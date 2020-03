MM-jääkiekkoa viedään Venäjälle – Kalervo Kummola jyrähtää nyt, mikä on kisojen kohtalo

Kalervo Kummola kertoi Ilta-Sanomille, milloin lopullinen päätös kisoista tehdään.

Ilta-Sanomat uutisoi tiistaina, että miesten MM-jääkiekkoturnaus on vaarassa peruuntua koronaviruksen takia. Kisat on tarkoitus järjestää 8.–24. toukokuuta Sveitsissä.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel kertoi sittemmin sveitsiläismediassa, että kisat voitaisiin siirtää tarvittaessa Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Faselin kanssa torstaina tunnin verran puhelimessa keskustellut IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola tyrmäsi Ilta-Sanomille puheenjohtajan ehdotuksen.

– Ei niitä viedä mihinkään. Onhan tämä Sveitsille todella ikävä juttu, mutta ei me Venäjälle voida mennä, jos ei me Sveitsiinkään päästä. Siitä tässä on kyse.

Kummola myönsi, että venäläiset olivat tarjoutuneet järjestämään kisat, mutta asia on nyt loppuun käsitelty.

Eli jos kisoja ei voida järjestää Sveitsissä, ne perutaan?

– Niin.

Yhteyttä IIHF:ään otettiin Venäjän lisäksi myös Suomesta.

– Hartwall-areenaltakin jo soitettiin, että se on vapaana, mutta eihän meidän kannata Suomen-kisoja sotkea, hän totesi.

Kummola viittaa vuonna 2022 Suomessa pidettäviin jääkiekon MM-kisoihin. Niiden päänäyttämönä on Hartwall-areenan sijaan Tampereen Uros Live -areena, jonka on määrä valmistua 2021.

Miesten MM-jääkiekkoturnaus pelataan 2022 Tampereen Uros Live -areenalla.

Kokenut kiekkovaikuttaja ilmoitti myös päivämäärän, jolloin lopullinen päätös kisojen järjestämisestä tehdään.

– Sovimme viime maanantain puhelinkokouksessa, että päätöksen deadline on 20. huhtikuuta, jos mitään ihmeellistä ei tapahdu ennen sitä. Toivottavasti silloin tehdään positiivisia päätöksiä, Kummola lopetti.

Sveitsissä on kielletty koronaviruksen takia kaikki yli tuhannen ihmisen yleisötapahtumat. Tilannetta tarkastellaan Sveitsissä seuraavan kerran 15. maaliskuuta.

Suomalainen urheiluväki pidättää hengitystään jokakeväisten jääkiekkokisojen lisäksi myös jalkapallon EM-kisojen kohtalosta. Euroopan jalkapalloliiton Uefan varapuheenjohtaja Michele Uva kertoi, että koronavirustilannetta seurataan liitossa tarkoin ja jalkapallon on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita eri maissa.

EM-kisat alkavat 12. kesäkuuta.