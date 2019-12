MM-turnauksen kisakaupunki ei kerää kehuja Nuorilta Leijonilta – ”En lähtisi tänne lomalle ihan ekana”

Nuoret Leijonat pääsi valitsemaan majoituspaikan Ruotsin edestä.

Menestymisellä nuorten MM-turnauksessa on monia etuja. Yksi näistä on olosuhteisiin vaikuttaminen.

Hallitsevana maailmanmestarina Suomi pääsi valitsemaan Tshekissä pelattavaan turnaukseen hotellimajoituksen ensimmäisenä.

Tällä kertaa ykkösvuorolla oli erityistä hyötyä, sillä kisat pelataan Ostravassa ja Puolan rajan tuntumassa sijaitsevassa Trinecissä, jossa majoitusvaihtoehdot ovat kauniisti sanottuna haastavat.

Noin 35 000 asukkaan teräskaupungissa on vain muutama hotelli, joista valita.

Nuoret Leijonat käytti tilanteen hyödyksi ja majoittuu Trinecissä, noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä Werk-areenasta, missä pelataan A-lohko.

Nuoret Leijonat majoittuu Trinecissä Vitality-hotellissa.

A-lohkon toinen jättiläinen Ruotsi joutui suuntaamaan Puolan puolelle. Vasta kolmantena majapaikan valinnut Juniorkronorna majoittuu 16 000 asukkaan Ustronissa, josta on noin puolen tunnin ajomatka Trineciin.

Tosin ei Nuoret Leijonat myöskään missään sykkivässä metropolissa asusta. Joukkueen hotelli sijaitsee Trinecin neuvostohenkistä arkkitehtuuria henkivän ”keskustan” ulkopuolella unisella asuinalueella, jossa junaraiteita lukuun ottamatta ”ei oikein ole mitään ympärillä”.

Pelaajille Trinec on jäänyt kaikessa itäblokkiromantiikassaan vieraaksi.

– Hirveästi ei ole ehditty nähdä mitään muuta kuin bussilla hotellin ja hallin väliä. En lähtisi tänne lomalle ihan ekana, naureskeli kapteeni Lassi Thomson.

– Ei ole hirveästi näkynyt mitään. Vähän tylsä kaupunki, mutta meillä on onneksi hyvä hotelli, missä on kaikki mahdollisuudet. Sieltä ei ole tarvinnut poistua ollenkaan, mikä on ihan hyvä. Ja tietenkin halli on aivan huippu ja puitteet ovat viimeisen päälle, kehui Thomson.

Nuorten Leijonien kapteeni Lassi Thomson kehuu Trinecin hallia.

Samoilla linjoilla oli myös joukkueen ilopilleripuolustaja Anttoni Honka.

– Halli on hieno ja tilat ovat hienot, mutta muuten… en tiedä eikö täällä vain ole mitään vai eikö olla vain keretty näkemään. Aika pieni paikka. Tuntuu, että vähän kapeaksi on jäänyt Trinec ainakin meikäläisen osalta, raportoi toista nuorten MM-turnaustaan pelaava Honka.

Kymmenen joukkueen MM-turnaus pelataan tiiviillä tahdilla, mutta pelaajille jää kisaviikkojen aikana runsaasti myös vapaa-aikaa.

Trinecin kaltaisessa pikkukaupungissa kalenterin täyttäminen ei ole helppoa, mutta hotellivalinta pelastaa paljon.

– Hotelli on hyvä kaikin puolin. Sieltä löytyy kylpylä, mutta vielä ei ole kehdannut käydä sillä puolen. Saunassa ollaan käyty, Honka kertoi.

Suomen pelaajat viihtyvät hotellissaan.

Suomen pelaajilla on myös selkeät lääkkeet salakavalaa hotellikuolemaa vastaan.

– Meillä on hyvä jengi kasassa, joten tykätään tehdä paljon yhdessä ja pelata korttia. Siinä se aika menee nopeasti, Thomson ilmoitti.

Tämän vuoden joukkueessa konsolipelit ja monen tunnin pelisessiot eivät ole kovassa huudossa.

– Joillain taitaa olla mukana, mutta ne ovat vähentyneet aika paljon. Tykätään enemmän tehdä yhdessä kaikkea. Kasvatetaan joukkuehenkeä siinäkin, sanoi Thomson.

Maanantain välipäivän kunniaksi Suomen joukkue suuntasi aamupäivän jääharjoituksen jälkeen päiväreissulle oikein isolle kirkolle 51 kilometrin päähän.

– Lähdetään käymään Ostravassa. En kyllä yhtään tiedä minkälainen paikka se on. Vissiin isompi, mikä kuulostaa hyvältä, sanoi Honka.