The Hockey News: Jääkiekon MM-kisat on peruttu

The Hockey News -lehti kertoo Twitter-tilillään lähteisiinsä vedoten, että tämän vuoden jääkiekon MM-kisat on peruttu.

Kisat piti pelata 8–24. toukokuuta Sveitsissä. The Hockey Newsin mukaan IIHF tiedottaa asiasta virallisesti lähipäivinä.

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola sanoi aiemmin, että turnaus perutaan, jos sen järjestäminen Sveitsissä on mahdotonta. Sitä ennen IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel väläytteli ajatusta, että kisat voitaisiin tarvittaessa siirtää Venäjälle tai Valko-Venäjälle.

Kummola sanoi viime viikolla Ilta-Sanomien haastattelussa, että päätöksen deadline on 20. huhtikuuta. The Hockey Newsin tietojen mukaan päätös perumisesta on kuitenkin jo tehty.

Sveitsissä on kielletty koronaviruksen takia kaikki yli tuhannen ihmisen yleisötapahtumat. Sveitsin jääkiekon pääsarja NLA perui jo kevään pudotuspelit.

Suomi on jääkiekon hallitseva maailmanmestari.

Aiemmin tänään kerrottiin, että SM-liigan loput runkosarjan ottelut pelataan tyhjille katsomoille.

Naisten MM-kisat peruttiin jo aiemmin.