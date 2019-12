Venäjän näyttää olevan vaikea uskoa todeksi, että Leijonat todellakin pudotti heidän tähtijoukkueensa MM-finaalista.

Ilta-Sanomat julkaisee joulun aikaan uudelleen tänä vuonna puheenaiheeksi nousseita juttuja. Alla oleva juttu julkaistiin IS:n nettisivuilla alunperin 25. toukokuuta.

Venäjällä ei sulatettu tappiota Leijonille jääkiekon MM-kisojen välierässä. Raippaa saivat niin tuomarit kuin Leijonien pelitapa.

Urheilulehti Sport-Expressin mukaan Jukka Jalosen toimeenpanema pelisuunnitelma loi keskikentälle ”suon”, minkä ansiosta Leijonat onnistui pakottamaan Venäjän joukkueen tekemään virheitä.

Ja kun tähän yhdistyi Suomen tiivis puolustus – joka oli venäläislehden mukaan ”täynnä vahvoja järeänkokoisia pelaajia” – ja vielä venäläisten näkökulmasta käsittämätön tuomarityöskentely, Venäjän 0–1-tappio Suomelle oli lehden mukaan sinetöity MM-kisojen välierässä Bratislavassa.

– Suomen peliä ei voi ihailla. Se ei ole itse asiassa edes jääkiekkoa, vaan se on keskeytymätöntä työtä, Sport-Expressin toimittaja Igor Jeronko tylytti jutussaan.

Suomen puolustus piti Aleksandr Ovetshkinin kurissa.

Venäläisiä raivostutti myös suomalaispelaajien provosointi.

– Jalonen oli ladannut koko joukkueen, ja se ryhtyi provosoimaan. Rajala Kutsherovia, Kaski Ovetshkinia, Pesonen Malkinia.

– Eivät näköjään suotta olleet paria kuukautta leirillä, siellä on laskettu ja mietitty jokainen manööveri. Mutta heidän suorituskykyään, antautumistaan ja latautumistaan on kuitenkin pakko ihailla, Jeronko jatkoi.

Jeronkon mielestä tuomarien linja oli suomalaisille edullinen ja outo. Kiekkotoimittajan mukaan tuomarit katsoivat jatkuvasti läpi sormien tilanteita, joissa oli estämistä ja kiinnipitämistä.

– Sellainen linjaus on outo, jos haluaa nähdä hyökkäävää jääkiekkoa. Tuollaisen salliminen vahingoittaa itse lajia.

Leijonien lyttääminen alkoi jo etukäteen. Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtaja, legendaarinen maalivahti Vladislav Tretjak sanoi ennen Suomi-peliä, että Suomi on Venäjälle vaikea vastustaja.

– Suomi on perinteisesti ollut meille epämukava vastustaja, sillä he eivät pelaa jääkiekkoa, vaan he estävät jääkiekon pelaamista, Tretjak luonnehti Sport24-kanavan mukaan.

– Meidän on helpompi pelata avointa jääkiekkoa amerikkalaisten ja kanadalaisten kanssa, Tretjak sanoi.

Marko Anttila niittasi voitto-osuman Venäjän maaliin ajassa 50.18.

Ottelu päättyi Suomen juhliin.

Ottelun jälkeen kritisoijien kuoroon liittyi myös hyökkääjä Nikita Gusev.

– Tiesimme, että suomalaiset provosoisivat pienillä rikkeillä. Jääkiekkoa oli heidän suorituksessaan vain vähän, mutta he selvisivät hienosti, he voittivat. Ei siihen mitään voi sanoa, Gusev muotoili RT:lle.

Jeronkon mukaan Venäjän joukkue pelasi kaikkineen paremmin kuin Suomi ja loi enemmän paikkoja kuin Suomi.

Joten jos Suomi ja Venäjä kohtaisivat samoilla joukkueilla kymmenen kertaa, seuraavat yhdeksän ottelua menisivät Jeronkon mukaan varmoina voittoina Venäjälle.

– Surullista. Tämä oli Venäjän paras joukkue 2000-luvulla. Mutta se kompastui keskinkertaiseen joukkueeseen, joka pelaa melko yksinkertaista ja jopa primitiivistä kiekkoa, mutta joka toimii tietyissä olosuhteissa, Jeronko purki venäläisten jääkiekkofanien tuntoja jutussaan.

Välierätappio kirpaisi syvältä Venäjällä.

Venäjän joukkueen hyökkääjä Kirill Kaprizov oli puolestaan Championat-sivuston haastattelussa nöyränä sen suhteen, että ilman maaleja ei voi voittaa.

– Olisi pitänyt tehdä maaleja. Nollalla ei voiteta, Kaprizov kiteytti.

– Meillä oli paljon paikkoja, muttemme saaneet tehtyä maaleja.

Venäläistoimittajat kysyivät Kaprizovilta myös, joutuiko Venäjä suomalaisen kirouksen uhriksi.

– En tiedä, ei mistään kirouksesta kannata puhua. Saimme kolmoserässä ylivoiman, mutta ei sittenkään tullut mitään. Niin vain kävi, hän tilitti.