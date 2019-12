Nuorten Leijonien hyökkääjän äiti teki neljää työtä maksaakseen poikiensa harrastuksen – ”Olen ylpeä hänestä ja hän on ylpeä minusta”

Vikkelä ja hyvin kiekkoa jakava Joonas Oden hyökkää Nuorten Leijonien MM-joukkueessa.

Nuorten Leijonien hyökkääjä Joonas Oden vaikuttaa ujolta, mutta melko vähäsanaisista vastauksista huolimatta tulee selväksi, että alle 20-vuotiaiden MM-turnaukseen hän suhtautuu suurella ylpeydellä ja täynnä näyttöhaluja.

– Tämä on tosi iso juttu minulle. En ole koskaan pelannut missään tämän kaltaisessa turnauksessa enkä aiemmin esimerkiksi mahtunut alle 18-vuotiaiden MM-kisoihin.

Tähän on käyty pitkä tie. IS kertoi viime talvena mm. vähävaraisista perheistä nousseiden kiekkoilijoiden, MM-joukkueessa taas mukana olevan Toni Utusen sekä Odenin ja hänen veljensä Markuksen tarinat.

Tai siis ennen kaikkea heidän vanhempiensa tarinat. Joonaksen ja hänen vuotta nuoremman veljensä, KooKoon A-nuorissa kiekkoilevan Markus Odenin äiti Minna Hakala-Oden oli pahimmillaan neljässä työpaikassa.

– Olen ylpeä hänestä ja hän on ylpeä minusta. Äiti on tukenut minua ja veljeäni koko matkan ajan. Hän on tehnyt ylimääräisiä työvuoroja maksaakseen harrastuksestani. Nyt hänen ei enää tarvitse, ammattikiekkoilija Oden sanoo tyytyväisenä.

Joonas ja Markus Oden sekä Minna-Hakala Oden kotonaan Kouvolassa viime tammikuussa.

Äiti ja pojat muuttivat Oulusta Kouvolaan 2015. KooKoossa oli halvempaa harrastaa kuin Kärpissä.

Nyt Oden pelaa ensimmäistä täyttä kauttaan KooKoon liigajoukkueessa, joka on ollut SM-liigan syyskauden ilmiö.´

– Aloitin kauden kolmosketjussa. Pelit menivät ihan hyvin. Kun pääsin kakkosketjuun, sain paljon lisää itseluottamusta ja pelini ovat mielestäni menneet yhä paremmin.

– Meillä on mennyt todella hyvin, Oden sanoo ja painottaa valmennuksen merkitystä.

KooKoota luotsaa Jussi Ahokas, joka vei Nuoret Leijonat viime kaudella MM-kultaan.

– Hän sanoi minulle vain, että käytä vahvuuksiasi. Eli luistelua, Oden kertoo valmentajansa evästyksestä ennen MM-leiritystä.

– Luistelu on isoin vahvuuteni. Luistelen ja esimerkiksi takakarvaan kovaa.

Oden pelasi syyskaudella 20 SM-liigaottelua tehoin 2+4=6.

Oden on asunut lapsuutensa Yhdysvalloissa ja on puoliksi amerikkalainen. Hän puhuu haastattelua englantia, mutta entä joukkueessa?

– Suomeni ei ole kovin hyvän kuuloista. Käytän molempia kieliä. Yritän puhua suomea ja jos en löydä oikeita sanoja, vaihdan kielen englantiin, Oden kertoo kommunikoinnista.

Nuorten Leijonien MM-turnaus jatkuu lauantaina ottelulla Slovakiaa vastaan. Ottelu alkaa kello 16.