Nuorten Leijonien Sampo Ranta lähti 15-vuotiaana Itävaltaan – ”En ole nähnyt missään muualla vastaavaa”

Sampo Ranta haluaa ottaa ison roolin Nuorten Leijonien hyökkäyksestä.

Nuorten Leijonien MM-joukkue on lähes täysin SM-liigasta. Vain maalivahti Kari Piiroinen (OHL), keskushyökkääjä Rasmus Kupari (AHL) ja laitahyökkääjä Sampo Ranta (NCAA) tulevat ulkomailta.

Kolmikosta selvästi pisimpään ulkomailla on kiekkoillut Ranta, joka pelasi Suomessa viimeksi kaudella 2014–15, silloin TPS:n C-junioreissa 14-vuotiaana.

– Se oli tosi heikko kausi. Olin loukkaantuneena melkein koko ajan ja pelasin vain seitsemän peliä, Ranta muistelee.

Hän lähti vuodeksi Itävaltaan, Salzburgissa majaansa pitävän Red Bullin akatemian riveihin.

– Mahdollisuus aukesi, kun olin isäni luona Saksassa käymässä. Pääsin jäälle Red Bullin joukkueen kanssa, ja sen jälkeen tuli sauma mennä seuraavaksi kaudeksi sinne pelaamaan. Vedin vissiin ihan hyvin niissä treeneissä, joihin pääsin käymään, Ranta hymähtää.

Energiajuomajätti Red Bull ei ole missään puolivillaisesti mukana. Urheiluun laajasti panostavan yhtiön kiekkoakatemian puitteet ovat nekin parasta A-luokkaa.

– Jokaisella joukkueella oli omat fysiikkakoutsit ja hierojat. Ihan pro-meininkiä, jollaista ei ihan Suomessa ole. Pääsin treenaamaan fysiikkavalmentajan kanssa tosi kovaa ja suunnilleen koko kesä käytiin taitokoutsien kanssa jäällä. Siellä oli saman katon alla kaksi jäähallia, laukaisuharjoittelupaikat, juoksumaton tyylinen laite, jossa luistellaan, isot koripallokentät ja niin edelleen.

– Siellä liikuttiin ja pelattiin koko ajan. Vaikka olisi ollut vapaa-aikaa, niin silloin pelattiin kaverien kanssa koripalloa.

Silloin 15-vuotias Ranta teki alle 18-vuotiaiden sarjassa 20+9=29 pistettä 19 ottelussa ja 3+2=5 pistettä neljässä U20-pelissä.

– Tajusin jo silloin, että pitää ottaa kaikki irti ja pelata niin hyvin kuin pystyn. Jälkikäteen kun katsoo, miten hienosti kaikki oli hoidettu ja tehtiin, niin kyllä se oli ainutlaatuinen paikka. En ole nähnyt missään muualla vastaavaa.

Suomalaisvalmentaja Teemu Levijoki oli iso apu Rannalle.

– Hän auttoi minua henkilökohtaisella tasolla tosi paljon. Katsoimme paljon videolta juttuja. Oli hauskaa, kun pystyi puhumaan jonkun kanssa vähän enemmän.

– Se oli hyvä ponnahduslauta Pohjois-Amerikkaan. Ainutlaatuinen paikka, jossa kehitetään pelaajia ehkä enemmän kuin missään muualla. Menin siellä tosi paljon eteenpäin. Sieltä suunnalta on nyt alkanut tulla paljon pelaajia. Se on tulevaisuuden paikka, sanoo Ranta ja huomauttaa muun muassa Saksan viime kesän NHL-draftin kuutosvarauksesta Moritz Seiderista.

Iso ja vahva

188-senttinen ja 86-kiloinen Ranta kuvailee itseään isoksi ja vahvaksi pelaajaksi, joka on todella hyvä luistelemaan.

– Jalkaa riittää, ja koon lisäksi löytyy taitoakin. Olen aika monipuolinen ja varmaan aika jenkkityylinen pelaaja, kun olen pelannut siellä jo niin kauan. Pelaan suoraviivaisesti ja käytän kokoani hyväksi. Koetan taklata loppuun asti ja suojata kiekkoa kokoni avulla.

Sampo Ranta pelaa parhaillaan toista kauttaan Minnesotan yliopiston joukkueessa.

Ranta on Colorado Avalanchen 3. kierroksen NHL-varaus kesältä 2018. Hän on käynyt Avsin leireillä kahtena edelliskesänä ja nähnyt siellä mahdollisia tulevia joukkuekavereitaan – kuten Cale Makarin, joka pelaa parhaillaan fantastista tulokaskautta joukkueen takalinjoilla.

– Kaksi vuotta sitten campilla pelasimme samassa joukkueessa kolmella kolmea vastaan -turnauksessa. Siinä oli aika hauska pelata. Huikea poika pelaamaan. Ei hän ihan turhaan paina niitä pisteitä, joita on nyt tehnyt.

Ranta tuntee joukkueen suomalaisen supertähden Mikko Rantasen, joka on Rannan tapaan kotoisin Turun kupeesta. Ranta on Naantalista, Rantanen Nousiaisista. Kaksikko on harjoitellut kesäisin samassa porukassa.

Myös muun muassa viime kevään kaksinkertainen MM-sankari, New York Rangersin turkulainen Kaapo Kakko on Rannan tuttu ja vanha joukkuekaveri.

Viime vuonna Ranta putosi kalkkiviivoilla leiriryhmästä eikä mahtunut MM-joukkueeseen. Kakko ratkaisi MM-kullan kohtalon loppuottelussa Yhdysvaltoja vastaan.

Olisiko Rannasta ottamaan sama ratkaisijan viitta?

– Haluan ratkaista pelejä ja auttaa jengiä voittamaan. Uskon, että pystyn vahvuuksillani auttamaan joukkuettamme. Katsotaan, saadaanko samanlainen loppu kuin viime vuonna.

Ranta on alkukauden aikana ollut Minnesotan yliopiston johtavia hyökkääjiä ja joukkueen paras pistemies.

– Tavoitteeni MM-turnaukseen ovat tosi korkealla.