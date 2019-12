Analyysi: Tällainen Nuorten Leijonien joukkue lähtee MM-kultajahtiin – Raimo Helmisen pelitapa on vaativa ja riskialtis

Juuri nyt

Raimo Helmisen luotsaama Suomen joukkue aloittaa urakkansa torstai-iltana kello 20. IS julkaisee Urheilulehden tekemän analyysin Nuorten Leijonien joukkueesta.

Vuoden takaisesta Nuorten Leijonien kultajoukkueesta Tshekissä nähdään vain neljä pelaajaa – Ville Heinola, Anttoni Honka, Rasmus Kupari ja Toni Utunen.

Penkin takana lankoja pitää käsissä Raimo Helmisen johtama U20-tasolle kokematon valmennusryhmä: Helminen, Erik Hämäläinen ja Tuomo Ruutu, joka oli ensimmäisen kerran mukana viime talven MM-turnauksessa.

Suuri vaihtuvuus ja muutaman avainpelaajan loukkaantuminen avaavat näyttöpaikkoja uusille vastuunkantajille, mutta ideologisesti Helmisen Nuoret Leijonat pyrkii jatkamaan edellisten turnausten viitoittamalla tiellä.

Helmisen peliajatteluun kuuluu olennaisena osana aktiivisuus, mikä näkyy Nuorissa Leijonissa niin hyökkäys- kuin puolustuspelaamisessa.

Helmisen alaisuudessa joukkue pyrkii puolustamaan aktiivisesti etuperin lähes koko ajan ympäri kaukaloa. Tapa on vaativa ja etäisyyksien venyessä erittäin riskialtis.

Paineistaminen tapahtuu toki pelitilannekohtaisesti. Sokeasti prässääminen on nykyisin jopa U20-tasolla pelillinen itsemurha. Junnumaista höntyilyä näkee vähemmän kuin vielä 2010-luvun alun nuorten MM-kisoissa.

Ville Heinola on yksi viime turnauksen maailmanmestareista.

Pääsääntöisesti Suomi valitsee paineistamisen staattisen trap-pelaamisen sijaan, kun kiekko on vastustajalla. Jos peli seisahtuu, luisteluvoimainen suomalaisjoukkue luottaa passiivisen, keskialueella makaavan trapin sijaan vastustajan muotoa lähempänä peilaavaan tolppa-trapiin.

Yksi seikka käy nopeasti selväksi, kun Nuorten Leijonien otteluita seuraa tällä kaudella: Helmisen luotsaama joukkue luistelee paljon.

Jalkatyöstä ei tingitä, koska 5–5-peli on rakenteiltaan yksinkertaista. Tarkoitus on pelata nopeasti eteenpäin kaistoja pitkin, mutta välillä peli puuroutuu. Alaspäin pelaaminen ei ole pelivalintalistalla korkealla. Jos suunta on tukossa ylöspäin ja peliä on palautettava alaspäin, tilaa tehdään lavasta lapaan pelaamalla.

Jos ei ole tarpeellista pelata alaspäin, silloin viisikon välinen toiminta on rohkeasti kohti hyökkäyssuuntaa ja tilaa voitetaan koko viisikon voimin keskialueen yli vauhdilla.

Los Angeles Kings varasi viime kesänä Rasmus Kuparin.

Hyökkäyssiniviivan jälkeen Nuoret Leijonat oli MM-turnaukseen valmistavissa otteluissa keskivertoa parempi suomalaisjoukkue pelaamaan määrätietoisesti kohti maalia, mutta nouseeko tasaisesta joukkueesta riittävästi ratkaisupelaajia?

Pitkän peliuran tuoman tietopankin ja pelinäkemyksen ansiosta Helminen pystyy tuomaan arvokkaita nyansseja nimenomaan hyökkäyspelaamiseen. Pelin lainalaisuudet vaihtopenkillä ovat hallussa, mutta ohjeiden jalkauttaminen saumattomasti pelaajille on helpommin sanottu kuin tehty.

Helmiselle selkeältä tuntuvat pelilliset ratkaisut kiekolla eivät ole kaikille yhtä loogisia. Valmennuksen ja pelaajien pääseminen samalle sivulle mahdollisimman nopeasti määrittelee paljon turnauksen kulkua.

Hyökkäysalueen hyökkäyspelissä Suomi pystyy parhaimmillaan käyttämään puolustajia viisaasti hyödyksi ja kierrättämään kiekkoa laajalla säteellä, mutta näennäisestä pyörittämisestä on vielä matkaa tylyyn viimeistelyyn.

Erikoistilannepelaaminen ja sen valmentaminen kuuluvat Helmisen vahvuusalueisiin. Tätä osa-aluetta hän hoiteli viime vuodet Jokerien valmennusryhmässä. Ylivoimakoostumuksiin riittää käsiä ja vaihtoehtoja, mutta roolitukset on saatava hyvissä ajoin jiiriin.

Justus Annunen on Suomen ykkösmaalivahti.

Puolustuspelissä ja tasapainon löytämisessä 5–5-peliin Nuorilla Leijonilla on riittänyt kehitettävää syyskauden tapahtumissa. Välillä on puuttunut malttia, kun pelirohkeutta pursuavat viisikot ennakoivat liikaa hyökkäyssuuntaan. Helmisen johtaman valmennusryhmän tehtäväksi jää pelikurin iskostaminen.

Takuuvarma ykkösvahti Justus Annunen antaa paljon anteeksi. Jos joukkueen arvokkain pelaaja on pelikunnossa, Suomen menestysmahdollisuudet nousevat merkittävästi.