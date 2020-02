Leijonat saamassa vahvistuksia NHL:stä – yksi iso muutos viime vuoteen: ”Tärkein asia”

Jukka Jalonen on Leijonien päävalmentaja.

Leijonaluotsi Jukka Jalonen suuntaa tarkkailumatkalle Pohjois-Amerikkaan.

Viime kevään Leijonien MM-kulta oli sensaatiomainen työnäyte siitä, mitä yhteistyö ja sitoutuminen parhaimmillaan ovat.

Jukka Jalosen luotsaama nimetön, mutta yhtenäinen MM-joukkue kaatoi kaikki NHL-tähdillä kuorrutetut jättiläiset matkalla maailmanmestaruuteen.

Mestaruuden jälkeen esille nosteltiin muun muassa sellainen kysymys, että mihin NHL-pelaajia ylipäätään tarvitaan kevään MM-turnauksessa, jos kerran kannua voi nostella ”liigajengillä”.

Viime kevät oli enemmänkin poikkeus kuin sääntö.

Tämän tietää myös Jalonen, jonka mukaan suhtautuminen suomalaisten NHL-pelaajien saamiseksi kisoihin ei ole muuttunut mihinkään.

– Pelaajat siellä tietävät, että maajoukkueen johtoryhmän kokoonpanosta riippumatta haluamme kevääksi aina hyviä NHL-pelaajia mukaan.

– Sellainen fiilis ja pöhinä on, että meille tulee NHL-pelaajia mukaan tämän kevään MM-joukkueeseen. Kuinka paljon ja ketä, niin sen aika näyttää. Sittenhän tilanne ratkeaa, kun kausi siellä on ohi, Jalonen sanoi.

”Heillä on vapaus lähteä”

Mestarivalmentajaa ilahduttaa, että viime vuoteen verrattuna monella suomalaisella NHL-pelaajalla sopimukset jatkuvat myös tämän kevään jälkeen, mikä tuo enemmän valinnanvaraa.

– Monella on NHL-sopimukset päällä, mikä on se tärkein asia mielestäni. Heillä on vapaus lähteä. Uskon, että saamme hyviä pelaajia NHL:stä mukaan.

Jere Lehtinen on Leijonien GM.

Maailmanmestaruuden voittamiseen tarvitaan laatupelaajia pelaamaan yhdessä. Suomen laadukkaimmat yksilöt pelaavat Pohjois-Amerikassa, jonne Jalonen ja GM Jere Lehtinen suuntaavat helmikuussa perinteiselle tarkkailumatkalle.

– Avoimin mielin lähdetään, kuten viime vuonnakin. Nähdään siellä pelaajia ennen peliä ja pelien jälkeen. Käymme juttelemassa heidän kanssaan ja kertomassa, että halukkuutta on tällä puolella.

Jalonen ei halua tässä vaiheessa kautta vielä spekuloida NHL-pelaajien määrää, joka Sveitsin MM-jäillä mahdollisesti nähdään.

– Ei ole minkäännäköistä arvioita. Sitä ei kukaan pysty tekemään. Yksikään NHL-pelaaja ei voi vielä sanoa, että tuleeko kisoihin, koska ei voi vielä tietää milloin pelit loppuvat ja onko silloin terveenä. Miljoona asiaa vaikuttaa näihin päätöksiin, muistutti Jalonen.

– Nämä asiat selviävät lopullisesti varmaan toukokuussa. Ei kannatta hirveästi etukäteen kysellä, koska ei vain voi tietää.

Suomi kohtaa torstaina Venäjän klo 18.30 Helsingissä.