.8.