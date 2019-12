Video Nuorten Leijonien tähden täystyrmäyksestä SM-liigassa kauhistuttaa – loistaa rajusta tärskystä huolimatta MM-kisoissa

Patrik Puistola on aloittanut alle 20-vuotiaiden MM-kisat terävästi.

Patrik Puistola, 18, toipui aivotärähdyksestä nopeasti pelikuntoon. Nyt hän loistaa Nuorten Leijonien ykköstykkinä.

Mikkelin jäähallissa oli sinä iltana kuolemanhiljaista. Näky oli pelottava. Patrik Puistola makasi jäässä pää veressä pitkään liikkumattomana.

Vain hetkeä aiemmin Puistola, 18, oli jäänyt Ilveksen Panu Miehon kovan taklauksen alle.

Joulukuun 4. päivänä tapahtunut paljon kohua herättänyt tilanne olisi voinut pahimmillaan olla käänteentekevä hetki huippulupauksen uralla. Se oli vaarassa myös pilata Puistolan kauden kohokohdan, nuorten MM-kisat.

Aivotärähdys piti Tapparan kasvatin sivussa lopulta vain sen verran, että hän ehti toipua kisakoneeseen.

Karmeasti alkanut joulukuu on kääntynyt päälaelleen. Nyt reilut kolme viikkoa myöhemmin Puistola loistaa Nuorten Leijonien ykköspyssynä MM-jäillä.

– Ei sillä (taklauksella) ole ollut vaikutusta. Sain harjoitella MM-leirin aikana ja pääsin rytmiin taas kiinni. Sain valmistautua hyvin kisoja varten, Puistola kertoi.

Patrik Puistola viimeisteli kaksi maalia Kazakstanin verkkoon.

Puistolan maalintekotaidot tiedetään, sillä hän on Carolina Hurricanesin kolmannen kierroksen varaus viime kesältä.

Viime keväänä hän säväytti alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa tekemällä viisi maalia viidessä ottelussa.

Isä Pasi Puistola tunnettiin pelaajaurallaan luotettavana yleispuolustajana, mutta pojasta on kuoriutumassa kliininen maalintekijä, joka osaa ratkoa otteluita.

Patrik Puistola on toisen polven huippukiekkoilija. Hänen isänsä Pasi voitti MM-kultaa vuonna 2011.

Tshekissä Puistola on heiluttanut maaliverkkoa jokaisessa alkulohkon ottelussa. Sunnuntaina Kazakstania vastaan Puistola nakutti kaksi maalia, mikä nosti hänet myös koko turnauksen maalipörssin kärkeen. Komposiitti on lävähtänyt neljä kertaa kolmessa ottelussa.

– En odottanut, että turnaus alkaisi ihan näin hyvin, mutta kiva, että maaleja on tullut. Ei maaleille kuitenkaan kannata liikaa antaa painoarvoa. Mennään joukkue edellä. Tärkeintä, että joukkue voittaa, Puistola ilmoitti.

Osumistaan tamperelainen jakaa kiitosta tutkaparilleen Kristian Tanukselle, joka on jakanut pelivälinettä taidokkaasti kuumalle laiturilleen turnauksen aikana.

– On aika helppo laittaa tyhjiin, Puistola hymähti.

Patrik Puistola (kesk.) nauttii pelaamisesta Kristian Tanuksen (oik.) kanssa.

Puistola ja Tanus ovat kolmen ottelun jälkeen Suomen tehokkaimmat pelaajat. Puistola on kasannut tehot 4+3. Tanus on säestänyt tehoilla 2+4.

Kaksikko on pelannut turnauksen alusta asti yhdessä, mikä on loogista, sillä Puistola ja Tanus ovat Tapparan kasvatteja.

Yhteisiä kokemuksia on tullut kirvesrintojen lisäksi tällä kaudella Jukureista, missä Puistola on hakenut lisää peliaikaa lainapestillä, kun vastuu Tapparan tähtisikermässä on ollut kortilla.

– Olemme pelanneet yhdessä B:ssä, A:ssa ja Mestiksessä aiemmin. Tiedämme missä toinen menee kentällä. Hänen kanssaan on todella helppo pelata, kiitteli Puistola.

– Pitää vain olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan.