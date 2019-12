Kommentti: Nuorten Leijonien avausottelu jätti paljon kysymyksiä ilmaan – katseet kääntyvät nyt Raimo Helmiseen

Maalivahti Justus Annunen on yksi Suomen avainpelaajista MM-turnauksessa. Kuvassa hän pysäyttää Ruotsin Rasmus Sandinin yrityksen.

Nuorten Leijonien ydinrunko meni uusiksi ja ratkaisuosaamista uupuu. Katseet kääntyvät valmennusryhmään, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén Trinecistä.

Vaikka pelaajilta kuulee usein, että kaikki joukkueet pitää voittaa jos meinaa pärjätä, nuorten MM-turnauksessa riittää, että voittaa vain oikeat ottelut.

Avausottelun voitto ei enää lämmitä ensi viikolla.

Eli käytännössä vain kolme ottelua merkitsee: puolivälierästä finaaliin. Tästä simppelistä IIHF-matematiikasta Nuorilla Leijonilla on hyviä kokemuksia viime vuosien kisoista.

Kun on pitänyt kaivaa parasta pöytään kovissa paikoissa, Suomi on siihen kyennyt.

Vastaavasti Ruotsi on nyt rallatellut huimat 49 voittoa putkeen alkusarjassa, mutta samalta ajanjaksolta kultaa on tullut vain kerran. Nuoret Leijonat on nostanut pytyn kolmesti kuuden viime vuoden aikana.

Vuosi sitten Kanadassa pelatussa turnauksessa Jussi Ahokkaan valmentaman Suomen alkulohko oli monilta osin hakemista. Avausottelun Ruotsi-tappio ja lohkon päätösottelun tappio Yhdysvaltoja vastaan eivät luvanneet suuria pudotuspeleihin, mutta Ahokkaan Nuoret Leijonat pystyi kehittymään ja kasvamaan joukkueena.

Ahokkaan johtama valmennusryhmä jumppasi pelillisiä asioita pelaajien kanssa, ja pelistä poimittiin tarkkanäköisesti oikeita kehityskohteita. Normaalia ja oikeaoppista turnausvalmentamista siis.

Peli kehittyi, yksilöt nousivat paremmin esille ja turnauksen kriittisillä hetkillä Suomi oli kivikova kollektiivi, jota koeteltiin, mutta pomput kääntyivät joukkueelle ja jänne kesti päätyyn asti.

Nyt katseet kääntyvät pelaajalegenda Raimo Helmisen johtamaan valmennusryhmään. Nuorten MM-turnaus on nopeatahtinen tapahtuma. Tapaninpäivästä alkaen Suomi pelaa neljä ottelua kuuteen päivään.

Pelin kehittämiseen ja ketjukoostumusten viilaamiseen käytettävä aika on rajallista. Harha-askeliin ei ole paljon varaa.

Avausottelu Ruotsia vastaan jätti paljon kysymyksiä ilmaan. Ilman ykkösvahti Justus Annusta Suomi olisi ollut helisemässä.

Ydinrunko uusiksi

Vuoden takaisesta kultajoukkueesta Tshekissä nähdään vain neljä pelaajaa: Ville Heinola, Anttoni Honka, Toni Utunen ja ykkössentteri Rasmus Kupari, jonka turnaus saattoi päättyä avausottelun polvitälliin.

Ydinpelaajien joukko on kokenut paljon muutoksia eikä eturivissä ole samanlaista ratkaisuosaamista kuin aiemmissa kultaturnauksissa, mikä nostaa entisestään valmennuksen roolia. Saako Suomi tarvittavaa pelitapaetua?

On erityisen kiinnostavaa nähdä, miten valmennus saa hyödynnettyä joukkueen yhtä iskukykyisintä osa-aluetta eli kiekollista ja liikkuvaa puolustusta optimaalisesti käyttöön.

Heinola, 18, on ollut NHL-keikkansa jälkeen kaukana parhaastaan, mutta hänen varaansa lasketaan paljon tässä turnauksessa. Isoa ruutua on piirretty myös Lassi Thomsonille ja Hongalle, jotka eivät ole tällä tasolla olleet johtavissa rooleissa aiemmin.

Jos Suomi aikoo pelata Helmisen haluamaa aktiivista ja luisteluvoimaista lätkää, mikä näkyy niin hyökkäys- kuin puolustuspelaamisessa, puolustajien on pystyttävä taidokkaasti rytmittämään viisikon pelaamista ja ruokkimaan hyökkääjiä jatkuvalla syötöllä, jotta kiekollinen peli ei sakkaa.

Tässä riittää työsarkaa. Suomi on ollut ajoittain ihmeen neuvoton ja hyökkäämistä on leimannut satunnaisuus. Ruotsia vastaan suorahyökkääminen sujui ajoittain ihan mallikkaasti.

Helmisen Nuoret Leijonat pyrkii nopeasti ylöspäin kaistoja pitkin. Alaspäin pelaaminen ei ole pelivalintalistalla korkealla. Jos kaistat ovat tukossa, peliä on maltettava palauttaa alaspäin ja tehdä tilaa lavasta lapaan pelaamalla, mutta viisikoiden etäisyydet on saatava paremmin jiiriin.

Kohti vedenjakajaa

Annunen pelastaa paljon, mutta pelikurista ei voi tinkiä. Varsinkin kun Suomea ei mitata erityisen vaativalla alkulohkolla, sillä lohkon ykkössuosikki Ruotsin jälkeen vastaan tulee lauantaina Slovakia. Paperilla joukkueilla on eroa Suomen hyväksi merkittävästi.

Torstain Ruotsi-ottelu oli selkeästi kovin mittari ennen puolivälierää. Slovakiaa, Kazakstania ja Sveitsiä vastaan kaikki muu kuin voitto olisi kyykkäys, mutta tulosta oleellisempaa on tarkkailla miten Suomen peli kehittyy alkulohkon aikana.

Kaikenlaiset höpinät Kazakstan-otteluiden vaikeudesta ja haastavuudesta voi jättää omaan arvoonsa. Näissä otteluissa Suomen on tapettava ottelut tylysti ja vietävä peliä alusta alkaen.

Koska tasoerot lohkon heikompiin joukkueisiin ovat suuret, Suomen on itse pidettävä rima kolmessa viimeisessä ottelussa riittävän korkealla, jotta otteluissa on mahdollisuus kehittää viisikkopeliä ja saada yksilöitä kunnolla käyntiin.

Jos Suomi menee laiskanpulskeaan kävelyyn mukaan ja tekee vain tarvittavan, ottelut ovat hukkaan heitettyä aikaa turnauksen toista viikkoa ajatellen.

Neljän ottelun jälkeen edessä on turnauksen vedenjakaja, puolivälieräottelu. Siinä ottelussa mitataan raa’asti joukkueen pelillinen ja henkinen valmius.