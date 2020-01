Nuoret Leijonat taistelee illalla paikasta MM-finaaliin – asiantuntija kertoo: tässä on Kanadan heikko kohta

Ismo Lehkosella on vahva luotto nuoreen leijonalaumaan.

Ismo Lehkonen kertoi avainasiat illan jännitysotteluun.

Suomen miesten alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue taistelee lauantai-iltana pääsystä MM-finaaliin. Tshekin Ostravassa pelattavassa välierässä vastaan luistelee aina vaarallinen Kanada.

Nuoret Leijonat osoitti kovuuttaan jo torstaina, kun paikka mitalipeleihin aukesi hienolla 1–0-voitolla Yhdysvalloista. Nyt pitäisi voittaa myös toinen Pohjois-Amerikan kiekkojättiläinen.

Telian ja Ilta-Sanomien jääkiekkoasiantuntijalla Ismo Lehkosella on vahva luotto Suomen nuoreen leijonalaumaan.

– He ovat hyvin ytimessä nyt kun tosipelit ovat käynnissä, Lehkonen sanoo.

Millä eväillä Nuoret Leijonat sitten Kanadan kaataa?

Tässä Lehkosen pointit illan jännitysnäytelmään:

1. Sama käsikirjoitus kun Yhdysvaltoja vastaan

Yhdysvaltoja vastaan toimi tosi hyvin se, että kärki paineistaa koko ajan koko kentän alueella ja neljän liike on koko ajan ns. alaspäin. Tämä puolustuspelaaminen karvauspelin osalta kannattaa säilyttää, se sotkee tosi hyvin vastapuolen avauspelaamista. Se varmistaa myös sen, että tunnetaso on riittävällä tasolla, kun olet osallistumassa koko ajan peliin.

2. Keskustan kautta omiin

Tullaan omiin aina keskustan kautta koko viisikkona. Näin keskusta on omalla alueella tosi tiivis, eikä vastustaja pääse ns. jatkopeleihin ja irtokiekkoihin. Tämä mahdollistaa sen, että maalivahti Justus Annunen pystyy keskittymään ykköskiekkoon.

3. Ei nopeita hyökkäyksiä vastustajalle

Yhtään nopeaa hyökkäystä ei kannata antaa. Kiekollinen suoritusvarmuus täytyy pitää koko ajan kärsivällisesti sellaisena, että vyöryttää aina alue kerrallaan. Minimi pitäisi olla se, että pakottaa koko ajan Kanadan viisikon kääntymään, eli saada kiekkoa selustaan, joko haastamalla, syöttämällä tai siirtämällä.

Joonas Oden teki Yhdysvaltoja vastaan Suomen voittomaalin.

4. Hallittu kiihko

Suomen pelaajathan ymmärtävät kaiken, mitä Kanadan pelaajat puhuvat. Pitää käyttää konfliktitilanteissa vain sitä, että walk away. Tai sitten jos jotain vastaa, niin vastaa suomeksi.

5. Aloitukset

Mitä enemmän voitat aloituksia, sitä enemmän määräät aina pelin suuntaa. Aloitukset näyttelevät tosi isoa roolia. On se voitto, tasuria tai tappio, niin siihen pitää oikealla tavalla pystyä reagoimaan.

6. Kanadan heikko kohta

Kanadan pelaajat ovat tottuneet tekemään junnuissa paljon pisteitä. Suurin osa pelaa nuorten sarjoissa, joten he ovat tottuneet pelaamaan vain hyökkäyssuuntaan. Puolustuspelaaminen ei ole koko kauden aikana ollut tikunnokassa, se ei tule heille luontaisesti. Se, mikä heillä on huonoa, niin suunnanmuutokset omiin. Nämä pelaajat haluavat tehdä koko ajan tähtisadetta, pisteitä ja maaleja. He haluavat tehdä 2+1 ja olla sankareita. Tämä yleensä tarkoittaa, että puolustaminen jää ohkaisemmaksi. Mitä pidempään heidät pystytään pimittämään, sitä enemmän heillä alkaa mennä tunteisiin.

Suomellakin on tähtiä, mutta kiitos alkusarjan puolustuksellisesti vähän laiskan jääkiekon he oivalsivat, että ei me tällä tavalla pärjätä, kun kovat pelit alkavat.

Loistavasti pelannut maalivahti Justus Annunen on ollut Suomen puolustuksen viimeinen lukko.

7. Reagointi vs. ennakointi

Kansainvälisissä peleissä reagointi ei riitä. Silloin olet periaatteessa jo hävinnyt pelin. Täytyy ennakoida viisikkona, haistella, milloin peli on kääntymässä ja olla samantien puolustamassa. Suomen valmennustiimi on saanut tämän markkinoitua pelaajille ja pelaajat ovat myös keskenään puhuneet, että ennakoidaan viisikkona vaikka ollaankin kiekon kanssa.

Suomen ja Kanadan välinen MM-välierä alkaa kello 20. Ilta-Sanomat seuraa ottelua hetki hetkeltä. Toisessa, kello 16 alkavassa välierässä kohtaavat Ruotsi ja Venäjä.