Lukon ja Nuorten Leijonien Ville Heinolan kausi on todellinen harvinaisuus – enemmän tehopisteitä NHL:ssä kuin SM-liigassa!

Ville Heinolan, 18, kausi on ollut hakemista NHL-debyytin jälkeen. Nyt hän kantaa kovia odotuksia Nuorissa Leijonissa.

Vuodessa ehtii tapahtua paljon. Varsinkin 18-vuotiaan kiekkolupauksen elämässä.

Vuosi sitten Kanadassa Ville Heinola oli Nuorten Leijonien häkkipäinen kuopus, joka nousi yllättäen ydinpelaajien joukkoon.

MM-kultaan päättyneen turnauksen jälkeen Rauman Lukon puolustaja valittiin kesäkuussa ykköskierroksella Winnipeg Jetsiin, ja syksyllä hän debytoi jo NHL:ssä. Vuosi 2019 oli ikimuistoinen.

Nyt Heinola, 18, on vuoden 2020 kisoissa Nuorten Leijonien ”NHL-vahvistus” ja yksi harvoista MM-konkareista kultajahdissa Tshekissä.

– Aika vauhdikasta on ollut. Paljon on tapahtunut pienessä ajassa, mutta kivaa on ollut ja olen päässyt nauttimaan eri jutuista, kertoi Heinola.

– Jotain on tullut tehtyä oikein, kun olen päässyt kehittymään hyvin lyhyessä ajassa.

Ville Heinola sai nuorten MM-kisojen kolmessa ensimmäisessä ottelussa tililleen kolme syöttöpistettä.

Heinola on hyvä esimerkki nuoren pelaajan vivahteikkaasta kasvuprosessista.

Kehitysaskeleet voivat olla huimia lyhyessäkin ajassa, kuten myös kasvukivut. Ailahtelu on tyypillistä.

Kuluva kausi on ollut Heinolalle erikoinen ja opettavainen.

Honkajoen poika nappasi kaikkien yllätykseksi paikan Jetsin puolustuksesta harjoitusleirillä. Kahdeksassa NHL-ottelussa kypsästi esiintynyt Heinola väläytteli taitojaan ja nakutti tehot 1+4.

Jets katsoi kuitenkin parhaaksi lainata kultakimpaleensa Lukkoon loppukaudeksi.

Heinola myöntää suoraan, että Jetsin päätös kirpaisi, vaikka lainapestiä punnittiin yhteistuumin.

– Alkuun se oli pettymys. Kaikki haluavat pelata änärissä, mutta pidemmällä tähtäimellä katsottuna tämä voi olla positiivinen asia.

– Oli hienoa nähdä änäri ja missä menen sen suhteen. Tiedän nyt paremmin mitä pitää tehdä, että pystyn vakiinnuttamaan pelipaikan siellä, Heinola sanoi.

Ville Heinola onnistui syksyllä Winnipeg Jetsin paidassa.

Paluu ei ole ollut kivuton, vaikka Lukko on tuttu ja hyvin hoidettu seura.

Ihmeen virhealtis Heinola on toistaiseksi hakenut paikkaansa Lukon laadukkaassa puolustuksessa. Ennen nuorten MM-kisoja 11 ottelussa huippulupaus saalisti vain yhden syöttöpisteen.

– Hienoa, että pääsin takaisin Lukkoon, mutta vähän on ollut vaikeaa, Heinola myönsi.

Odotusarvot ja realismi eivät usein kohtaa, kun nuori pelaaja palaa Suomeen hakemaan lisää vastuuta lyhyen NHL-keikan jälkeen.

– Henkisesti on ollut vaikeinta. Kun NHL:stä palaa Suomeen, niin ylipäätään kaikki muuttuu. Pelityyli on ihan eri ja peliä pitää pelata eri tavalla. Tietenkin myös ympäristö muuttuu. Siinä on ollut paljon käsiteltävää itselleni ja miten suhtaudun asioihin, kuvaili Heinola.

– Uskon, että ajan kanssa tästä tulee vielä hyvä. Pitää vain mennä päivä kerrallaan, että pääsee paremmin mukaan.

Paluu Lukkoon ei ole ollut helppo Ville Heinolalle (oik.).

Tshekissä pelattavassa MM-turnauksessa Heinolaan kohdistuu suuret odotukset. Pelinumerokin vaihtui viime vuoden 34:stä neloseen.

Vaikka Heinola ei edelleenkään ole mikään bobiorri, häneltä odotetaan johtavan puolustajan otteita.

Toistaiseksi Heinolan turnaus on ollut vaisuhko.

– Ensimmäinen peli oli vaikea, mutta kahdessa viime pelissä meni paremmin, vaikka vastustajat olivat vähän heikompia. Toivotaan, että on nouseva trendi ja olen parhaimmillani kovissa peleissä.

Samaa toivoo Suomen valmennusryhmä.

Heinola kuuluu siihen kärkiosastoon, jonka on nostettava tasoaan ja kannettava vastuuta, jos Nuoret Leijonat aikoo pelata mitaleista loppuviikolla Ostravassa.

– Niiden pelaajien, jotka ovat kokeneet nämä pelit ja kekkerit aiemmin, pitää näyttää esimerkkiä ja auttaa muita, Heinola painotti.